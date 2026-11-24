OSAM VELIKIH KONCERATA: Poslastica za ljubitelje klasične muzike u Subotici:
Za ljubitelje klasične muzike u Subotici „International Piano Festa 2026“, od 26. novembra do 1. decembra pripremio je osam koncerata, na kojima će nastupiti istaknuti pijanisti iz Srbije, Mađarske, Jermenije, Hrvatske, Japana, Italije i Portugala. Svi koncerti biće besplatni, a publiku očekuje raznovrstan program na više lokacija u gradu.
Program počinje u četvrtak nastupom Zoltana Fejervarija iz Mađarske. U petak će publika imati priliku da čuje Suzanu Kadžojan iz Jermenije, kao i umetnike iz Hrvatske Vida Vejaka i Vedrana Janjanina. Subotnji program donosi nastupe Erdi Tamaša iz Mađarske, Sare Jović iz Srbije i Sonoko Asaoke iz Japana, dok će u nedelju nastupiti Balaž Piri Šoma iz Mađarske.
U ponedeljak su na programu koncerti Jovane Radovanović i Filipa Tomića iz Srbije, dok će festival u utorak zatvoriti Sara Dominiči i Masimo Perčakante iz Italije, kao i Manuel Araužo iz Portugala.
– Verujem da će svi koncerti biti veoma kvalitetni i da će publika imati priliku da čuje izuzetne izvođače. Većina koncerata biće održana u Velikoj većnici Gradske kuće, sa početkom u 19.30 časova. Deo programa biće održan u Žutoj kući, odnosno na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku, kao i u Muzičkoj školi - najavio je Miloš Radović iz udruženja "Elekte" koje organizuje festival.
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