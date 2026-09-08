POSLE GODINA U INOSTRANSTVU VRATILI SE U SRBIJU: Milićević poslao snažnu poruku Srbima širom sveta (FOTO)
MINISTAR zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je porodicu Pejaković u Kovačevcu, kod Mladenovca, koja je svoj život nakon više godina provedenih u inostranstvu odlučila da nastavi u Srbiji.
Milićevič je prilikom posete istakao da su ovakve porodične priče najbolji pokazatelj promene koja se dešava u Srbiji.
Dodao je da je Srbija danas zemlja u kojoj može da se planira budućnost.
- Kada uđete u jedan porodični dom, razgovarate sa ljudima i čujete njihovu životnu priču, onda najbolje razumete šta zaista znači povratak - rekao je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.
Dodao je da da kada vidite tri generacije pod jednim krovom, onda shvatite da je to mnogo više od ekonomske statistike.
- To je slika Srbije kakvu želimo - naglasio je Milićević.
On je naveo da se Danijela Pejaković vratila pre četiri godine iz Nemačke u Srbiju i dodao da se tamo bavila hortikulturom, a nakon povratka odlučila je da nastavi da radi ono što voli i da svoj život gradi u Srbiji, sa suprugom, ćerkom i unukom.
Milićević je naglasio da upravo ovakve porodice pokazuju da povratak nije samo moguć, već da sve više postaje realan izbor za naše ljude u inostranstvu.
- Srbija nije alternativa, već izbor. Godinama smo slušali da Srbija gubi ljude, da mladi odlaze i da se karte za inostranstvo kupuju u jednom smeru - rekao je Milićević.
Dodao je da mi danas šaljemo drugačiju poruku - Srbija je zemlja u koju se dolazi, u kojoj se ostaje i u koju se vraća.
On je istakao da je jedna od obaveza države da bude uz svaku porodicu koja donese odluku da se vrati.
- Naš posao nije da ljudima govorimo da se vrate, već da učinimo sve da kada se vrate imaju zbog čega da ostanu: da mogu da rade, pokrenu posao, školuju decu, rešavaju stambeno pitanje i da svoju budućnost planiraju ovde - rekao je Milićević.
Dodao je da se naša politika prema dijaspori i regionu ne završava pozivom na povratak, već znači konkretnu podršku nakon povratka, gde se zajedničkim radom rešavaju sva otvorena pitanja.
Istakao je da je Srbija danas ekonomski snažnija i da se životni standard građana kontinuirano unapređuje, što otvara prostor za novu fazu odnosa sa našim ljudima širom sveta.
- Srbija danas nije ista ona zemlja koju su mnogi napustili pre deset, petnaest ili dvadeset godina, Srbija se promenila - rekao je Milićević.
Naveo je da se više ne postavlja pitanje koliko je ljudi otišlo, već koliko se naših sunarodnika vratilo u maticu.
- Najveća vrednost svakog povratka jeste činjenica da se život vraća tamo gde pripada - rekao je Milićević.
Dodao je da kada se vrati jedna porodica, vraća se jedan dom, a kada se vrati više porodica, vraća se život u jedno mesto.
Istakao je da je zato svaki povratak važan i dodao da je najveća pobeda što više našim ljudima ne objašnjavamo zašto treba da se vrate, već sami vide da je Srbija mesto u kojem žele da podignu svoju decu i stvaraju svoju budućnost.
- Sada gradimo Srbiju u kojoj je povratak dobra odluka - rekao je Milićević.
Dodao je da ga posebno raduje kada čuje, od porodice koja se vratila, reči: Vratili smo se kući, više nemamo neizvesnosti.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SRBI IZ BEČA KRENULI KA BEOGRADU: Danas nas srce vodi u otadžbinu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)