KONSTITUTIVNA sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavljena je, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: N. Skenderija

Završeno današnje zasedanje parlamenta

Predsedavajući Čupić je obavestio narodne poslanike da su ministri Adrijana Mesarović i Nikla Selaković dali ostavke jer su izabrani za narodne poslanike. Danom potrvđivanja mandata narodnim poslanicima prestala je i njihova ministarska funkcija. Potom je stavio na glasanje odluku o čalnovima skupštinskih odbora u celini. Odluka je usvojena sa 133 glasa, protiv je bilo 93, niko nije bio suzdržan.

Bakić: "U cilju efikasnisti rada odustajem od reči"

Šef poslaničke grupe "Studentska lista" u Skupštini Srbije Jovo Bakić odustao od reči.

-U cilju efikasnisti rada odustajem od reči - rekao je Bakić.

Vučić: Pokažite poštovanje prema građanima Srbije

- Meni je drago što ovaj krem de la krem, studentski aplaudira ovakvim krem de la krem naučnicima. Poput malopređašnjeg govornika, drago mi je da su se prepoznali. To je na prvi pogled, to je tako snažni intelekt i privlače jedan druge, jedni druge. Zaboravio je malopređašnji govornik da vam kaže nekoliko istinitih stvari. Kaže: "Pa donet je zakon 2005. da prvi put ste te subvencije počeli da dobijate 2013. i značajno uvećane." Ja ću u svom završnom izlaganju izneti koliko ukupno ste toga dobili. I naravno, uvek oni koji su najviše dobili, oni koji su najviše uzeli, najviše strpali u svoje džepove, oni su uvek najnezadovoljniji i ne bi li proverili da li ima neko da je uzeo malo više. Pa će zato obratite pažnju kolika je to glad, da vrše reviziju svega, pa da kažu: "To što sam ja uzeo 200.000 evra nije bilo dovoljno, trebalo je da uzmem jedno 250 ili 300.000 evra." To što vi pričate da je to zakon, pa jeste zakon, ali zakon koji smo mi doneli, a ne vi. Zakon za koji je neko morao da obezbedi dovoljno novca za isplatu. Neko da isplati to svima, i da to radi ravnomerno, pravovremeno i pošteno. I sve smo to mi uradili. Što se tiče izbornih rezultata, ne razumete se vi u to - rekao je Vučić.

- Tri vlade smo pravili a da nam niko nije bio potreban od koalicionih partnera. Druga je stvar bila naša odluka da prihvatimo učešće koalicionih partnera u vladi, a ne zato što nam je neko bio potreban. Ali što bih ja to vama objašnjavao? Što se tiče ulice, niste se vi borili na ulici. Već na uličarski način. Uz najgore psovke, uz najgore psovke, uz najteže moguće uvrede, uz napade na porodice, uz najgnusnije moguće reči koje je neko mogao da izgovara, ne samo o političkim protivnicima, već o svima drugima. Ali svemu dođe kraj, i kao što neko reče, ko prvi postavi završava. Dakle, a to je da ko prvi postavi giljotinu, na kraju na njoj završi. To je sve što sam imao da vam kažem. I još jedanput, divim se vašoj intelektualnoj veličini i načinu na koji ste se prepoznali sa Nobelovcima - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da ne vidi potrebu da se dovode navijači aludirajući na "studente" na galeriji Skupštine.

- Danas smo imali zanimljivu sednicu Narodne skupštine. Nisam razumeo potrebu da dovodite navijače. Onda sam razumeo da je u redu da prisustvuje dok u kasnim popodnevnim satima više nisu mogli da kriju svoju strast i počeli da navijaju sa ove galerije, što nije baš imalo mnogo smisla i nije bilo naročito pristojno. A ja sam kriv i izvinjavam se što sam na to nepristojno dobacivanje i nepristojno vikanje u jednom trenutku reagovao kao stariji čovek neretko dvostruko stariji od ovih momaka i devojaka, svakako je trebalo da se uzdržim i da im ni na koji način ne odgovorim. Želim da ukažem na ono što je najvažnije bilo danas. Dakle, vi ste izveli jedan trik politički za koji ne mislim da vam je upalio i ne mislim da je bio dovoljno dobar. Naime, rekli ste svim svojim ljudima za koje pretpostavljam da ćete da ih postavite da budu na čelu odbora, ili da budu zamenici predsednika odbora, da izađu i da govore kako odbori u prethodnom periodu nisu radili svoj posao, ali će u budućnosti mnogo bolje da rade. I sve vam se to svodilo koji god odbor da ste uzeli, šta god da ste uzeli, svodilo vam se na reviziju, na želju da napravite nekakav otklon od prošlosti, da oterate iza rešetaka sve moguće ljude, da nam objasnite kako je to sve pravda, kako je to sve pravo i kako je to sve ta nova Srbija, kako je to promena sistema, i kako će sve da bude neuporedivo bolje.

