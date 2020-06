NovostiOnline/V. ILIĆ | 18. jun 2020. 15:34 | Komentara: 0

PRELjINA – NA seoskom groblju u Preljini kod Čačka danas je sahranjen legendarni pevač narodne muzike Dobrivoje Topalović (76), koji je preminuo u utorak u čačanskoj bolnici pošto je početkom marta oboleo od karcinoma pluća. Poslednjem ispraćaju poznatom pevaču prisustvovalo je na stotine rođaka, prijatelja, komšija i kolega, koji su upućivali izraze saučešća Dobrivojevoj supruzi Mirjani i ćerci Jeleni.





Da na večni počinak isprate svog kolegu danassu u Preljinu došli i Miroslav Ilić (krstio Dobrivojevu ćerku), Vera Matović, Radiša Urošević, Aca Ilić, Vesna Đoković, Miša Mijatović...

Dole jednostavno nije bio svestan koliko je vredeo i koliki je talenat imao, šta mu je Bog dao. Ostaće upamćen po svojim divnim pesmama, po prelepom glasu, pre svega po njegovoj mirnoći, ali i po humoru, odnosno šalama koje je najviše pravio na sopstveni račun – rekao nam je u suzama Miroslav Ilić, Dobrivojev kum.

- Niko nikada neće moći da napravi spisak legendi narodne muzike, a da na njemu ne bude stajalo ime Dobrivoja Topalovića.





Miša Mijatović, koji je najviše pesama napisao upravo za Dobrivoja, kazao je da je odlazak Dobrivoja “veliki gubitak za narodnu muziku, za “šumadijsku dvojku”, koju je on najbolje znao da peva”.

Birao je pesme tako što dođe kod kompozitora i kaže: “Dajte mi onu koju je moj kum Miroslav odbio, sigurno će postati hit” - više puta odbijao dobro plaćene tezge u inostranstvu prisetio se Miša, dok je Vera Matović dodala:

- Pamtim da je Dobrivoje više puta odbijao dobro plaćene tezge u inostranstvu:

“ Dosta je to para, ne mogu ja to, ne mogu da pevam do pet ujutru, evo zovite Veru, ona to sigurno može”.