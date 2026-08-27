"UBILI SU MI ĆERKU": General Ratko Mladić nikada nije poverovao da je Ana izvršila samoubistvo

MLADIĆEVA ćerka Ana, koja je tada imala 23 godine ubijena je 24. marta 1994. godine u svojoj sobi u stanu u Beogradu.

Foto: Arhiva "Novosti"

Bila je na četvrtoj godini Medicinskog fakulteta i odličan student.

Zvanična verzija prilikom istrage njene smrti je da se ubila i to iz očevog trofejnog pištolja "tetejca", koji je dobio za odlične uspehe u vojnoj školi.

Međutim, general nikada nije poverovao u tu verziju i mnogima u svojoj okolini, kao i novinarima "Novosti" koji su tih godina izveštavali sa ratišta i bili u kontakti sa njim, je znao reći - "ubili su mi kćerku".

Mladić ne samo da je znao da je Ana ubijena, već je znao i ko je to naredio i organizovao i zašto, ali nikada javno nije izgovorio ime te osobe, jer nije imao konkretne dokaze. Nije želeo ni da se sveti. Sa tim čovekom se posle čak video, a u jedom žestokom verbalnom sukobu on je Mladiću zapretio - "ubićemo ti i sina".

Darko je u to vreme, kao i sada živeo u Beogradu.

On i Ana su zajedno živeli u stanu i te noći kad je ubijena spavao je u u svojoj sobi.

Nije čuo nikakav pucanj, što znači da je korišten prigušivač.

Ujutru kad je pronašao mrtvu na podu, prozor u njenoj sobi je bio otvoren, a Ana nikada nije spavala sa otvorenim prozorom, naročito ne krajem marta. Pištolj je nađen u njenoj levoj ruci, a ona je bila desnoruka.

To ubistvo je žestoko pogodilo generala Mladića, ali svoju bol je nosio i živeo sa njom u grudima.

Pre izručenja u Hag Mladić je tražio da poseti ćerkin grob na Topčiderskom groblju u Beogradu.Dozvoljeno mu je i on je tu proveo 45 minuta.

Bio je jako zahvalan na toj prilici, a tadašnje vlasti prilikom davanja odobrenja su se rukovodile pretpostavkom da mu je to poslednji put.

U medijima i javnosti se proteklih godina spekulisalo da iza ubistva Ane Mladić stoji Željko Ražnatović Arkan, bilo je i drugih spinova, ali je porodica sve to demantovala. Darko Mladić je pre nekoliko godina, kada se u medijima povela priča da je Arkan ubio Anu, kazao da je o tome pričao sa ocem i da mu je general rekao da Arkan nije umešan u to.

Darko je inače proteklih godina više puta demantovao i lažne informacije da se Ratko Mladić posle ubistva ćerke promenio i postao suroviji, da je posledica toga zločin u Srebrenici, da se ćerka ubila, jer je shvatila kakav joj je otac, pa nije mogla to da prihvati, da je on njenog momka poslao na front, gde je poginuo, što je ona navodno saznala.

Sve su to bile sistematski plasirane laži kako bi se naštetilo Mladiću i oskrnavio njegov lik časnog, poštenog i pravednog oficira.