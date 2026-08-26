UZ BOKS I TEKVONDO: GO Rakovica organizuje besplatne programe

BESPLATNI treninzi rekreativnog tekvonda, boksa, taeboa i kik-boksanastaviće se u septembru u organizaciji opštine Rakovica i Tekvondokluba Vidikovac. Svi treninzi se održavaju u sali Sportskog centra "Lukić" i tekvondo kluba.

Foto: N.Skenderija

Tekvondo je namenjen predškolcima i učenicima osnovnih škola Rakovice koji imaju urađen sportski lekarski pregled ne stariji od šest meseci. Roditelji sa prebivalištem na teritoriji Rakovice mogu prijaviti mališane za treninge tekvonda za jedan mesec u tri različite kategorije, od tri do šest godina, od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog razreda. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom.

Boks i kik-boks biće organizovani do kraja decembra, a pravo prijave imaju građani stariji od 18 godina sa prebivalištem u Rakovici i koji imaju urađen sportski lekarski pregled. Treninzi će se održavati utorkom i četvrtkom od 20.00 i petkom od 21.00.

Besplatni treninzi aerobik sa udarcima će se takođe izvoditi do kraja decembra. Okupljanja su planirana za utorak i četvrtak od 19.00 i petak od 18.00.

Svi zainteresovani se za navedene sportove mogu prijaviti do kraja avgusta ili do popune mesta, na mejl adresu sportskicentarlukic@gmail.com.