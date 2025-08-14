Beograd

OGRAĐEN PARK U BOLJEVCIMA: GO Surčin brine o bezbednosti mališana

Jovana Manić

14. 08. 2025. u 12:08

ZAŠTITNA ograda postavljena je u parku, koji je nedavno otvoren u Boljevcima u Gradskoj opštini Surčin, kako bi se povećala bezbednost dece kao i sprečavanje nesmotrenog izlaska najmlađih iz parka.

ОГРАЂЕН ПАРК У БОЉЕВЦИМА: ГО Сурчин брине о безбедности малишана

GO Surčin

- Prioritet Gradske opštine Surčin je briga o mališanima, i u narednom periodu nastojaće da stvori uslove koji će im pružiti zdravu i bezbednu sredinu za razvoj i igru - naveli su u saopštenju na zvaničnom sajtu Opštine.

