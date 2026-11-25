Crno-beli će ovog puta gostovati na Bliskom istoku.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana ponovo idu na megdan Dubaiju, drugi put u razmaku od samo tri dana, ali ovog puta neće uz sebe imati i veliku podršku navijača. Izabranici Đoana Penjaroje su u nedelju slavili u okviru ABA lige u Areni sa 78:76, a sada ih čeka znatno teži okršaj u 14. kolu Evrolige.

Retko kada klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata gubi na svom parketu. Samo su ih Pariz i Crvena zvezda srušili ove sezone u "Koka-kola areni", dok su padali timovi poput Real Madrida, Barselone, Hapoela iz Tel Aviva... Zbog toga je ekipa Ćavija Paskvala trenutno na visokom četvrtom mestu na tabeli sa učinkom 9-4, dok je "parni valjak" trenutno 12. sa skorom 7-6.

Pokušaće crno-beli da naprave brejk, iako će biti značajno oslabljeni. Ponovo u sastavu neće biti povređenih Luke Vildoze, Lamara Stivensa i Itana Tomspona, dok Derek Vilis još nije spreman za najveće napore. Zato će neki drugi igrači morati da ponesu teret i pomognu Karliku Džonsu, kao što je to bilo u prošloj rundi, kada je Bešiktaš savladan u "Pioniru" nakon produžetka.

Okršaj na Bliskom istoku odigraće se danas popodne i počinje u 17.00, a direktan TV prenos možete da pratite na kanalu Arena premijum 1.

Standings provided by Sofascore