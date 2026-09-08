Beograd

BEOGRAD DOBIJA TAŠKENTSKU ULICU: Glavni grad Uzbekistana dobija svoje mesto u srpskoj prestonici

D.D.

08. 09. 2026. u 14:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U NASELjU ''Beograd na vodi'' jedna ulica biće nazvana po Taškentu - glavnom gradu Uzbekistana, saopšteno je danas tokom zvanične posete Srbiji predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva.

БЕОГРАД ДОБИЈА ТАШКЕНТСКУ УЛИЦУ: Главни град Узбекистана добија своје место у српској престоници

Foto: Printskrin/Tanjug

Tablica sa nazivom ''Taškentska ulica'' prezentovana je u Palati ''Srbija'' u prisustvu Mirzijojeva i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U obrazloženju odluke navedeno je da je Taškent grad bogate istorije, kulture i tradicije i istovremeno moderan i dinamičan centar koji će dobiti posebno mesto u srpskoj prestonici.

Istaknuto je da je imenovanje Taškentske ulice u Beogradu čin koji predstavlja još jedan izraz bliskosti, međusobnog poštovanja i prijateljstva između Srbije i Uzbekistana, između dve prestonica i dva naroda.

(Tanjug)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce
Svet

0 0

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce

REPUBLIKANCI su uoči izbora 3. novembra sve snažnije usmerili kampanju na muslimane i islam, upozoravajući na radikalizam, šerijatsko pravo i bezbednosne pretnje. Kritičari tvrde da se time širi strah i stigmatizuje cela zajednica, dok republikanci odgovaraju da otvaraju legitimna pitanja o ekstremizmu, bezbednosti i ulozi religije u javnom životu, piše Rojters.

08. 09. 2026. u 14:17

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga
Svet

0 0

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga

NEKADAŠNjI šef ukrajinske vojne obaveštajne službe (GUR) i sadašnji šef Kabineta predsednika, Kirilo Budanov, povodom Dana vojne obaveštajne službe objavio je fotografije sa nekih od najstrože čuvanih akcija te agencije, među kojima se našao i prizor snimljen na samom Crvenom trgu u Moskvi

08. 09. 2026. u 13:13

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!