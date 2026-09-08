Društvo

VOJNI LEKAR NA SELU: Preventivni pregledi i kućne posete slabopokretnim u Malom Trnovcu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 16:32

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U PODRŠCI naporima Ministarstva zdravlja Republike Srbije da se stanovništvu u teško pristupačnim krajevima obezbedi kvalitetnija zdravstvena zaštita, pripadnici Vojske Srbije su danas realizovali akciju „Vojni lekar na selu“ u selu Mali Trnovac u opštini Bujanovac.

ВОЈНИ ЛЕКАР НА СЕЛУ: Превентивни прегледи и кућне посете слабопокретним у Малом Трновцу

Foto: printskruin Vojska Srbije

Vojni lekari i medicinski tehničari iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske su ovom prilikom realizovali preventivne zdravstvene preglede u privremeno formiranim ambulantama, kao i kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama.

Tokom akcije pregledano je 20 meštana ovog malog mesta na jugu Srbije, i tom prilikom podeljeni su potrebni lekovi i dati su lekarski saveti.

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