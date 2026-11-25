Košarkaška reprezentacija Srbije dobila je značajan vetar u leđa pred nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Dohi.

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Nakon što je Vojin Medarević od prvog dana bio uz nacionalni tim, stručni štab je dočekao zeleno svetlo sa Malog Kalemegdana i za Nikolu Đurišića, koji će biti deo ekspedicije za predstojeći susret protiv Litvanije (26. novembar).

Mladi košarkaš, koji se u prethodnim kvalifikacionim ciklusima već profilisao kao jedan od glavnih nosilaca igre u sistemu Dušana Alimpijevića, nije imao vremena za odmor, pravo nakon završetka utakmice protiv Virtusa priključio se saigračima iz reprezentacije pred put na sever Evrope.

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Kada je reč o preostalim reprezentativcima iz redova crveno-belih, Ognjenu Dobriću i Dejanu Davidovcu, u dogovoru kluba i stručnog štaba odlučeno je da oni preskoče gostovanje u Litvaniji.

Ipak, iskusni dvojac i osvajači medalja sa državnim timom biće uz „orlove” u drugom meču novembarskog prozora. Oni će se priključiti ekipi po povratku u Beograd i predstavljaće veliko pojačanje za duel protiv Italije, koji se igra 29. novembra u dvorani „Aleksandar Nikolić”.