- Razgovarao sam sa čovekom koji je pre, koliko je to dana bilo, kad smo imali onaj video konferencijski call sa Nemcima, pričali smo oko vaših planova za ekonomiju i tako dalje, i taj moj prijatelj višestruki ministar u Nemačkoj i federalnoj vladi mi je rekao vi Srbi imate neverovatnu potrebu kao i Jugosloveni ranije da izmišljate toplu vodu, da izmišljate ono što nikada niko na svetu nije izmislio, i obično se to završi veoma loše po vas. Tako sam večeras slušao, doduše nisam znao da je i gospodin Živojin iz Lazarevca nisam znao da je i on pre 10 godina od te diktatorske vlasti dobio posao i vrlo pristojnu platu, ali šta ćete, tako se nekako potrefilo danas da svi koji su govorili mnogo toga su dobili od diktatora ili diktatora Vučića ili diktatorske SNS vlasti. Nikako da se pojavi neko ko je nešto sam napravio u životu, neko ko nije parazit, neko ko bi mogao nešto drugo. Ovo drugo što sam mislio da govorim o vama neću da govorim, neću da govorim, čuvaću vaše dostojanstvo i vodiću računa da takvim stvarima da. Se nikada ne bavim u ovom visokom domu. Vidite, taj trik u kojem je trebalo da nam očitate lekciju kako nigde ništa ne valja, a kako ste vi sveci postavljeni od Boga ili u najmanju ruku od nekog od 12 apostola, je bio pre svega usmeren na širenje straha kod svih ljudi koji ovo gledaju, a sa druge strane trebalo je da nam objasni kako ste vi eksperti. Nismo uspeli da dobijemo odgovore na najjednostavnija pitanja. Na bukvalno najjednostavnija pitanja.

- Kada postavim pitanje kada to u vašoj istoriji recimo od 2013. godine od kad radite u državnoj službi, parazitski, od kada kada ste to imali veća primanja i veću platu? Ja ne kukam. Kao državni službenik nikada nisam imao veću platu. Kada ste vi to imali veću platu? Niko od vas nikada nije imao veću platu od plate koju imate ove godine. Niko od vas nikada nije imao veću platu. Ne nominalno već realno. Ali šta vas briga? Lako je da govorite tamo gde odgovora nema. Tamo gde nema nikoga ko je u stanju da izgovori drugačije mišljenje i da pričate o propasti naroda o muci za radnike. Pa naravno da je muka za radnike posebno kad nemaju posla. Danas je stopa nezaposlenosti na najnižem nivou u srpskoj istoriji na 7,2%. Podsetiću vas bila je 25,9% u trenutku kada smo vlast preuzimali. Sa 25,9 na 7,2 to su fascinantni gotovo fantastični rezultati. Oni su zahtevali mere finansijske i fiskalne konsolidacije. To je zahtevalo mnogo discipline mnogo odgovornosti prolazak kroz jedan od najtežih programa MMF-a tri godine gde ne možete da ostvarite gotovo nikakvu ni stopu rasta niti bilo šta samo da biste suzbili inflaciju i krenuli da smanjujete stopu javnog duga. Stopu javnog duga koja je bila 58% 2012. ali morate da razumete tog dana smo morali da se zadužimo i za to nije bio Dinkić kriv iako je on sprovodio tu akciju da uzme 2 milijarde.

- Tržištu ne bismo mogli samo mogli da isplatimo penzije. To je suštinski ta stopa bila već tog dana preko 70%. Kada sam postao predsednik vlade 2014. godine ta stopa je bila 79% i zahvaljujući momcima iz Mekinzija za koje čujem da će biti jedan deo i u vašoj novoj vladi. Dakle morali smo da krenemo u mere ozbiljnog disciplinovanja i sebe i kompletnog finansijskog sistema Srbije da bismo došli do toga da je stopa javnog duga danas 43% bruto domaćeg proizvoda verujem da će za koji dan biti i manja pošto pretpostavljam da će ministar finansija u tehničkoj vladi namiriti još neke od dugova i da ćete naslediti jednu od najmanje zaduženih zemalja ne samo u Evropi već i u razvijenom delu sveta - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je Srbija izrazito nisko zadužena zemlja.

