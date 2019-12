Novosti online | 13. decembar 2019. 05:50 | Komentara: 0

Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je u borbi za peto mesto od Crne Gore na Svetskom prvenstvu Japanu - 28:26. Poraz koji ne boli i nema velikih posledice, s obzirom da su naše devojke izvadile već vizu za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, ali nikada nije lepo izgubiti od komšinica.Umor je učinio svoje, pa su poslednjem meču podbacile dve najbolje Kristina Liščević i Dragana Cvijić, ali i pored svega učenice Ljubomira Obradovića se uzdignutog čela vraćaju iz daleke Azije, gde će se nadamo se svi vratiti za nešto više od pola godine, kada su na programu Olimpijske igre u Tokiju.

Reprezentacija Srbije bolje je otvorila meč protiv Crne Gore i serijom 6:2 koja je okončana golom Sanje Radosavljević u 12. minutu. Brz centar Crnogorki i ratoborna odbrana doneli su im preokret, pa je posle 8:8 u 20. minutu viđeno i 8:12 šest minuta kasnije. Reagovao je prethodno selektor Obradović tajm-autom, dao šansu Trifunović i Janjušević u bekovskoj postavi, a one vratile golovima koje su Srbiju približile na 12:13 na poluvremenu.

Golovima Stoiljković i Trifunović, srpski tim došao je do prednosti 14:13 u 32. minutu. Gol za gol igralo se sve do 45. minuta (19:19), kada Crnogorke prave seriju 3:0 i dolaze do 19:22. Tu razliku tim Pera Johansona uspešno je održavao. Jelena Trifunović je sa linije sedam metara pogodila za 23:25 na početku 56. minuta, Jelena Lavko je smanjila na 24:25, ali je u samoj završnici Marta Batinović sa dve odbrane odnela prevagu na stranu Crnogorki.

Najefikasnija u našoj ekipi bila je Stoiljkovićeva sa šest golova, četiri je postigla Trifunovićeva, a po tri su dale Nikolićeva i Janjuševićeva. Crna Gora je imala nekoliko raspoloženih igračica, po četiri gola su dale Raičevićeva i Ramusovićeva, a po tri su postigle Brnovićeva, Despotovićeva, Mehmedovićeva i Radičevićeva.Ono što je najvažnije da su obe reprezentacije i pre ovog meča izvadile vizu za kvalifikacicioni turnir za OI. Srbija će igrati na Turniru 2 gde će joj rivalke biti Kina, Mađarska ili Švedska, te trećeplasirani tim sa ovog SP. Crnogorke će na Turniru 3 igrati sa Rumunijom, Severnom Korejom i četvrtom ekipom sveta.KumamotoAkva DomGledalaca - 4.000SRBIJA: Risović tri odbrane , Tomašević devet odbrana , Radosavljević 2, Trifunović 4 , Števin, Lavko 2, Nikolić 3, Janjušević 3, Kojić 1, Pop Lazić 1, Radojević, Obradović, Jovović, Stoiljković 5, Liščević 2, Cvijić 2CRNA GORA: Radičević 3, Jauković 1, Klikovac 3, Nenezić, Knežević, Ujkić 1, Premović, Bulatović 1, Brnović 2, Batinović 8 odbrana, Mugoša, Ramusović 4, Mehmedović 3, Despotović 3, Raičević 3, Grbić 2