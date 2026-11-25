KAKVA drama u belom sportu!

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Francuski teniser Artur Rinderkneš (31) nalazi se pod istragom Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) i suočava se sa mogućom suspenzijom do četiri godine zbog navodnog odbijanja nenajavljenog antidoping testiranja.

Sporni događaj odigrao se početkom juna u Bretanji, a igrač je kategorički odbacio sve optužbe i zatražio da o slučaju odlučuje Nezavisni tribunal.

Prema pisanju francuskog lista "L"Ekip", doping kontrolor je prišao Rinderknešu u trenutku kada je napuštao kuću kako bi stigao na voz.

Teniser je navodno verovao da će se njegov odlazak bez davanja uzorka zavesti samo kao običan propušteni test, a situaciju je dodatno otežala jezička barijera u komunikaciji sa kontrolorom koji je govorio engleski. Rinderkneš je na kraju potpisao dokument kojim potvrđuje odbijanje, ne znajući kakve posledice to povlači.

Nakon što su detalji istrage dospeli u medije, Francuz se oglasio na društvenim mrežama, izrazivši nezadovoljstvo što je poverljiv postupak postao javan.

– Već sam obavestio ITIA da negiram optužbe i zatražio sam da o svemu odlučuje Nezavisni tribunal, na šta imam puno pravo. Duboko verujem da ću biti oslobođen krivice – poručio je Rinderkneš, naglasivši da nikada u karijeri nije koristio nedozvoljene supstance i da se više neće javno oglašavati do kraja procesa.

Antidoping propisi prave veliku razliku između propuštenog testa u okviru sistema prijavljivanja lokacije, što se beleži kao opomena, i odbijanja davanja uzorka nakon urednog obaveštenja. Za odbijanje kontrole bez opravdanog razloga zaprećena je kazna do četiri godine van terena već za prvi prekršaj.

Rinderknešu za sada nije izrečena suspenzija. Njegova situacija podseća na slučaj Čehinje Markete Vondroušove, koja je u junu 2026. godine suspendovana na četiri godine upravo zbog odbijanja testa u svom domu

