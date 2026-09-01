BESEDNICI, IPAK, NA SVETOG SAVU: Tradicionalno takmičenje na Pravnom fakultetu
TRADICIONALNO takmičenje u besedništvu na Pravnom fakultetu odlaže se za 27. januar, iako je prvobitno bilo najavljeno da će biti održano 27. septembra, saopštio je Pravni fakultet u Beogradu.
Više od dve decenije održavano je na dan školske slave Svetog Save.
Mladi oratori će se nadmetati u tri kategorije - zadate teme "Savez sa moćnima nikada nije siguran" (Fedar) i "A ja iz iskustva znam, da su reči jače uvek kad su dokazi slabi" (patrijarh Pavle), slobodna tema i improvizacija.
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