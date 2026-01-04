OD NEDELJE U 21 ČAS TRG NIKOLE PAŠIĆA OTVOREN ZA SAOBRAĆAJ: Završeno uklanjanje Božićnog seoceta
SEKRETARIJAT za saobraćaj obavestio je sugrađane da se od nedelje, 4. januara, u 21 čas, na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića i u okolnim ulicama, Trg Nikole Pašića, Dečanskoj i Ulici Dragoslava Jovanovića, uspostavlja redovan saobraćaj svih putničkih motornih vozila i vozila javnog prevoza, a garaža „Pionirski park” nastavlja da radi u punom kapacitetu.
Najveća novost za vozače jeste kružni tok, koji na znatno bezbedniji način u odnosu na raniji režim saobraćaja reguliše ukrštanje vozila koja se mioilaze iz pravca Igumanove palate, Dečanske i Narodne skupštine.
Još jedna novina odnosi se na režim rada garaže „Pionirski park”, kojoj je od sada moguće pristupiti jedino iz smera od Igumanove palate ka Trgu Nikole Pašića, kretanjem Ulicom Trg Nikole Pašića i odatle desnim skretanjem u Ulicu Dragoslava Jovanovića.
Za vozila javnog prevoza, koja svoja stajališta imaju na Trgu Nikole Pašića, u oba smera, izgrađene su dodatne autobuske niše, što omogućava bolje kretanje ostalih motornih vozila i bolju protočnost celokupnog saobraćaja.
Uspostavljanjem novog kružnog toka na Trgu Nikole Pašića obezbedili smo još jedno novo saobraćajno rešenje u centru grada, koje uz sva dosadašnja realizovana u poslednjih par godina, potpuno menjaju saobraćajnu sliku u centru grada i omogućuju vozačima nove mogućnosti i bolji kvalitet saobraćaja.
Molimo vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju koja je postavljena na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića, kao i da način vožnje prilagode trenutnim vremenskim prilikama.
