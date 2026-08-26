UZ APLIKACIJU VOŽNJA TAKSIJEM JEFTINIJA DO 20 ODSTO? Novi nacrt Zakona o prevozu putnika predlaže neke izmene

NEKADA se taksi zaustavljao jednim podignutim prstom, a danas je za to dovoljno nekoliko dodira na mobilnom telefonu. Međutim, uz brzinu i jednostavnost stigla je i večita nepoznanica - koliko će vožnja na kraju zapravo da košta. Novi nacrt Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju mogao bi uskoro da donese promene.

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Naime, on predviđa da cena vožnje ugovorene preko aplikacije bude poznata unapred, uz mogućnost da bude 20 odsto niža.

Predložena pravila nisu konačna, jer je javna rasprava o Nacrtu zakona u toku. Mogućnost promenljive cene već je otvorila pitanje koliko bi taksi mogao da košta u periodima najveće potražnje.

Kako se najavljuje ovim zakonom bi se omogućilo da se cene fleksibilnije prilagođavaju promenama u potražnji i broju dostupnih vozila. Takva promena mogla bi u proseku da dovede do nižih cena, veće dostupnosti taksi vozila tokom dana i kraćeg vremena čekanja za putnike.

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Slobodan Aćimović rekao je da ovom tržištu potreban značajno veći broj taksi vozača, posebno u vreme saobraćajnih špiceva, noću i u ranim jutarnjim satima. Kako je dodao, problem je još izraženiji izvan centra grada.

Kao primer, Aćimović je naveo Mirijevo, gde je, prema njegovim rečima, znatno teže pronaći taksi nego u centralnim delovima Beograda.

- Jedini način da se ublaže problemi u saobraćaju u gradu kakav je Beograd, dok se ne izgradi metro, jeste efikasniji javni prevoz, ali i veći broj taksija. Kao ekonomisti, zakon ponude i tražnje mi je izuzetno važan - rekao je Aćimović za medije, a prenosi Tanjug. - Konkretnije, unapređenjem ponude javnog prevoza, uključujući efikasnije korišćenje postojećih taksi vozila, kao i povećanjem njihovog broja, ponuda bi mogla da se približi tražnji, posebno u periodima najvećeg opterećenja, kada je saobraćajni sistem pod najvećim pritiskom.

Predsednik Saveza udruženja taksista Srbije Aleksandar Bjelić u razgovoru za "Novosti" je rekao da novi zakon bi smeo da ide na štetu taksista.

- U ovom slučaju najbolje prolaze putnici, ali taksisti bi se naši u nepovoljnoj situaciji. Ako se utvrdi i ovaj popust do 20 odsto, vozači bi mnogo toga izgubili. Cena vožnje se utvrđuje od mnogih faktora, od amortizacije vozila do platežne moći - rekao je Bjelić za "Novosti".