- Mi smo inače izrazito nisko zadužena zemlja. I kada sam o tome govorio nam nisam slučajno govorio o tome da morate da izbegnete ne znam kako ćete da slažete i obmanete plenume i sve druge a samo ne znam kako ćete da sprovedete u delo jer će to biti katastrofa ako krenete u priču o 28 časova radnog vremena na nedeljnom nivou to će biti potpuna katastrofa za Srbiju u neverovatnoj kojom brzinom ćemo deindustrijalizovati našu zemlju razoriti fabrike i dovesti do velike do velike nezaposlenosti. Molio bih vas da vodite računa o tim zakonima o radu i zakonima o štrajku u kojima imate pravo na sve a odgovornosti ozbiljnosti i obave pristupa obaveznosti nemate nigde. I ovo govorim iako znam da ovo nije popularno govoriti ljudima jer ljudi bi uvek najviše voleli da se radi što manje a da se zarađuje što je moguće više. Govorim kao ozbiljan i odgovoran čovek koji ovo dobro zna šta može a šta je to što ne može. Držali ste nam ovde prilike kako smo vršili opstrukciju. Želim samo vama da kažem nismo kao što znate nismo vršili nikakvu opstrukciju. Nismo je vršili ni na konsultacijama jednim jedinim koje ste imali sa nama nismo je vršili ni ovde. Ni jednom vam nismo izašli ovde nikoga nismo vređali osim što ja sam nekada prelazio tu granicu ponavljajući iste stvari koje sam čuo od vaših govornika. Iste. Dakle potpuno iste. I trudio sam se da ponovim te iste reči da ne biste mogli meni da date opomenu a da prethodnicima opomenu niste dali - rekao je Vučić.

- Dakle na svaki način trudio sam se da nikome ne dobacujem. Pokušavao da ispravim ljude kada su to činili. Ni na koji način opstrukciju nismo činili. Imali smo veoma pošten i veoma odgovoran pristup radu Narodne skupštine. Vi nama suštinski niste dali da budemo da imamo i jednog potpredsednika Narodne skupštine. Vi ste đavoli ne možete da imate potpredsednika. Možemo da budemo šta god hoćete morali smo da imamo najmanje dva potpredsednika. Ukoliko bi predstavnici manjine imali jednog potpredsednika. Dakle najmanje dva potpredsednika. Možete o vama da bude smešno koliko hoćete. Ne razumete vi to. Iznad je to onoga što vi možete da razumete šta su pravila šta je običajno pravo šta je demokratska tradicija šta je nešto što postoji 35 godina i što ne sme da se ruši. Šta ću vam ja? Vi ste to srušili i budite sigurni da postoji deo ljudi kojima možete da objašnjavate revolucionarne razloge možete da ih lažete da sam ja ubio i Olivera Ivanovića i Cvijana i da sam vršio državni udar te večeri. Možete da izmišljate šta god hoćete. Ti ljudi dobro znaju da ste vi pogazili demokratske norme demokratska pravila i demokratske principe. Kao i ono što ste pričali ljudima kakav je bio RTS a danas ste nam doveli radio televiziju Srbije do toga da nikada gora u svojoj istoriji nije bila. Kada to kažem to mislim sa svom zbiljom da je nikada manje slobode nije bilo da nikada manje drugačijeg mišljenja nije bilo.

Vučić: Pogazili ste demokratske norme, pravila i principe

Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Vučić je istakao da nikad manje slobode nije bilo u Srbiji.

- Možete da izmišljate šta god hoćete. Ti ljudi dobro znaju da ste vi pogazili demokratske norme demokratska pravila i demokratske principe. Kao i ono što ste pričali ljudima kakav je bio RTS a danas ste nam doveli radio televiziju Srbije do toga da nikada gora u svojoj istoriji nije bila. Kada to kažem to mislim sa svom zbiljom da je nikada manje slobode nije bilo da nikada manje drugačijeg mišljenja nije bilo Studentske liste koji se zove Radio televizija Srbije preko Marka Ivasa i Danice Kostić i oni žele da čuju kakve su to naredbe šta je to što moraju da čemu moraju da služe imate ljudi sa takozvanim rajnskim mentalitetom takozvanim kmetskim dušama imate takvih ljudi i oni to vole naravno imate i slobodarski opredeljenih ljudi koji to nikada ne žele da slušaju i nikada ne žele da ćute. Vi ste nama govorili ovde o stručnosti. Izbegli ste najstručnijeg čoveka u ovoj sali da postavite za predsednika Narodne skupštine. Reč vam neću reći o drugim temama. Da ne brinete - rekao je Vučić.

