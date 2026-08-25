Beograd

KRUŽE AUTOBUSI 25 I 26: Ekipe "Vodovoda" i "Beograd puta" raskopali ulice na Voždovcu i Zvezdari

Jovana Manić

25. 08. 2026. u 13:12

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PAD tropskih temperatura omogućio je da se putari opet vrate naprestoničke ulice u punom kapacitetu. Zbog obima radova doći će do višeizmena javnog gradskog prevoza u Kruševačkoj, Ljubićkoj i Ulici učiteljaMiloša Jankovića. Izmene počinju danas i trajaće do 6. septembra.

КРУЖЕ АУТОБУСИ 25 И 26: Екипе Водовода и Београд пута раскопали улице на Вождовцу и Звездари

Foto: ASP Strela Obrenovac

Tokom radova na kolovozu u Kruševačkoj ulici, na Vračaru, od raskrsnice sa Strumičkom do raskrsnice sa Ustaničkom, od danas do nedelje. Pored toga, ekipe "Vodovoda" biće i u Ljubićkoj ulici od raskrsnice sa Vojvode Skopljanca do raskrsnice sa Husovom, od danas do 6. septembra, a zbog ovih radova autobusi sa linija 25, 25P, 26 i 26 N voziće izmenjenim rutama. Na izmenjenim delovima vozila će koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište "Južni bulevar 1" u Ulici Maksima Gorkog, ispred objekta sa kućnim brojem 71, u smeru prema gradu, navodi se u saopštenju.

U Ulici učitelja Miloša Jankovića na Zvezdari radnici "Vodovoda" izvode radove u četvrtoj fazi na trotoaru i na kolovozu u zoni raskrsnice sa ulica Milana Rakića i Gerišićeve od danas do petka. Zbog toga, svoje rute će promeniti vozila sa brojevima 62 i 64, a privremeno se uspostavljaju stajališta "Deskaševa 1" u smeru ka gradu.

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