Japan arhiviran, Srbija prošla dalje: Anokić i Marić u centru pažnje, oglasio se i Bora Milutinović!
Kadeti Srbije će 27. novembra u trećem kolu SP igrati protiv Kolumbije.
Kadetski fudbalski reprezentativac Srbije Dragan Anokić izjavio je danas da je njegov tim dao sve od sebe na utakmici protiv Japana u utakmici drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu (U17) u Kataru.
Fudbaleri Srbije su ranije danas savladali Japan sa 1:0 i obezbedili plasman u šesnaestinu finala SP kolo pre kraja grupne faze takmičenja.
Srbija je u prvom kolu pobedila Honduras sa 2:0. Jedini gol na današnjoj utakmici postigao je Anokić iz penala u 11. minutu. Mladi srpski fudbaler danas slavi 17. rođendan, a posle meča je poručio:
- Osećaj je neverovatan! Zahvalan sam što su mi momci ulepšali ovaj dan, hvala im mnogo. Stvarno sam presrećan. Imali smo rezultat na poluvremenu, poveli rano. Japan je odlična selekcija, šampion Azije, ali dali smo sve od sebe. Još jednom, hvala momcima i stručnom štabu za današnju igru. Pokazali smo najbolje što možemo - rekao je Anokić, preneo je zvanični sajt FSS.
Mladi fudbaler Srbije Endrju Marić izabran je od strane FIFA za najboljeg igrača današnje utakmice.
- Želim da čestitam svim igračima i stručnom štabu. Ovo je veliki, istorijski momenat. Imamo treću utakmicu, koju takođe želimo da pobedimo i budemo prvi u grupi. Idemo korak po korak. Bilo je teško, ali uspeli smo. Zahvalan sam za trofej, to je motivacija više za sve što dolazi. Idemo dalje - istakao je Marić.
Legendarni srpski trener Bora Milutinović čestitao je selektoru i igračima.
- Momci su bili veoma disciplinovani, odgovorni. Odlično su izneli utakmicu. Moram da istaknem golmana, sa tim momkom možete daleko da dogurate. Koliko on samopozdanja ima i prenosi ga na ekipu. Japan je imao veći posed, ali ništa im to nije donelo, vi ste imali bolji učinak, bili konkretniji u mnogim stvarima. Imamo talentovanu decu. Dve lepe pobede - rekao je Milutinović.
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