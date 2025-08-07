SVAKOM PRVAKU 5.800 DINARA: Gradska opština Stari grad organizovala akciju za buduće školarce

ĐACI prvaci sa Starog grada će kad počne nova školska godine prvi put dobiti i jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.800 dinara za kupovinu školskih potrepština.

GO Stari grad

Prijava se podnosi lično, najkasnije do 25. avgusta, u Uslužnom centru opštine.

- Ove godine želimo dodatno da olakšamo pripremu za školu roditeljima. Prvi školski dan je bitan korak u životu svakog deteta i važno nam je da ga dočekaju bez brige i sa osmehom - izjavio je predsednik opštine Radoslav Marjanović.

U prethodnim godinama, Gradska opština Stari grad obezbedila je više od 2.500 školskih rančeva za najmlađe, kao vid podrške roditeljima i ohrabrenja deci na početku obrazovnog puta. Pored prvaka, opština iz godine u godinu nagrađuje i vukovce i učenike generacije iz svih starogradskih škola, prepoznajući trud, rad i znanje kao temeljne vrednosti zajednice.

Prilikom prijave roditelji ili staratelji treba da popune formular i da prilože očitanu ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu deteta na uvid, fotokopiju prednje strane platne kartice, tačnije tekući račun na ime roditelja.