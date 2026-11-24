Organizovane pristalice Lacija odlučile su da privremeno okončaju bojkot utakmica koje njihov tim igra na domaćem terenu.

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Navijači će se na severnu tribinu stadiona „Olimpiko“ vratiti 6. decembra, kada će Lacio ugostiti Atalantu.

Prvobitni plan bio je da se na tribine vrate tek za gradski derbi protiv Rome, zakazan za 13. decembar, ali su navijačke grupe promenile odluku i najavile prisustvo već na susretu sa Atalantom. Kako su poručili, tokom decembra ponovo će pružati podršku ekipi sa stadiona.

Kao jedan od razloga za povratak naveli su želju da igračima i treneru Đenaru Gatuzu pruže dodatnu podršku uoči derbija sa Romom. Takođe, cilj im je da se na tribine ponovo vrate deca i porodice koje su prethodnih meseci učestvovale u bojkotu. Ipak, naglasili su da njihovo nezadovoljstvo rukovodstvom kluba, predvođenim Klaudijom Lotitom, ostaje nepromenjeno.

Bojkot traje od početka godine, a njegove posledice ogledaju se i u drastičnom padu prodaje sezonskih karata. Lacio je za aktuelnu sezonu prodao svega oko 4.000 ulaznica ovog tipa, što predstavlja najmanji rezultat od kada je Lotito preuzeo upravljanje klubom. Poređenja radi, prethodne sezone prodato je približno 30.000 sezonskih karata.