BEOGRAĐANI, SPREMITE SE ZA PROMENE: Počinje primena zimskog reda vožnje javnog gradsekog prevoza
OD 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama prevoza u Beogradu počinje primena zimskog reda vožnje.
Na gradskim linijama će radnim danima saobraćati 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.
Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 275 vozila radnim danom, 182 subotom i 168 nedeljom.
Primenom zimskog reda vožnje prestaju da rade sezonske linije Ada 1–5 i linija 400.
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