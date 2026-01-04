EKIPE NA TERENU: Čiste sneg sa trotara i stajališta

Sneg koji je tokom prepodnevnih časova napadao na teritoriji opštine Obrenovac pokrenuo je akciju zimskog održavanja, pa su komunalne službe od ranih jutarnjih sati na terenu.

Foto: Opština Obrenovac

Čišćenje je organizovano po zonama i prioritetima, a prve na redu su centralne gradske ulice i najfrekventnije pešačke površine. Ekipe JKP Obrenovac, su krenule od centra grada, gde čiste sneg sa trotoara, prilaza, pešačkih prelaza i stajališta, a na mestima gde postoji rizik od poledice posipa se so. Cilj je da se obezbedi sigurno kretanje pešaka i da se očuva prohodnost u urbanom jezgru.

Foto: Opština Obrenovac Tekst potpisa

Istovremeno, ekipe Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca angažovane su na čišćenju nekategorisanih puteva na teritoriji ove opštine. Na magistralnim pravcima, šabačkom i valjevskom putu posipa se so i ovi pravci su prohodni za saobraćaj.

