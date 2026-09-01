POČEO ZIMSKI RED VOŽNJE OD DANAS U BEOGRADU: Evo šta to u stvari znači

GENERALE, dobar dan! Prija li vam unapređenje? Je li zasluženo? - Zasluženo, danas je vreme da ga opravdamo. - Knin je iza vas. Sarajevo, ispred. Čemu se nadate? - Ničemu dobrom. Ali, vojnik to ne sme da prizna. Dužnost mu je da poštuje komandu. Ova komanda, meni izgleda, ne razume vojnika. Politika zaustavlja vojsku. Blokira. Slutim da ćemo imati "nesporazuma" i u Bosni i Hercegovini. Zar nije Hrvatska opomena?