VOJNI LEKAR NA SELU: Preventivni pregledi i kućne posete slabopokretnim u Malom Trnovcu
U PODRŠCI naporima Ministarstva zdravlja Republike Srbije da se stanovništvu u teško pristupačnim krajevima obezbedi kvalitetnija zdravstvena zaštita, pripadnici Vojske Srbije su danas realizovali akciju „Vojni lekar na selu“ u selu Mali Trnovac u opštini Bujanovac.
Vojni lekari i medicinski tehničari iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske su ovom prilikom realizovali preventivne zdravstvene preglede u privremeno formiranim ambulantama, kao i kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama.
Tokom akcije pregledano je 20 meštana ovog malog mesta na jugu Srbije, i tom prilikom podeljeni su potrebni lekovi i dati su lekarski saveti.
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