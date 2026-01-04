EKIPE NA TERENU: Čiste sneg sa trotara i stajališta
Sneg koji je tokom prepodnevnih časova napadao na teritoriji opštine Obrenovac pokrenuo je akciju zimskog održavanja, pa su komunalne službe od ranih jutarnjih sati na terenu.
Čišćenje je organizovano po zonama i prioritetima, a prve na redu su centralne gradske ulice i najfrekventnije pešačke površine. Ekipe JKP Obrenovac, su krenule od centra grada, gde čiste sneg sa trotoara, prilaza, pešačkih prelaza i stajališta, a na mestima gde postoji rizik od poledice posipa se so. Cilj je da se obezbedi sigurno kretanje pešaka i da se očuva prohodnost u urbanom jezgru.
Istovremeno, ekipe Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca angažovane su na čišćenju nekategorisanih puteva na teritoriji ove opštine. Na magistralnim pravcima, šabačkom i valjevskom putu posipa se so i ovi pravci su prohodni za saobraćaj.
