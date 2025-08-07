Beograd

SVAKOM PRVAKU 5.800 DINARA: Gradska opština Stari grad organizovala akciju za buduće školarce

Jovana Manić

07. 08. 2025. u 16:22

ĐACI prvaci sa Starog grada će kad počne nova školska godine prvi put dobiti i jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.800 dinara za kupovinu školskih potrepština.

СВАКОМ ПРВАКУ 5.800 ДИНАРА: Градска општина Стари град организовала акцију за будуће школарце

GO Stari grad

Prijava se podnosi lično, najkasnije do 25. avgusta, u Uslužnom centru opštine.

- Ove godine želimo dodatno da olakšamo pripremu za školu roditeljima. Prvi školski dan je bitan korak u životu svakog deteta i važno nam je da ga dočekaju bez brige i sa osmehom - izjavio je predsednik opštine Radoslav Marjanović.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

U prethodnim godinama, Gradska opština Stari grad obezbedila je više od 2.500 školskih rančeva za najmlađe, kao vid podrške roditeljima i ohrabrenja deci na početku obrazovnog puta. Pored prvaka, opština iz godine u godinu nagrađuje i vukovce i učenike generacije iz svih starogradskih škola, prepoznajući trud, rad i znanje kao temeljne vrednosti zajednice.

Prilikom prijave roditelji ili staratelji treba da popune formular i da prilože očitanu ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu deteta na uvid, fotokopiju prednje strane platne kartice, tačnije tekući račun na ime roditelja.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!