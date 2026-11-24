Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...

Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia

ARSENAL - BORUSIJA DORTMUND 1:1 (1:0)

Malo golova na "Emirejtsu", nešto što se i moglo očekivati s ozbirom na stil fudbala ovih timova, Arsenal je nametnuo svoj stil igre ali do pobede nije mogao.

Nije delovalo da će to biti slučaj posle prvog poluvremena u kojem je bio daleko bolji rival i stigao do prednosti preko Đokereša, ali Bejer je početkom drugog poluvremena poravnao rezultat i vratio svoj tim u igru.

Nakon toga Dortmund se zatvroio i pustio loptu "tobdžijama" koje su ponovo pokazale da imauju problem sa postizanjem golova protiv bunkera, pa su na kraju oba tima osvojila po bod, kojim su gosti sigurno zadoljovniji.

KOMO - AEK 1:0 (0:0)

Nije se dao AEK na jednom od najtežih gostovanja u LŠ ove sezone, muški se branio od napadački orijentisanog Koma, ali treba biti realan i reći da su Italijani došli do zasluženog trijumfa koji ih je digao čak na treće mesto na tabeli.

Komo je dominirao posedom tokom čitavog susreta, pitao se za dešavanja na terenu, a verovatno bi pobeda i bila ubedljivija da je na vreme načeo protivnika, tj da Da Kunja nije promašio jedanaesterac u prvom poluvremenu.

Ipak, četu Seska Fabregasa to nije demotivisalo, a tri boda joj je u 57. minutu obezbedio Mila nakon asistencije Martina Baturine koji je tako potvrdio sjajnu formu u kojoj se nalazi ove sezone.

FEJENORD - PORTO 0:1 (0:1)

Obračun bivših šampiona Evrope je možda bio i najdosadniji u čitavom večerašnjem programu, iako je počeo pogotkom u drugom minutu.

Nesreći Usama Targaline tresao je sopstvenu mrežu i doveo Porto u prednost, ali nakon toga je usledila prava fudbalska uspavanka.

Nije bilo mnogo prilika, Porto je dobio ono po šta je došao i znao je kako da iskoristi poklon mladog Marokanca.

Takođe, sreća je pogledala goste jer je delovalo da će bodovi biti podeljeni nakon što je u 88. minutu Načo poravnao rezultat, ali VAR je ponišito njegov pogodak i tako "sačuvao" zlata vredna tri boda Portu koji se ovim trijumfom vratio među prva 24. na tabeli.

MANČESTER SITI - NAPOLI 2:2 (0:0)

Krizi Mančester sitija nema kraja, očigledno je da su priče o kazni koja klubu visi nad glavom poremetile ekipu jer tim Enca Mareske ne liči na onu dominantnu silu sa početka sezone.

Ovoga puta to je iskoristio Napoli kojem ne cvetaju ruže u Italiji, a ni u Ligi šampiona jer i pored ovog boda nije među prva 24 na tabeli.

Bilo kako bilo, nakon dosadnog prvog poluvremena gledali smo veoma zanimljiv drugi deo sa čak četiri pogotka, po dva na obe strane.

Na kraju, više žali Napoli koji je dva puta stizao do prednosti, preko Hojlunda i Langa, ali Buadi, odnosno Šerki su u oba navrata imali odgovor i tako su sačuvali obraz svom timu.

Italijanima će ovaj bod značiti na samopouzdanju, a za Siti se košmar nastavlja i videćemo koliko će još dugo uprava trpeti Encu Maresku jer su građani u ozbiljnom padu forme.

LAJPCIG - LANS 3:1 (2:0)

Blcig krig Lajpciga na startu meča rešio je ovu utakmicu, prvo je Raum u šestom minutu zatresao mrežu, dok je samo par napada kasnije talentovani Nusa povećao prednost na 2:0.

Nakon toga viđena je ujednačena utakmica, Lans je uspeo da se oporavi i smanji zaostatak preko Udola početkom drugog dela, a malo je falilo da izjednači pošto je pogodak Sime u 62. minutu poništen zbog ofsajda.

Nije se predavao francuski predstavnik koji je pokazao veliku želju i borbu, ali do boda nije mogao, a konačan rezultat postavio je Musa u sudijskoj nadokadni svojim drugim pogotkom na susretu (3:1).

REAL MADRID - PSV 5:1 (0:1)

Volšeban preokret Madriđana koji su u drugom poluvremenu pokazali svoj pun napadački potencijal i na kraju poprilično rutinski savladali PSV.

Gosti su odigrali veoma dobro prvo poluvreme i došli do prednosti preko Perišića koji je bio precizan sa bele tačke nakon neopreznog starta Čuamenija nad Mijnansom.

Ipak, izgleda je Murinjo postrojio svoje igrače u svlačioni toko pauze, jer je u drugom poluvremenu samo jedan tim postojao na terenu.

Real je krenuo ofanzivno, igrajući visok presing i to mu se brzo isplatilo pošto je već u 60. minutu na semaforu stajalo 2:1.

Valverde je bio taj koji je poravnao rezultat, dok je Belingem majstorijom sa ivice kaznenog prostora doveo Madriđane u prednost.

"Kraljevići" se nisu tu zaustavili, nastavili su da žargonski rečeno rešetaju svog protivnika, a do kraja je uz dva pogotka Mbapea mrežu konačno zatresao i Vinisijus Žunior kojem je to bio prvi pogodak posle skoro tri meseca za Real Madrid.

SLOVAN BRATISLAVA - BETIS 0:2 (0:1)

Ovaj meč je ponovo bio dokaz toga da Slovan ne pripada elitnom društvu, još jedno slabo izdanje slovačkog šampiona i više nego lagana pobeda Betisa koji je igrao u drugoj brzini.

Za trijumf se pobrinuo kolumbijski napadač, Ćućo Ernandez koji je postigao po jedan gol u oba poluvremena i tako doneo vredna tri boda zeleno-belima.

Ova pobeda bila je četvrta Betisu u Ligi šampiona i velikan sa "Benita Viljamarina" (koji je u fazi renoviranja) se nalazi na sjajnom petu mestu na tabeli, dok su Slovaci zacementirani za dno sa mizernom gol-razlikom, 1:19.

OSTALE UTAKMICE (izveštaje možete pročitati klikom na rezultate)

Galatasaraj - Aston vila 1:0 (0:0)

Bode glimt - LASK 1:0 (0:0)