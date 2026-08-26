UZ APLIKACIJU VOŽNJA TAKSIJEM JEFTINIJA DO 20 ODSTO? Novi nacrt Zakona o prevozu putnika predlaže neke izmene
NEKADA se taksi zaustavljao jednim podignutim prstom, a danas je za to dovoljno nekoliko dodira na mobilnom telefonu. Međutim, uz brzinu i jednostavnost stigla je i večita nepoznanica - koliko će vožnja na kraju zapravo da košta. Novi nacrt Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju mogao bi uskoro da donese promene.
Naime, on predviđa da cena vožnje ugovorene preko aplikacije bude poznata unapred, uz mogućnost da bude 20 odsto niža.
Predložena pravila nisu konačna, jer je javna rasprava o Nacrtu zakona u toku. Mogućnost promenljive cene već je otvorila pitanje koliko bi taksi mogao da košta u periodima najveće potražnje.
Kako se najavljuje ovim zakonom bi se omogućilo da se cene fleksibilnije prilagođavaju promenama u potražnji i broju dostupnih vozila. Takva promena mogla bi u proseku da dovede do nižih cena, veće dostupnosti taksi vozila tokom dana i kraćeg vremena čekanja za putnike.
Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Slobodan Aćimović rekao je da ovom tržištu potreban značajno veći broj taksi vozača, posebno u vreme saobraćajnih špiceva, noću i u ranim jutarnjim satima. Kako je dodao, problem je još izraženiji izvan centra grada.
Kao primer, Aćimović je naveo Mirijevo, gde je, prema njegovim rečima, znatno teže pronaći taksi nego u centralnim delovima Beograda.
- Jedini način da se ublaže problemi u saobraćaju u gradu kakav je Beograd, dok se ne izgradi metro, jeste efikasniji javni prevoz, ali i veći broj taksija. Kao ekonomisti, zakon ponude i tražnje mi je izuzetno važan - rekao je Aćimović za medije, a prenosi Tanjug. - Konkretnije, unapređenjem ponude javnog prevoza, uključujući efikasnije korišćenje postojećih taksi vozila, kao i povećanjem njihovog broja, ponuda bi mogla da se približi tražnji, posebno u periodima najvećeg opterećenja, kada je saobraćajni sistem pod najvećim pritiskom.
Predsednik Saveza udruženja taksista Srbije Aleksandar Bjelić u razgovoru za "Novosti" je rekao da novi zakon bi smeo da ide na štetu taksista.
- U ovom slučaju najbolje prolaze putnici, ali taksisti bi se naši u nepovoljnoj situaciji. Ako se utvrdi i ovaj popust do 20 odsto, vozači bi mnogo toga izgubili. Cena vožnje se utvrđuje od mnogih faktora, od amortizacije vozila do platežne moći - rekao je Bjelić za "Novosti".
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