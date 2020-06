NovostiOnline | 16. jun 2020. 11:54 > 14:51 |

G RČKA je otvorila granice za srpske turiste u ponedeljak u 23 sata. E kipa " Novosti " danas s e uput ila u patro lu do mor a, preko graničn o g prelaz a Kulata-Promahonas .



Prema našim saznanjima od bugarsk e policaj e , sve srpske turist e testiraju na Covid19, a posle merenja temperature imaju pravo da ih vrate nazad.







Od jutros u Grčku nisu puštena četiri a utomobila srpski h registracija .

Bugarski deo reporteri "Novosti" prošli su bez pasoške kontrole .



Međutim, k ilometarska kolona stvorila se na prostoru ka grčko m delu granic e, jer policija radi ozbiljnij e kontr ole na ulazu u državu.



U vozilima koja su čeka la da pređu granicu su većinom bili Grc i, ima i Bugara , a najmanj i procenat je srpskih turista.



Opšti utisak našeg reportera je da nema higijenskih uslova, niti ima preporučene distance od - metar, svi stoje jedan do drugog u redu za pasoš, pa is to t ako gužva u redu za testiranje na Covid 19. Svi turisti su nestrpljivi da s tignu na more, i malo se vodi računa o p reporukama Svetske zdravstvene organizacije.









