MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je danas da će ta zemlja nastaviti humanitarnu podršku Ukrajini, ali da ne pristaje da svoje finansiranje veže za sedmogodišnji budžet Evropske unije, kao i da, povodom nastojanja Ukrajine da postane članica EU, smatra da je pristupanje EU dug proces i da ne postoji "ubrzana procedura".

Foto: Tanjug (Janos Nemes/MTI via AP)

Mađar je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Beregovu, u Zakarpatskom regionu Ukrajine, rekao da od početka rata sa Rusijom, "Mađarska podržava Ukrajinu humanitarnim sredstvima" i značajnim iznosima novca, prenosi Ukrinform.

- I, naravno, Ukrajina može računati na nas u budućnosti. Ali već smo rekli da je Mađarska sada u teškoj situaciji, jer je dobila problematičan budžet od prethodne vlade. I ne možemo se složiti sa tim da Evropska unija poveže finansiranje Ukrajine sa svojim sedmogodišnjim budžetom - rekao je Mađar.

On je kazao da Mađarska razume potrebu Ukrajine za značajnim finansijama kako bi se osigurala odbrana i podržala ekonomija ali da u isto vreme mađarska strana želi da samostalno odredi oblike svoje pomoći.

- Sa naše strane, mi podržavamo Ukrajinu, posebno Zakarpatje, lekovima, energetskom i infrastrukturnom opremom, kao i mobilnim skloništima. I želeli bismo da zadržimo slobodu u Evropskoj uniji da pomažemo tačno na način koji smatramo najprikladnijim - istakao je Mađar.

Odgovarajući na pitanja o izgledima za članstvo Ukrajine u EU, Mađar je kazao da je otvaranje klastera samo tehnička faza dugog pregovaračkog procesa.

- Postoji šest klastera, čije je otvaranje tehnički korak koji omogućava početak pregovora o ekonomiji, demokratiji i poljoprivrednom sektoru. Četiri klastera su već otvorena, Ukrajina i Moldavija su započele pregovore. Ali još uvek je veoma dug put - rekao je Mađar.

Prema rečima mađarskog premijera, Budimpešta je ranije povezivala svoju dozvolu za otvaranje pojedinačnih pregovaračkih klastera sa postizanjem dogovora o pravima mađarske nacionalne manjine u Ukrajini.

- Od samog početka smo dali signal da dok god nema sporazuma o pitanjima nacionalnih manjina, ne možemo pristati na otvorene klastere vezane za demokratiju. Ali pošto smo uspeli da postignemo dogovor sa ukrajinskom stranom, Vrhovna rada je usvojila odgovarajuće odluke, a predsednik ih je potpisao - rekao je Mađar.

Prema njegovim rečima, "u Evropskoj uniji ne postoji tako nešto kao ubrzana procedura pristupanja".

- Ne bih želeo da vas lišim nade za pristupanje Evropskoj uniji, ali ovo je veoma komplikovan birokratski proces. Možete se pridružiti EU ispunjavanjem svih potrebnih uslova, a to je veoma dug i težak put. Nije nemoguće, ali jeste dug - zaključio je Mađar.

Peter Mađar je ranije danas stigao Zakarpatsku oblast Ukrajine, pored granice sa Mađarskom, u svojoj prvoj poseti od stupanja na dužnost premijera, a u Užgorodu je sa Zelenskim razgovarao o bilateralnim odnosima, podršci Ukrajini i njenoj evropskoj integraciji.

On je ranije ocenio da je postignut značajan napredak u sporazumima sa ukrajinskom stranom o deset pitanja koja se odnose na jezička, kulturna i obrazovna prava mađarske nacionalne manjine u Ukrajini.

(Tanjug)

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