- Ja sam pogledao listu vašu za pogledao sam vašu listu za odbore. Za koje ste govorili o velikoj stručnosti, meritokratiji kao najvažnijem principu za vas. A vi ste ljudi nama ja nemam ništa protiv toga. Dobrodošli su u Narodni parlament. A kakve veze frizer imaju sa odborom za budžet? Možete li da mi objasnite kakve veze? To po struci. To da se vidi kako se plaća PDV. Šta je smisao? Sve kod vas je prevara i laž. Apsolutno sve. I mislite da to tako može zato što niko neće da pogleda u papire i da niko neće da primeti šta je to što ste uradili i šta je to što ste nam ponudili. Govorili ste citiram stid i sram izmestili ste iz javnog života vi predstavnici bivšeg režima. Pa vama je bilo potrebno nekoliko dana ne samo stid i sram već i mnogo teže i važnije stvari ako ih ima i van tog moralnog habitusa od stida i srama ovde ste ih uradili i napravili. I niste imali nikakav problem sa tim. Nikakav problem niste imali sa tim da odbijete i da pružite ruku nečiju ukoliko vam neko čestita zato što ste izabrani na neku funkciju. Jer vi ste veliki ljudi a mi nismo ljudi. Mi smo ne ljudi, gnjide, organizovana kriminalna grupa, đubrad šta god hoćete pa zato od nas ne treba da prihvatite ni ruku. Vi to nam govorite vi koji ste od države dobili sve što ste mogli da dobijete i ono što sanjali niste.

- Među vama ima onih koji 15 godina nisu došli na svoje radno mesto a država im je sve plaćala pa ste nečim nezadovoljni. 15 godina u pozorište ušli niste. 15 godina u pozorište ušli niste a svakog meseca platu primali. 180 plata primili. Držite mi prilike vi koje vas držimo koje držimo 13 godina u Narodnoj biblioteci. Molim da se ne gezikulira. Molim? Upozorio sam da se ne gestikulira dok govorite. Ja gestikuliram? Ne, ne, ne vi nego sa ove strane bilo gestikulacije. Nema veze. To je to je posledica vinjaka. Pustite to. Ne zameram mu ja ništa. Ne zameram mu ja ništa. To je u redu je to. Ništa mu ja ne zameram. Ništa mu ja ne ne brinite samo da vam kažem ja sam naučio na to moju koncentraciju niko ne može da naruši ne zameram mu ja to ja zameram ovo što sam izgovorio a to. Meni otac jednom nešto pogrešno rekao on mi je rekao znaš sine kad vidiš da ljudi vole da popiju to nije loš čovek i to me je naučio i ja sam to zapamtio očigledno da sam mnogo toga i pogrešno naučio u porodici moraću neke stvari da ispravim vi ste ovde vi ste ovde govorili o tome kako je potrebno oduzimanje slobode ali se niste zaustavili na slobodi nastavili ste sa vodom i kiseonikom bilo je zanimljivo da ste mogli i da jedete i da pijete sve što vam je volja ali se niste javljali po povredi poslovnika - kazao je Vučić.

Vučević: Da nam pričate o demokratiji a potirete sva pravila?

