Beograd

BOŽIĆ KOD KNEGINJE: Porodična šetnja kroz istoriju

Branka Borisavljević

04. 01. 2026. u 15:38

U Konaku kneginje Ljubice sutra će, od 12 do 14 časova, biti održan porodični program "Božić kod kneginje", u okviru manifestacije "Beogradska zima".

БОЖИЋ КОД КНЕГИЊЕ: Породична шетња кроз историју

Foto A. Stevanović

Kako je navedeno, program u organizaciji Muzeja grada je namenjen deci i porodicama, a osmišljen je kao praznično druženje koje kroz muziku, priču i igru upoznaje najmlađe sa božićnim običajima i tradicijom.

Posetioce očekuje božićni koncert pijanistkinje i kompozitorke Katarine Ranković, izložba na otvorenom Božić u Beogradu, priče o božićnim običajima, kao i pokloni za najmlađe.

U okviru programa planirani su i stručno vođena šetnja kroz Konak kneginje Ljubice, muzički intermeco, potraga za poklončićima u kneginjinom vrtu, kao i zajedničko fotografisanje i razgledanje izložbe.

