POSLE GODINA U INOSTRANSTVU VRATILI SE U SRBIJU: Milićević poslao snažnu poruku Srbima širom sveta (FOTO)

MINISTAR zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je porodicu Pejaković u Kovačevcu, kod Mladenovca, koja je svoj život nakon više godina provedenih u inostranstvu odlučila da nastavi u Srbiji.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

Milićevič je prilikom posete istakao da su ovakve porodične priče najbolji pokazatelj promene koja se dešava u Srbiji.

Dodao je da je Srbija danas zemlja u kojoj može da se planira budućnost.

- Kada uđete u jedan porodični dom, razgovarate sa ljudima i čujete njihovu životnu priču, onda najbolje razumete šta zaista znači povratak - rekao je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

Dodao je da da kada vidite tri generacije pod jednim krovom, onda shvatite da je to mnogo više od ekonomske statistike.

- To je slika Srbije kakvu želimo - naglasio je Milićević.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

On je naveo da se Danijela Pejaković vratila pre četiri godine iz Nemačke u Srbiju i dodao da se tamo bavila hortikulturom, a nakon povratka odlučila je da nastavi da radi ono što voli i da svoj život gradi u Srbiji, sa suprugom, ćerkom i unukom.

Milićević je naglasio da upravo ovakve porodice pokazuju da povratak nije samo moguć, već da sve više postaje realan izbor za naše ljude u inostranstvu.

- Srbija nije alternativa, već izbor. Godinama smo slušali da Srbija gubi ljude, da mladi odlaze i da se karte za inostranstvo kupuju u jednom smeru - rekao je Milićević.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

Dodao je da mi danas šaljemo drugačiju poruku - Srbija je zemlja u koju se dolazi, u kojoj se ostaje i u koju se vraća.

On je istakao da je jedna od obaveza države da bude uz svaku porodicu koja donese odluku da se vrati.

- Naš posao nije da ljudima govorimo da se vrate, već da učinimo sve da kada se vrate imaju zbog čega da ostanu: da mogu da rade, pokrenu posao, školuju decu, rešavaju stambeno pitanje i da svoju budućnost planiraju ovde - rekao je Milićević.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

Dodao je da se naša politika prema dijaspori i regionu ne završava pozivom na povratak, već znači konkretnu podršku nakon povratka, gde se zajedničkim radom rešavaju sva otvorena pitanja.

Istakao je da je Srbija danas ekonomski snažnija i da se životni standard građana kontinuirano unapređuje, što otvara prostor za novu fazu odnosa sa našim ljudima širom sveta.

- Srbija danas nije ista ona zemlja koju su mnogi napustili pre deset, petnaest ili dvadeset godina, Srbija se promenila - rekao je Milićević.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

Naveo je da se više ne postavlja pitanje koliko je ljudi otišlo, već koliko se naših sunarodnika vratilo u maticu.

- Najveća vrednost svakog povratka jeste činjenica da se život vraća tamo gde pripada - rekao je Milićević.

Dodao je da kada se vrati jedna porodica, vraća se jedan dom, a kada se vrati više porodica, vraća se život u jedno mesto.

Foto: Ministarstvo bez portfelja/Denis Živković

Istakao je da je zato svaki povratak važan i dodao da je najveća pobeda što više našim ljudima ne objašnjavamo zašto treba da se vrate, već sami vide da je Srbija mesto u kojem žele da podignu svoju decu i stvaraju svoju budućnost.

- Sada gradimo Srbiju u kojoj je povratak dobra odluka - rekao je Milićević.

Dodao je da ga posebno raduje kada čuje, od porodice koja se vratila, reči: Vratili smo se kući, više nemamo neizvesnosti.

(Tanjug)

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