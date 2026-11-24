LŠ: Galatasaraj srušio Vilu u grotlu Istanbula, Bode u nadoknadi do pobede
Po gol u Turskoj i Norveškoj.
Fudbaleri Galatasaraja i Bode Glimta upisali su minimalne pobede u utakmicama petog kola Lige šampiona, pošto je turski predstavnik savladao Aston Vilu sa 1:0, dok je norveški tim istim rezultatom bio bolji od LASK-a.
U Istanbulu je odluka pala u 77. minutu, kada je Deniz Gul iskoristio prekid i doneo važan trijumf ekipi Okana Buruka.
Rezervista domaćih najbolje se snašao posle kornera sa desne strane i udarcem glavom savladao Suzukija.
Pogodak je imao i svoju cenu za mladog napadača, koji je tom prilikom povredio nos nakon duela sa protivničkim defanzivcem. Ipak, njegov gol bio je dovoljan da Galatasaraj osvoji sva tri boda protiv premijerligaša.
Prethodno je u Istanbulu viđena prilično zatvorena utakmica, bez mnogo prilika i uzbuđenja. Ni nastavak nije doneo značajniju promenu, sve dok Gul nije prekinuo rezultatsku ravnotežu.
Sličan ishod viđen je i u Norveškoj, gde je Bode Glimt do pobede protiv LASK-a stigao u samom finišu.
Domaći su tokom susreta imali veći posed lopte i bili konkretniji, ali su mrežu austrijskog tima zatresli tek u drugom minutu sudijske nadoknade.
Andreas Helmersen je tada posle centaršuta Bjorkana uspeo da zahvati loptu glavom, a ona je prešla gol-liniju i donela Norvežanima pobedu od 1:0.
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