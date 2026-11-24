NEPRISTOJNA PONUDA KURTIJEVOG LOBISTE: Vi priznate tzv. Kosovo, vama šarena laža od Eu i kovanica od 2 evra sa vašim likom
GINTER Felinger Jan, astrujski lobista za nezavisno Kosovo i Metohiju dao je svoj, nepristojan, predlog novom predsednika srpskog paljrlamenta Aleksandru Čupiću.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Gospodine predsedniče Skupštine, imamo li dogovor?
Evo moje ponude Srbiji za 2027. godinu: Beograd priznaje Republiku Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Zauzvrat, založiću se da Evropa ponudi Srbiji sporazum po ubrzanoj proceduri za uvođenje evra 2027. godine.
Želim da Beograd i Priština uspostave pune diplomatske odnose i posvete se pitanjima koja su važna za ljude sa obe strane granice: trgovini, investicijama, radnim mestima i olakšanom platnom prometu. Uz zajedničku valutu, srpska preduzeća koja posluju sa klijentima iz evrozone više ne bi morala da u svoje cene uračunavaju rizik promene kursa dinar–evro. A s obzirom na to da Kosovo već koristi evro, privredni subjekti sa obe strane mogli bi da ističu cene i izmiruju fakture u istoj valuti.
Takođe predlažem da se na budućem srpskom kovanom novcu od 2 evra nađe lik Aleksandra Čupića, predsednika Narodne skupštine Srbije. Želim da taj novčić obeleži trenutak kada je Srbija priznala Kosovo i izabrala budućnost u evropskim tokovima.
Priznajte Kosovo 2027. godine. Uvedite evro u Srbiju 2027. godine. Gospodine predsedniče Skupštine, to je moja ponuda.
— Mag. Ginter Felinger-Jan (Gunther Fehlinger-Jahn)
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