EVO KAKVO NAS VREME ČEKA: Ujutru mraz, tokom dana kiša, a onda sledi ovo
RHMZ je dao najnoviju vremensku prognozu za sredu, 25. novembar i naredne dane.
Vreme u Srbiji
Ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem, tokom dana postepeno naoblačenje, koje će kasno posle podne i uveče usloviti kišu, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajno i sneg, i to prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima.
Uveče i tokom noći na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini, kiša će se ponegde i lediti pri tlu zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao upozorenje.
Vetar slab i umeren, uveče i tokom noći u košavskom području jak, južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 4 do 9 stepeni.
Vreme u Beogradu
U Beogradu jutro hladno sa slabim mrazem.
Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a tokom noći sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni.
Najniža temperatura od -4 do nule, a najviša dnevna oko 9 stepeni.
IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA
Do kraja sedmice (26. – 29.11) pretežno oblačno povremeno sa kišom, a u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa jakim, na jugu Banatu i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će oslabiti u četvrtak uveče.
Za vikend (28 – 29.11.) se očekuje pad temperature, a u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima i prelazak kiše u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Početkom naredne sedmice (30.11. – 02.12.) malo do umereno oblačno i suvo.
(sputnikportal.rs/RHMZ)
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