Društvo

ZAVRŠENA OSMA "AUTO-MOTO BERZA" U NOVOM SADU: Sve veće poverenje građana u osiguranje motornih vozila

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08. 09. 2026. u 16:00

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KOMPANIJA "Dunav osiguranje", generalni sponzor ovogodišnje Auto-moto berze u Novom Sadu, predstavila je na konferenciji za medije podatke o kretanjima na tržištu osiguranja motornih vozila u Srbiji koji potvrđuju da se pozitivni trendovi nastavljaju te da svest građana o značaju zaštite vozila raste.

ЗАВРШЕНА ОСМА АУТО-МОТО БЕРЗА У НОВОМ САДУ: Све веће поверење грађана у осигурање моторних возила

Foto: Pakt studio

Prema rečima Ljubomira Zeca, direktora Sektora interne i eksterne prodaje Kompanije "Dunav osiguranje", podaci za prvo tromesečje 2026. godine pokazuju rast premije kasko osiguranja na tržištu Srbije od približno 15 odsto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što potvrđuje da vlasnici motornih vozila sve više prepoznaju značaj osiguranja kao važnog vida zaštite svoje imovine i finansijske sigurnosti.

Istovremeno, "Dunav osiguranje" je u prvoj polovini 2026. godine ostvarilo rast premije kasko osiguranja od oko 12 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, što predstavlja potvrdu poverenja osiguranika u kompaniju i njene usluge. 

Zec je istakao i da je Kompanija ponosna na ulogu generalnog sponzora Auto-moto berze, manifestacije koja već godinama okuplja ključne aktere automobilskog tržišta, stručnjake, kompanije i ljubitelje automobilizma, dok "Dunav osiguranje" nastavlja da bude pouzdan partner vozačima kroz usluge prilagođene njihovim potrebama.

Foto: Pakt studio

 

Podsećajući na značaj adekvatne zaštite vozila, naglasio je da auto-kasko osiguranje Kompanije "Dunav" pruža zaštitu od saobraćajnih nezgoda, vremenskih nepogoda, krađe i drugih nepredviđenih događaja, kako u zemlji tako i u inostranstvu. 

Govoreći o pogodnostima za vozače, Zec je naglasio da Kompanija kontinuirano unapređuje dostupnost svojih usluga.

Foto: Pakt studio

 

- Kroz mrežu ’Dunav auto–centara’ vozači na jednom mestu mogu da obave tehnički pregled, zaključe obavezno osiguranje i registruju vozilo, dok putem naših digitalnih kanala mogu jednostavno da ugovore pojedine vrste osiguranja.Osiguranicima su dostupne i posebne pogodnosti prilikom onlajn kupovine osiguranja pomoći na putu, kao i drugih usluga namenjenih većoj sigurnosti i bezbrižnosti tokom vožnje - istakao je Ljubomir Zec. 

Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, istakao je da su posetioci Auto-moto berze imali priliku da uživaju u brojnim atrakcijama, uključujući drift nastupe, uz poruku da se takve veštine izvode isključivo u kontrolisanim uslovima, dok je u saobraćaju najvažnije poštovanje signalizacije i propisa.

Cvetković je takođe najavio više od 20 događaja na Novosadskom sajmu do kraja godine. 

Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Bulajić istakao je da bezbednost u saobraćaju počinje od najranijeg uzrasta kroz obrazovanje i vaspitanje, zbog čega su kontinuirana edukacija i podizanje saobraćajne svesti od ključnog značaja. 

Predsednik Saveza vozača Vojvodine i organizator manifestacije Marko Topo naročito je istakao podršku Kompanije "Dunav osiguranje", naglasivši značaj adekvatne zaštite vozila kroz kasko osiguranje, koje je danas važan deo odgovornog vlasništva nad automobilima, motociklima i drugim vozilima. 

Auto-moto berza u Novom Sadu još jednom je potvrdila status jednog od najznačajnijih događaja za ljubitelje automobilizma, okupivši brojne izlagače iz zemlje i inostranstva, uz bogat program koji je obuhvatio najnovije modele vozila, međunarodni tjuning skup, oldtajmere i izložbu kamiona.  

Više informacija uslugama Kompanije "Dunav osiguranje" dostupno je na sajtu www.dunav.com, kao i putem besplatnog poziva Kontakt centru na broj 0800 386 286

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