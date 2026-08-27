NA BLOKADERSKOJ N1 SMENJUJU SE MRZITELJI: Nastavlja se kampanja proglašavanja Srba za "genocidni narod"! (FOTO/VIDEO)

NAKON vesti o smrti generala Ratka Mladića, na blokaderskoj N1 u Beogradu usledila su uključenja anti Srba u kojima su govorili o Srebrenici i ratnim dešavanjima u BiH, dok su se istovremeno na društvenim mrežama pojavile sramne uvrede na račun preminulog generala Mladića od strane Nove S i drugih blokadera.

Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Aleksandar Trifunović, novinar iz Banjaluke, uključujući se u program N1 u Beogradu, rekao je da očekuje da će uslediti "manifestaciono žaljenje" Mladića od strane institucija Republike Srpske i Srbije, za koje je naveo da će "potpuno anulirati genocid".

Nakon njega u program se uključio Ćamil Duraković, potpredsednik Republike Srpske i bivši gradonačelnik Srebrenice.

Duraković je govorio o svom ličnom doživljaju rata i naveo da ga je vest o Mladićevoj smrti vratila u 1995. godinu.

- Ja jesam potpredsednik entiteta Republike Srpske, ali sam i neko koga je ova vest vratila u period 1995. godine kada sam kao dečak od 16 godina preživeo genocid i sve ono što je Ratko Mladić ovde činio i komandovao - rekao je Duraković.

Ove izjave podržali su i drugi blokaderi na mrežama, pa je tako blokaderska Nova S na Iksu napisala da je Ratko Mladić "osuđen za više ratnih zločina". Šta su pisali ostali blokaderi i anti Srbi, pogledajte na fotografijama ispod.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin