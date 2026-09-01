"ISIDORA" U NOVOM RUHU: Počela sa radom škola na Savskom vencu
NOVA Osnovna škola "Isidora Sekulić" na Savskom vencu počela je sa radom, a prvog školskog dana posetio ju je predsednik opštine Savski venac Miloš Vidović.
Škola donosi savremene uslove za nastavu, učenje i boravak učenika, kao i dodatne kapacitete za obrazovanje dece na Savskom vencu.
- Početak rada nove škole "Isidora Sekulić" važan je korak u unapređenju obrazovne infrastrukture i stvaranju boljih uslova za školovanje na Savskom vencu. U obrazovanje kontinuirano ulažemo već deset godina i sa tom politikom nastavićemo i u narednom periodu - poručio je Vidović.
Vidović je obišao školu, razgovarao sa rukovodstvom i zaposlenima i prvacima uručio poklon-torbe sa kompletnim školskim priborom. Ove godine više od 370 đaka prvaka sa Savskog venca dobilo je poklon-torbe koje je obezbedila Gradska opština Savski venac.
Povodom početka školske godine, opštinsko rukovodstvo obišlo je i ostale osnovne škole na Savskom vencu, gde je prvacima poželelo uspešan početak školovanja. Akcija darivanja đaka prvaka poklon-torbama sa školskim priborom traje već deset godina i deo je kontinuirane podrške opštine obrazovanju, deci i mladima.
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