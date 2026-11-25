Košarkaši Denver nagetsa doživeli su pravi debakl pred svojim navijačima u Bol areni, pošto su ubedljivo poraženi od Dalas maveriksa rezultatom 120:101.

Foto: Tanjug AP

Srpski centar Nikola Jokić utopio se u sivilo domaće ekipe i odigrao jednu od skromnijih partija ove sezone.

Iako je susret završio sa dabl-dabl učinkom od 18 poena i 11 skokova uz pet asistencija, trostruki MVP lige imao je velikih problema, izgubio je čak pet lopti, dok odbrana Nagetsa nije imala nikakvo rešenje za razigrane goste iz Teksasa.

Agonija domaćina počela je već u uvodnim minutima, a potpuni potop usledio je u finišu prvog poluvremena. Dalas je u poslednja tri minuta druge četvrtine napravio nestvarnu seriju od 15:0 i na veliki odmor otišao sa ogromnih plus 19 (58:39).

Denver je u trećoj deonici nakratko pokazao znake života, dobio taj period sa 38:26 i prišao na sedam poena zaostatka pred poslednjih 12 minuta (84:77), ali je u četvrtoj četvrtini usledio novi hladan tuš – Maveriksi su sa 36:24 rutinski dokusurili domaćina i naneli mu težak poraz.

Goste je do trijumfa predvodio fenomenalni Kuper Fleg sa 24 poena, 12 asistencija i šest skokova, dok su ga odlično pratili Pi-Džej Vošington i Nadži Maršal sa po 14, te Kejleb Martin i Danijel Gaford sa po 13 poena.

U poraženom sastavu Denvera, pored Jokića, najefikasniji je bio Džamal Mari sa 20 poena, Kameron Džonson je dodao 17, a Kristijan Braun 15, što je bilo premalo da se izbegne ubedljiv poraz u Koloradu.

