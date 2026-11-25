STRAVIČNA TRAGEDIJA U TURSKOJ: Pet vojnika poginulo u padu vojnog helikoptera, oglasio se Erdogan (VIDEO)
PET vojnika poginulo je danas u Turskoj u padu helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, koji se srušio tokom obuke, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.
- Petoro naših herojskih drugova koji su služili u helikopteru Ratnog vazduhoplovstva koji se srušio tokom trenažnog leta u Eskišehiru su poginuli - navodi se u saopštenju koje prenosi Anadolija.
Ministarstvo nacionalne odbrane Turske (MSB) saopštilo je da se srušio helikopter tipa AS-532 koji pripada Ratnom vazduhoplovstvu, a koji je poleteo iz Eskišehira u svrhu obuke. Nije saopšteno šta je uzrok pada helikoptera.
Poruke saučešća zbog pogibije petorice vojnika uputili su predsednik Turske Režep Tajip Erdogan i drugi zvaničnici.
- Sa velikom tugom sam primio vest da je pet naših vojnika poginulo u padu helikoptera našeg vazduhoplovstva tokom trenažnog leta u Eskišehiru. Molim se Bogu za milost prema našim herojskim mučenicima i izražavam saučešće njihovim porodicama, turskim oružanim snagama i našoj voljenoj naciji - rekao je Erdogan u objavi na društvenim mrežama.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: TRENUTAK PADA HELIKOPTERA: U regionu Brijanska srušile se četiri letelice
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