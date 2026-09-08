DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA SEDMICE: Kakvo nas vreme očekuje - detaljno po danima
PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji sutra veoma toplo, a zatim postepeni pad temperature na severu i zapadu, a od subote i u ostalim predelima.
Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni koji će u Banatu povremeno biti i jak, dok će na jugozapadu zemlje posle podne duvati jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 8 na jugu zemlje do 21 °S u Beogradu, a najviša dnevna od 31 do 36 °S. Tokom noći na severu Srbije naoblačenje mestimično sa slabom kišom.
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