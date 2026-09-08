BEOGRAD DOBIJA TAŠKENTSKU ULICU: Glavni grad Uzbekistana dobija svoje mesto u srpskoj prestonici

U NASELjU ''Beograd na vodi'' jedna ulica biće nazvana po Taškentu - glavnom gradu Uzbekistana, saopšteno je danas tokom zvanične posete Srbiji predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva.

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Tablica sa nazivom ''Taškentska ulica'' prezentovana je u Palati ''Srbija'' u prisustvu Mirzijojeva i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U obrazloženju odluke navedeno je da je Taškent grad bogate istorije, kulture i tradicije i istovremeno moderan i dinamičan centar koji će dobiti posebno mesto u srpskoj prestonici.

Istaknuto je da je imenovanje Taškentske ulice u Beogradu čin koji predstavlja još jedan izraz bliskosti, međusobnog poštovanja i prijateljstva između Srbije i Uzbekistana, između dve prestonica i dva naroda.

(Tanjug)