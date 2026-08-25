RADOVI NA MREŽI: Deo Beograda sutra ceo dan bez vode, proverite da li je vaša ulica na spisku

ZBOG stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Zvezdara, u sredu, 26. avgusta, od 08 do 22 sata bez vode će ostati deo potrošača, saopšteno je danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

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Vodu neće imati potrošači u ulicama Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine), Čingrijinoj, Preševskoj (od Batutove do Čingrijine), Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine), Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Hektorovićevoj, Spase Garde, Divčibarskoj i Aradskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

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