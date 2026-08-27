BIVŠI BLOKADER JAVNO PRIZNAO: Podržavao sam studente, ali moj glas ide Vučiću

DA je nešto trulo „u državi Danskoj“ kada je reč o blokadersko-terorističkoj sekti, postalo je jasno onda kada je izmišljena nova reč za blokadersko strančarenje – vetiranje.

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

Razni blokaderi-teroristi uložili su veto na različita imena na blokaderskoj listi. S druge strane, veto je ulagan i na planove saradnje sa opozicijom. Čitava sekta podelila se na najmanje tri kolone – žakliniste, đokiste i lompariste – dok se sama opozicija podelila po svim mogućim pitanjima.

Sve ovo izazvalo je reakcije ljudi koji su učestvovali u blokadama i dosledno podržavali svaku besmislenu akciju. Sve veći broj njih odlučuje da istupi i javno označi krivce za raspad koji se dogodio.

U suštini, među ljudima je sazrela svest da su za raspad krivi nesposobnost, jeftine spletke i odsustvo bilo kakvog plana i programa.

Nemali broj puta u prethodnih nekoliko meseci moglo se čuti i pročitati da će bivši blokaderi svoje poverenje na izborima ukazati Aleksandru Vučiću.

Od podrške blokadama do glasa za Vučića

Tajkunsko-terorističke lažovizije ubeđivale su ih da moraju da mrze sopstvenog predsednika samo zato što je vredan, mudar i sposoban. O njemu su širene najogavnije izmišljotine i laži. Sve je to prolazilo dok je histerija bila na vrhuncu. Kada je zanos obojene revolucije splasnuo i kada su blokaderi pogledali činjenicama u oči, promenili su stavove za 180 stepeni.

Jedan od aktivnijih blokadera, na društvenoj mreži X poznat pod pseudonimom „Srpski bedem“, odlučio je da javno istupi.

On je u jednoj objavi sumirao sve ono što gledamo poslednjih meseci.

„On (predsednik Aleksandar Vučić) je svaki dan na terenu, on pobeđuje na izborima. Podržavao sam studente, ali ova kampanja mi je pokazala svu raskoš netalenta. Podmeću jedni drugima noge, dok on rešava praktične probleme naroda. Posle svega, moj glas ide njemu“, naveo je on.

Ono što se može iščitati iz reči ovog bivšeg blokadera jasno pokazuje da, kada ostanu sami, van mase i čopora, ljudi i te kako razmišljaju svojom glavom.

Razumevajući situaciju u kojoj se zemlja nalazi, oni zdravorazumski zaključuju da su blokaderi-teroristi nesposobni.

Svađe, podele i odsustvo plana

A nesposobnost nije jedino što ih određuje. Tu su i beskrajne međusobne svađe i prepirke, koje pokazuju nejedinstvo u ključnim trenucima za državu.

Pojedini bivši blokaderi, pa čak i njihovi nekadašnji predvodnici, javno su pred kamerama istupili i svedočili o tome zašto sada podržavaju politiku predsednika Vučića.

U Brusu i drugim mestima otišli su čak da dočekaju Vučića. Mnogi od njih istakli su da su se jednostavno razočarali. Dok su sve posmatrali jednostrano, crno-belo, pod uticajem propagande tajkunsko-terorističkih lažovizija, za njih je postojala samo jedna „istina“.

Onog trenutka kada su sebi dozvolili da čuju argumente druge strane, čitav narativ pao je u vodu.

Ljudima je dosta nasilja i političkih amatera

Na kraju, ljudima je dosta nasilja i političkih amatera. Isti oni koji se smeju Vučiću zato što na terenu razgovara sa građanima na kraju moraju da priznaju da je upravo to suština politike. Nekome je kilometar puta najveća životna potreba, nekome su to lekovi, a nekome pomoć na neki drugi način.

Svi ti ljudi koji dolaze da dočekaju Vučića, koji mu kliču, ali mu i govore o svojim nedaćama i mukama, znaju ko je dovoljno sposoban da im pomogne. Neko ko već mesecima piše „program“, a ne može da se dogovori ni oko nekoliko desetina imena na komadu papira – to svakako nije.

Stanje permanentne svađe problem je u glavama blokadera-terorista. Posvađani sa samima sobom, Srbiji su namenili sudbinu svojih plenuma i opozicionih stranaka. Dobro će biti ako se raspadnu bez krvi, jer su njima borba za fotelje i osvajanje vlasti najvažniji.

(24sedam)