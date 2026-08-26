Beograd

BEOGRAĐANI, SPREMITE SE ZA PROMENE: Počinje primena zimskog reda vožnje javnog gradsekog prevoza

T.J.

26. 08. 2026. u 16:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama prevoza u Beogradu počinje primena zimskog reda vožnje.

БЕОГРАЂАНИ, СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПРОМЕНЕ: Почиње примена зимског реда вожње јавног градсеког превоза

Foto: D. Milovanović

Na gradskim linijama će radnim danima saobraćati 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 275 vozila radnim danom, 182 subotom i 168 nedeljom.

Primenom zimskog reda vožnje prestaju da rade sezonske linije Ada 1–5 i linija 400.

(24 sedam)

BONUS VIDEO: ZNAMENITOSTI BEOGRADA: Pogledajte kako turisti mogu da razgledaju našu prestonicu

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš

"JOKIĆ NUDI MNOGO VIŠE OD ŠEJA" Bišvi NBA as jasno stavio do znanja ko je bolji košarkaš