BEOGRAD DOBIJA TAŠKENTSKU ULICU: Glavni grad Uzbekistana dobija svoje mesto u srpskoj prestonici
U NASELjU ''Beograd na vodi'' jedna ulica biće nazvana po Taškentu - glavnom gradu Uzbekistana, saopšteno je danas tokom zvanične posete Srbiji predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva.
Tablica sa nazivom ''Taškentska ulica'' prezentovana je u Palati ''Srbija'' u prisustvu Mirzijojeva i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
U obrazloženju odluke navedeno je da je Taškent grad bogate istorije, kulture i tradicije i istovremeno moderan i dinamičan centar koji će dobiti posebno mesto u srpskoj prestonici.
Istaknuto je da je imenovanje Taškentske ulice u Beogradu čin koji predstavlja još jedan izraz bliskosti, međusobnog poštovanja i prijateljstva između Srbije i Uzbekistana, između dve prestonica i dva naroda.
(Tanjug)
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