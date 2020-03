M. BLAŽIĆ/Novosti online | 10. mart 2020. 17:30 > 19:51 |

PARTIZAN - SPARTAK 4:0 (1:0)

STRELCI: L. Pavlović u 25, 56, Asano u 48. Matić u 63. minutu za Partizan. Stadion Partizana. Gledalaca: 1000. Sudija: Petar Piper (Čačak) 7.

PARTIZAN: N. Stevanović - - Miletić 7, Vitas 7, S. Pavlović 7, Brežančić 7 - Zdjelar 7,5, Šćekić 7 - Marković 7 (od 59. F. Stevanović 7 ), L. Pavlović 8, Asano 7,5 (od 66. Lakčević -) - Matić 7,5 (od 66. Ivanović -).

SPARTAK: Dokić 6 - Milutinović 5,5, Milanović 5,5, Ivančević 5, Vidović 5 – Milić 5,5 (od 71. Đurasović -), Vidaković 5, Vujanović 5,5 (od 54. Bijelović 5), Leal 5, Jovanović 5,5 - Baić 5 (od 59. Šormaz 5 ).

Igrač utakmice: Lazar Pavlović (Partizan)







PRVO POLUVREME



Meč je počeo napadom Spartaka. Već u 4. minutu zapretio je Lazar Pavlović. Mladi vezista je dobio loptu od Asana u kaznenom prostoru gostiju. Iskosa sa leve strane, napravio je korak u sredini i sa desetak metara gađao gornji suprotan ugao gola Subotičana, ali je golman Spartaka odlično intervenisao.







Ponovo je Asano pripremio šansu saigraču. U 9. minutu Partizanov Japanac je dobio odličnu loptu u prostor po levoj strani, iz prve je uputio centaršut po zemlji ka Matiću koji je natrčavao iz drugog plana. Napadač crno-belih je bio u idealnoj situaciji na petercu gostiju, ali je loše zahvatio loptu i tako propustio najbolju priliku u dosadašnjem toku meča.





U 15. minutu viđen je prvi korner na meču. Lopta je ubačen iz levog ugla, golman gostiju je boksovao na ivicu kaznenog prostora pravo na nogu Lazaru Markoviću. Ofanzivac crno-belih je šutirao iz prve, ali pravo u golmana Đokića. Dva minuta kasnije sa iste udaljenosti, ali sa leve strane, pokušao je i Asano, ali je ponovo čuvar mreže Spartaka bio odlično postavljen.





Još jedan prošušten zicer crno-belih. U 22. minutu Vitas je sa svoje polovine uputio odličnu dijagonalu ka Asanu. Japanski fudbaler je odlično primio loptu grudima, spustio je na nogu i sa desetak metara šutirao iz prve po zemlji, ali je Dokić još jednom uspešno intervenisao i poslao loptu u korner, posle kojeg nije bilo opasnosti po goste.





GOOOL - PARTIZAN VODI OD 25. MINUTA Prvi gol na meču postigao je Lazar Pavlović. Miletić je uputio centaršt sa desne strane, jedan od defanzivaca gostiju nije najsrećnije intervenisao, izbacivši loptu na ivicu kaznenog prostora, gde se našao mladi Pavlović i šutem iz prve, uz malo sreće pošto je lopta na putu do gola zakačila jednog fudbalera Spartaka, zatresao mrežu Đokića.

Asano ponovo promašuje zicer. U 33. minutu bio je bio u još boljoj poziciji u odnosu na prethodnu priliku. Lazar Pavlović je odlično "izbacio" Japanca u prazan prostor, on je pošao usamljen ka golu rivala, došao do peterca i potom šutirao pravo u golmana gostiju. U 35. minutu u sličnoj situaciji se našao mladi Pavlović. Lazar Marković je odlino uposlio svog imenjaka, koji je ušao u kazneni prostor Subotičana i potom sa sedam, osam metara šutirao veoma loše po zemlji, pa je Dokić upisao novu intervenciju.







Na isteku 45. minuta igre sudija Piper je odsvirao kraj prvog poluvremena.







DRUGO POLUVREME



Počelo je drugo poluvreme. Nije bilo promena u sastavima u odnosu na početak meča.





