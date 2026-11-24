SANELA Ramadanović, narodna poslanica iz Novog Pazara izabrana sa liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, stavljena je za zamenicu člana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Foto: Printskrin

Na zvaničnoj stranici poslanice Ramadanović na sajtu Skupštine Srbije navodi se da je po zanimanju ženski frizer.

Navodi se da je poslanica i u odboru za zaštitu životne sredine kao član, a da dolazi iz Novog Pazara.

Foto: Printskrin