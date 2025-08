AUTOBUS POSTAVLJEN U POŽEŠKOJ: Akcije Instituta za transfuziju krvi

INSTITUT za transfuziju krvi pozvao je humane sugrađane da i tokom ove nedelje učestvjuju u mnogobrojnim akcijama i daju krv.

Crveni krst u Požarevcu

Osim u prostorijama Instituta, koji se nalazi u Svetog Save 39, i gde se krv može dati radnim danima od 7.00 do 19.00, i subotom i praznicima od 8.00 do 15.00, akcije su planirane i na terenu.

Danas će se akciji pridružiti zaposleni u Termoelektrani "Nikola Tesla A" od 8.00 do 13.00 i Centru za kulturu Lazarevca od 10.00 do 16.00. I ovog četvrtka će svoja vrata za dobrovoljne davaoce otvoriti Crveni krst Obrenovca, od 9.00 do 14.00, dok su za petak planirane dve akcije u transfuziološkim autobusima od 9.00 do 14.00 ispred Doma zdravlja u Požeškoj i od 10.00 do 14.00 ispred Starog Merkatora.

- Svakim davanjem krvi nekom poklanjate život - navedeno je u pozivu instituta.

Za vikend su planirane dve akcije u transfuziološkom autobusu na Paliluli i to u subotu, 9. avgusta, od 10.00 do 15.00, u borčanskom "Ritejl parku", a u nedelju u TC BIG od 11.00 do 15.00.