EVROPSKA unija od 1. decembra uvodi ograničenje za uvoz određenih hibridnih automobila iz Srbije, što bi moglo da se odrazi i na plasman "fijat grande pande hibrid", koja se proizvodi u Kragujevcu.

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Za narednih 200 dana našoj zemlji je određena kvota od 19.353 vozila, a kada se ta količina popuni, dodatni automobili iz obuhvaćene kategorije neće moći da budu uvezeni na tržište EU. Mera Evropske komisije, usvojena 23. novembra, primenjivaće se do 18. juna 2027, a predviđeno je da se kvota raspoređuje u tri perioda. Od decembra do kraja februara na raspolaganju će biti 8.709 vozila, od marta do maja 8.902, dok su za prvih 18 dana juna predviđena još 1.742 automobila.

Za kragujevačku fabriku posebno je važno što se ograničenje ne odnosi samo na klasične i plag-in hibride, već i na blage hibride. Upravo takav sistem, sa 48-voltnom tehnologijom, koristi "grande panda hibrid". Ipak, uredba ne izdvaja pojedinačne proizvođače i modele, već se kvote određuju prema zemlji porekla vozila. To međutim, ne znači da će u Kragujevcu morati da se smanji proizvodnja. Ograničenje se odnosi na uvoz i puštanje automobila u slobodan promet na tržištu EU, a ne na broj vozila koja mogu da se proizvedu u Srbiji.

Za "Stelantis" će zato biti važno da prati dinamiku isporuka i iskorišćenost raspoložive kvote. Koliko je naše tržište već prisutno u evropskom uvozu hibrida, pokazuju podaci Evrostata, navedeni u uredbi. Iz Srbije je 2025. u EU stiglo 30.515 ovih automobila, dok je u periodu od jula prošle do juna ove godine uvezeno ukupno 41.537 vozila. Ipak, isporuke su tokom prve polovine 2026. počele da opadaju. Nova mera nije usmerena samo na Srbiju. Evropska komisija je kvote uvela i za druge zemlje iz kojih stižu hibridni automobili, među kojima je najveća dodeljena Kini - 191.780 vozila za isti period.

Značajan deo izvoza OVO je privremena zaštitna mera, uvedena tokom istrage EK o uvozu hibridnih vozila, a njeni rezultati mogu da dovedu i do dugoročnijih ograničenja. Za Srbiju je ulog veliki, jer je izvoz motornih vozila i prikolica u prvih šest meseci ove godine dostigao oko 2,8 milijardi evra, što čini 15,4 odsto ukupnog robnog izvoza.