VOJNI LEKAR NA SELU: Preventivni pregledi i kućne posete slabopokretnim u Malom Trnovcu

U PODRŠCI naporima Ministarstva zdravlja Republike Srbije da se stanovništvu u teško pristupačnim krajevima obezbedi kvalitetnija zdravstvena zaštita, pripadnici Vojske Srbije su danas realizovali akciju „Vojni lekar na selu“ u selu Mali Trnovac u opštini Bujanovac.

Foto: printskruin Vojska Srbije

Vojni lekari i medicinski tehničari iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske su ovom prilikom realizovali preventivne zdravstvene preglede u privremeno formiranim ambulantama, kao i kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama.

Tokom akcije pregledano je 20 meštana ovog malog mesta na jugu Srbije, i tom prilikom podeljeni su potrebni lekovi i dati su lekarski saveti.