GOOOL - PARTIZAN DUPLIRAO PREDNOST Crno-beli su duplirali prednost u 48. minutu. Kombinovali su fudbaleri Partizana na tridesetak metara od gola gostiju, Šćekić je odlično odigrao u prazan prostor ka Matiću. Napadač crno-belih je izašao sam pred golmana Spartaka, koji je ponovo uspešno intervenisao, ali je na nesreću Subotičana na loptu natrčao Milanović i grudima je poslao u sopstvenu mrežu.

GOOOL - DRUGI POGOTAK PAVLOVIĆA NA MEČU Ako je posle drugog gola i bilo neke dileme oko pobednika ovog duela, od 56. minuta nema nikakve. Partizan je postigao i treći gol na meču, a svoj drugi dao je Lazar Pavlović. Dugo je lopta kružila oko kaznenog prostora Spartaka, nekoliko puta su gosti neuspešno pokušavali da izbiju loptu dalje od svog gola, a poslednji je kažnjen golom talentovanog veziste crno-belih, koji je primio loptu na ivici kaznenog prostora i iskosa sa desne strane pogodio suprotni gornji ugao Dokićevog gola.

U 59. minutu Filip Stevanović je ušao na teren umesto Lazara Markovića.

U prvih 15 minuta drugog poluvremena crno-beli su naplatili sve promašaje iz prvog dela utakmice. Četvrti gol Partizana, u 62. minutu, postigao je Bojan Matić. Šćekić je uputio loš šut iskosa sa desne strane, ali se ispostavilo da je asistirao napadaču crno-belih, koji je primio loptu na sedam, osam metara od gola na drugoj stativi i rutinski prebacio istrčalog Dokića. U 66. minutu Matić je ustupio mesto Ivanoviću, dok je Lakčević zamenio Asana. Pre i posle gola Matića, gosti su uputili dva šuta ka golu crno-belih, prvi put je lopta otišla pored stative, a drugi put je intervenisao Stevanović.

Nisu stali crno-beli ni posle četvrtog gola, izgledne prilike su promašivali Filip Stevanović (šutirao preko gola), Lakčević (odbrana Đokića) i Ivanović (izblokiran).





SASTAVI

PARTIZAN: N. Stevanović, Miletić, Vitas, S. Pavlović, Brežančić, Šćekić, Zdjelar, Marković, L. Pavlović, Asano, Matić.

SPARTAK: Dokić, Ivančević, Vujanović, Vidaković, Milanović, Leal, Baić, Vidović, Milutinović, Jovanović, Milić.



LAKO, jednostavno i ubedljivo. Samo tri dana posle “mršave” pobede nad Radničkim u Superligi Partizan je podesio nišanske sprave i protiv oslabljenog Spartaka stigao do ubedljive pobede. Takmičenje u kojem su crno-beli trijumfovali u poslednja četiri izdanja tako će u i četvrtfinalu računati na branioca trofeja, pošto je Miloševićev tim lakše nego što se očekivalo arhivirao Subotičane - 4:0 (1:0).I pored značajnih izostanaka (Suma, Natho i Sadik) “valjak” je od prvog minuta delovao kao tim koji zna šta hoće i što je još važnije kako da dođe do cilja. Kombinovani tim Subotičana je prvi put posrnuo u 25. minutu kada je Lazar Pavlović lepo pogodio sa ivice šesnaesterca, a prvencu mladog veziste u dresu Partizana je kumovao i odbitak od jednog gostujućeg igrača.Upravo je Lazar Pavlović bio taj koji je davao ton igri Partizana tokom cele utakmice i napade svog tima činio smislenim i konstantno opasnim po gol Spartaka. Da utisak o njegovoj partiji bude kompletno pozitivan mladi vezista Partizana se postarao drugim golom kada je u 56. minutu fenomenalno nanišanio sa ivice šesnaesterca u desni gornji ugao Dokićevog gola.Svaku neizvesnost, koje ruku na srce nije ni bilo zbog nemoći Spartaka u fazi organizacije igre, otklonio je japanski internacionalac Takuma Asano. On se u 48. minutu našao pred golom Spartaka da sa metar potvrdi ono što je Bojan Matić kreirao udarcem ka golu gostiju.Gol koji mu je možda i nepravedno “zakinut” Bojan Matić je nadoknadio u 63.minutu iskoristivši grešku u odbrani, u tim trenucima već vidno demoralisanog rivala.Poker golova u mreži Spartaka nesumnjivo donosi značajnu injekciju samopouzdanja za Miloševićev tim, posebno zbog činjenice da su crno-beli uspeli bezbolno da reše izostanak trojice ključnih igrača iz prvog dela sezone.