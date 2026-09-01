VARIČELE PRELEŽALO 379 BEOGRAĐANA: Gradski zavod za javno zdravlje o bolestima tokom leta

LETO u Beogradu nije prošlo bez zaraznih bolesti, a Beograđane su najviše muku mučili sa streptokokom i varičelama. Ipak, statistika Gradskog zavoda za javno zdravlje pokazuje da je situacija u julu bila nešto povoljnija nego mesec dana ranije.

Foto: V. Danilov

Prijavljeno 1.516 obolelih, dok je stopa obolevanja iznosila 90,16 na 100.000 stanovnika. Za poređenje, u junu je ova stopa bila 94,32, a u julu prošle godine čak 105,57 na 100.000 stanovnika. Na pad broja obolelih u odnosu na jun najviše je uticao manji broj slučajeva varičele, poznatije kao ovčije boginje, i streptokoknog tonzilitisa, odnosno bakterijske infekcije krajnika.

Broj obolelih od varičele pao je sa 409 u junu na 379 u julu, dok je streptokokni tonzilitis zabeležen kod 200 osoba, u odnosu na 212 mesec dana ranije Iako se zarazne bolesti često povezuju sa zimskim mesecima, podaci za jul pokazuju da ni leto nije "pošteđeno" infekcija koje se šire disajnim putevima.

Čak 77,7 odsto svih registrovanih zaraznih bolesti u Beogradu u julu pripadalo je grupi respiratornih zaraznih bolesti. Među najzastupljenijima bili su streptokokni faringitis, odnosno upala ždrela, zatim varičele i streptokokni tonzilitis.

Na drugom mestu našle su se crevne zarazne bolesti, koje su činile 18,8 odsto svih registrovanih slučajeva. Znatno manji udeo imale su parazitarne bolesti (1,45 odsto), polno prenosive infekcije (1,25 odsto), ostale zarazne bolesti (0,59 odsto), transmisivne bolesti koje prenose insekti i drugi organizmi (0,13 odsto), kao i zoonoze, odnosno bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude (0,06 odsto).