GINTER Felinger Jan, astrujski lobista za nezavisno Kosovo i Metohiju dao je svoj, nepristojan, predlog novom predsednika srpskog paljrlamenta Aleksandru Čupiću.

Foto: printskrin Instagram/gunther.fehlinger.jahn

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Gospodine predsedniče Skupštine, imamo li dogovor?

Evo moje ponude Srbiji za 2027. godinu: Beograd priznaje Republiku Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Zauzvrat, založiću se da Evropa ponudi Srbiji sporazum po ubrzanoj proceduri za uvođenje evra 2027. godine.

Želim da Beograd i Priština uspostave pune diplomatske odnose i posvete se pitanjima koja su važna za ljude sa obe strane granice: trgovini, investicijama, radnim mestima i olakšanom platnom prometu. Uz zajedničku valutu, srpska preduzeća koja posluju sa klijentima iz evrozone više ne bi morala da u svoje cene uračunavaju rizik promene kursa dinar–evro. A s obzirom na to da Kosovo već koristi evro, privredni subjekti sa obe strane mogli bi da ističu cene i izmiruju fakture u istoj valuti.

Takođe predlažem da se na budućem srpskom kovanom novcu od 2 evra nađe lik Aleksandra Čupića, predsednika Narodne skupštine Srbije. Želim da taj novčić obeleži trenutak kada je Srbija priznala Kosovo i izabrala budućnost u evropskim tokovima.

Priznajte Kosovo 2027. godine. Uvedite evro u Srbiju 2027. godine. Gospodine predsedniče Skupštine, to je moja ponuda.

— Mag. Ginter Felinger-Jan (Gunther Fehlinger-Jahn)