DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA SEDMICE: Kakvo nas vreme očekuje - detaljno po danima

Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni koji će u Banatu povremeno biti i jak, dok će na jugozapadu zemlje posle podne duvati jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 8 na jugu zemlje do 21 °S u Beogradu, a najviša dnevna od 31 do 36 °S. Tokom noći na severu Srbije naoblačenje mestimično sa slabom kišom.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Do kraja sedmice promenljivo oblačno, od četvrtka uz pad temperature u severnim i zapadnim, a u subotu i u ostalim predelima naše zemlje, dok će u nedelju u većini mesta nakon svežeg jutra dnevna temperatura biti u intervalu od 24 do 27 °S.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak u brdsko-planinskim predelima, a u petak i subotu mestimično i u ostalim.