SANELA RAMADANOVIĆ U ODBORU ZA FINANSIJE: Po zanimanju je frizer, a dolazi iz Novog Pazara
SANELA Ramadanović, narodna poslanica iz Novog Pazara izabrana sa liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, stavljena je za zamenicu člana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Na zvaničnoj stranici poslanice Ramadanović na sajtu Skupštine Srbije navodi se da je po zanimanju ženski frizer.
Navodi se da je poslanica i u odboru za zaštitu životne sredine kao član, a da dolazi iz Novog Pazara.
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