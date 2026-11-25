PET vojnika poginulo je danas u Turskoj u padu helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, koji se srušio tokom obuke, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.

Foto: Printskrin Iks/Weather Monitor

- Petoro naših herojskih drugova koji su služili u helikopteru Ratnog vazduhoplovstva koji se srušio tokom trenažnog leta u Eskišehiru su poginuli - navodi se u saopštenju koje prenosi Anadolija.

BREAKING: A Turkish Air Force AS532 Cougar combat search and rescue helicopter crashed shortly after taking off from Eskişehir for a training flight, according to Turkey’s Defence Ministry. The wreckage has been located, and search-and-rescue operations are underway. https://t.co/C3LQby0mNy — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 24, 2026

Ministarstvo nacionalne odbrane Turske (MSB) saopštilo je da se srušio helikopter tipa AS-532 koji pripada Ratnom vazduhoplovstvu, a koji je poleteo iz Eskišehira u svrhu obuke. Nije saopšteno šta je uzrok pada helikoptera.

BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye. The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

Poruke saučešća zbog pogibije petorice vojnika uputili su predsednik Turske Režep Tajip Erdogan i drugi zvaničnici.

- Sa velikom tugom sam primio vest da je pet naših vojnika poginulo u padu helikoptera našeg vazduhoplovstva tokom trenažnog leta u Eskišehiru. Molim se Bogu za milost prema našim herojskim mučenicima i izražavam saučešće njihovim porodicama, turskim oružanim snagama i našoj voljenoj naciji - rekao je Erdogan u objavi na društvenim mrežama.

(Tanjug)

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