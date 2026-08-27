JOKIĆEV "DŽELAT" SE POJAČAVA: Nekadašnji sedmi pik na draftu potpisao za Timbevulvse

Minesota Timbervulvsi nastavljaju da grade sve jači tim, a najnovije pojačanje je Džonatan Kuminga. Krilni košarkaš postigao je dogovor i potpisaće dvogodišnji ugovor vredan 13 miliona dolara.

Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Kuminga je, prema informacijama Šemsa Čaranije, imao ponude još nekoliko NBA ekipa, ali je na kraju izabrao Minesotu. Prethodno je nastupao za Golden Stejt Voriorse i Atlantu Hokse, a ovog leta je ostao bez ugovora nakon što Atlanta nije aktivirala opciju za nastavak saradnje.

Minesota je tokom leta već napravila nekoliko značajnih poteza. Ekipa je ostala bez Naza Rida, koji je trejdovan u Šarlot Hornetse, dok je u suprotnom smeru stigao LaMelo Bol. On će sada činiti bekovsku kombinaciju sa Entonijem Edvardsom, dok bi Kuminga trebalo da donese dodatnu energiju i kvalitet u reketu i na krilnim pozicijama.

BREAKING: Jonathan Kuminga has agreed to a two-year, $13 million deal with the Minnesota Timberwolves, plus a player option, agent Aaron Turner tells ESPN. Kuminga will be a starter alongside Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels and Rudy Gobert on the West contender. pic.twitter.com/KdtD6YEy9j — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2026

Kuminga je u NBA ligu stigao 2021. godine, kada ga je Golden Stejt izabrao kao sedmog pika na draftu. Prošle sezone je imao turbulentnu godinu, pošto je za Voriorse odigrao svega 20 utakmica, nakon čega je promenio sredinu.

Po dolasku u Atlantu nastupio je na 16 utakmica i prosečno beležio 12,3 poena i 5,3 skoka. Hoksi su sezonu završili sa skorom 46-36 i prvi put pod vođstvom Kvina Snajdera izborili plej-of, ali su takmičenje završili već u prvoj rundi protiv Niksa (2-4).

Minesota je, sa druge strane, prethodnu sezonu završila sa učinkom 49-33 i peti put zaredom stigla do plej-ofa. Timbervulvsi su zaustavljeni u polufinalu Zapadne konferencije od San Antonio Sparsa, nakon što su izbacili Denver u prvoj rundi.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

Sada će Minesota u novu sezonu ući sa još ambicioznijim sastavom. Za Denver Nagetse i Nikolu Jokića to znači dodatno ozbiljnog rivala na Zapadu, posebno imajući u vidu da su Timbervulvsi prethodnih godina već pokazali da mogu da naprave velike probleme ekipi iz Kolorada u doigravanju.