USPOSTAVLJEN SAOBRAĆAJ NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA: Vozače pored snega čeka i kružni tok

REDOVAN saobraćaj uspostavljen je večeras nešto pre 21 sat na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića i u okolnim ulicama, Trg Nikole Pašića, Dečanskoj i Ulici Dragoslava Jovanovića.

Foto printskrin Naksi kamere

Ekipe Beograd-puta prethodno su očistile sve saobraćajnice oko Trga Nikole Pašića.

Posle obavljenih radova, za vozače je najveća novost kružni tok, koji reguliše ukrštanje vozila koja se mimoilaze iz pravca Igumanove palate, Dečanske i Narodne skupštine.

Još jedna novina odnosi se na režim rada garaže "Pionirski park", kojoj je od sada moguće pristupiti jedino iz smera od Igumanove palate ka Trgu Nikole Pašića, kretanjem Ulicom Trg Nikole Pašića i odatle desnim skretanjem u Ulicu Dragoslava Jovanovića.

Za vozila javnog prevoza, koja imaju stajališta na Trgu Nikole Pašića, u oba smera, izgrađene su dodatne autobuske niše.

Kako je ranije večeras saopšteno iz Gradskog sekretarijata za javni prevoz, uspostavljanjem novog kružnog toka na Trgu Nikole Pašića obezbeđeno je još jedno novo saobraćajno rešenje u centru grada, koje uz ostala u poslednjih nekoliko godina, potpuno menja saobraćajnu sliku u centru grada i daje vozačima nove mogućnosti i bolji kvalitet saobraćaja.

Gradski sekretarijat apelovao je na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju na novom kružnom toku, kao i da način vožnje prilagode trenutnim vremenskim prilikama.

Sa Trga Nikole Pašića jutros su uklonjeni montažni objekti koji su bili postavljeni ispred Doma Narodne skupštine u okviru Novogodišnjeg bazara, a prethodno su 29. decembra uklonjeni šatori u kojima su bili građani koji se protive blokadama.

(Tanjug)

