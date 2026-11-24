Policija imala pune ruke posla posle meča na Enfildu.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Policija Mersisajda uhapsila je sedam muškaraca tokom utakmice između Liverpula i Mančester junajteda u nedelju, 22. novembra, koja je završena ubedljivom pobedom domaćina rezultatom 4:0 na stadionu "Enfild".

"Dvojica navijača privedena su zbog sumnje na tzv. "skandiranja tragedija", što se odnosi na uvredljivo navijačko skandiranje, pesme ili gestove kojima se ismevaju velike tragedije i gubitak ljudskih života", saopštila je danas policija, prenosi GB News.

Među njima su tragedije na stadionima Hilsboro i Hejsel, povezane sa Liverpulom, kao i avionska nesreća u Minhenu 1958. godine, u kojoj su stradali članovi tadašnje generacije Mančester junajteda.

Navijačko ismevanje tragedija tretira se kao krivično delo u skladu sa smernicama britanskog tužilaštva uvedenim 2024. godine.

Ovim porazom je Mančester junajted ostao na pretposlednjem 19. mestu, sa samo osam bodova. Liverpul se pobedom vratio na 4. poziciju i imaju 21 bod, jedan manje od Brajtona i Mančester sitija. Aktuelni šampion Arsenal je vodeći sa 28 bodova.

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