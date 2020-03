Novosti online | 12. mart 2020. 16:20 | Komentara: 0

Nekadašnji vaterpolista i ministar sporta Crne Gore Nikola Janović kaže da su sportisti Crne Gore "jedva dočekali da dobiju državu.

- Ne želim da verujem da u ovom vremenu postoje oni koji bi Crnu Goru, slavnu i slobodarsku, zemlju više kultura i vera, poništili i u ovom stoleću, kako je to učinjeno početkom 20. veka. Nećemo to dopustiti nikome, bio on pod mantijom, šinjelom ili plaštom - prenosi “Vijesti” reči Janovića, nekadašnjeg reprezentativca Srbije i Crne Gore.

Janović je i ranije bio negativno orijentisan prema SPC-u, pa je žestoko ktritikovao selektora Vladimira Gojkovića, koji je nedacno prisustvovao liturgiji u Cetinjskom manastiru, gde je mitropolit Amfilohije, njemu i celoj reprezentaciji dodelio ikonu Svete Bogorodice Filerimske