Beograd

RADOVI NA MREŽI: Deo Beograda sutra ceo dan bez vode, proverite da li je vaša ulica na spisku

T.J.

25. 08. 2026. u 16:39

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ZBOG stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Zvezdara, u sredu, 26. avgusta, od 08 do 22 sata bez vode će ostati deo potrošača, saopšteno je danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

РАДОВИ НА МРЕЖИ: Део Београда сутра цео дан без воде, проверите да ли је ваша улица на списку

Foto: AI generated/Gemini

Vodu neće imati potrošači u ulicama Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine), Čingrijinoj, Preševskoj (od Batutove do Čingrijine), Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine), Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Hektorovićevoj, Spase Garde, Divčibarskoj i Aradskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

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