- Poslanici, gospodine Čupiću, poštovani građani Srbije, imam prednost što se javljam na kraju današnje rasprave, jer sam mogao da čujem mnogo toga što pokazuje na pravnu i pravu prirodu vaše odluke da uvedete jednopartijski sistem u Narodnoj skupštini. I da suštinski dubinski napadnete osnovne elemente političkog sistema države Srbije. Na najnedemokratskiji način. Da ste zvanično rekli da sprovodite revoluciju, to bi politički moglo da se razume. Ali da nam pričate četvrti dan o demokratiji i oslobođenju Srbije, a da rušite sve demokratske principe? Da potirete sva pravila? Sve dobre običaje? I nacionalne i evropske, odnosno međunarodne? Ne može da se podvede pod demokratske promene ili kako ste rekli oslobođenje Srbije. I izbor članova radnih tela? Ne može odvojeno da se posmatra od izbora potpredsednika Narodne skupštine? Niko nije ni moljakao, ni kukao što nemamo mesto potpredsednika. Ukazali smo da se to nikada nije desilo Slobodanu Miloševiću pa na ovamo. Da to nikada nijedna stranka, nijedna koalicija, nijedan režim nije uradio, niti im je pao na pamet. A postavili su ozbiljne političke antagonizme između prethodne i nove vlasti u Srbiji. I Srbija je prolazila kroz velike izazove, i bilo je velikih protesta, i sukobi, mitinzi kontra mitinzi, opstrukcije, kako god, ali uvek je postojao neko pravilo ponašanja. Vi ste kao prava revolucionarna vlast rekli da nema više pravila ponašanja. I zato ne možete da koristite termine koje su skopčani s rečima demokratija. Jer ste ih poništili. Poništili ste ih. Nije stvar vaše dobre volje da li ćete vi nama da date da budemo članovi radnih tela odbora. Kako god. To je obaveza - rekao je Vučević.

- I to nije forma, to je suština. Ovo što vi radite, to je forma. Vi formalno samo i konstituišete suštinski poništavate. Vi ste formalno izabrali rukovodstvo Narodne skupštine suštinski ste pokazali sve demokratske principe. Apsolutno ih pokazali. I toliko ste se drznuli, daleko da idete. Ne samo u odnosu na najjaču opozicionu listu, ne samo na poslaničku grupu Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, nego ste sebi dali za pravo da određujete ko je predstavnik nacionalnih manjina. U stvari, vi ste krenuli da poništite, kao što sam rekao, politički sistem, napali ste direktno Ustav Srbije, jer ste građanima ne nama, nego građanima Srbije i onima koji su glasali za vas i za nas i za manjinske stranke, i apstinentima rekli da nije Narodna skupština najvažnije političko telo i predstavnički dom građana Srbije. Da je iznad Narodne skupštine imao plenum. Vi ste to zvanično proklamovali i rekli ne skrivajući se ponosni na to da Narodna skupština u stvari mora da sluša instrukcije plenuma. Sebi ste dali za pravo da optužujete sudite lustrirate isključujete da vi tražite da neko prođe kroz katarzu kroz samokažnjavanje i kažnjavanje pa da pa onda će po vašoj nekoj oceni ili slobodnom uverenju biti dostojan da dobije neku mrvicu sa vašeg stola. I vi pričate o dostojanstvu vi pričate o oslobođenim institucijama vi pričate o demokratiji i vi pričate o slobodnoj Srbiji pa to je sve suprotno od ovoga što ste izgovorili odnosno sve što radite suprotno od ovoga. A ono što je potpredsednica desno od predsednika Narodne skupštine rekla to je pokazalo pravu suštinu. Ona je nevešto pokušala da se izvini za to što je izgovorila ali rekla je šta joj je na srcu. Da mi ne možemo da budemo ni narodni poslanici. A da u stvari ovih milion i 740 hiljada ljudi koji su glasali za nas a i ne znaju šta su radili vi u stvari bolje znate od njih. A mi smo valjda držali pištolje nad glavama pritiskali ucenjivali a onda oni tako zbunjeni neobrazovani nedostojni sluđeni su glasali greškom ali ste tu vi bogom dani da u stvari to vi boga ne volite mnogo izvinjavam se da vi onda to ispravljate i da vi drugačije to uređujete. Ali vidim to uređujete - rekao je Vučević.

Vučević se dotakao i reakcija iz Evropske unije.

- Ali vidim dobro već reakcija vam kreću iz Evrope i sveta vidim da Austrijska ministarka odbrane nam šalje lepe pozdrave mislim da je jedna američka kongresmenka pretpostavljam da će predsednik Vučić o tome i reći koju reč odlično ste počeli vi gospodine iz Lazarevca jedva čekam da to saopšte vaša vlada MMF-u i ostalim kad vam dođu na razgovore oko budžeta finansija i privrede Srbije a vi studenti zapamtite šta su vam obećali oko svih ovih zakona o radu sindikatima i štrajku pa da vidite šta će od toga da ispune. A čućete već kad vam izađe premijer sa ekspozeom kako će da to malo revidira i baš to neće biti tako kao što ste sad rekli. Kao i što vi znate da neće biti nikakvog takvog progona kako bi vi to zamišljali nesumnjivo da će biti napada ali to kako ste vi zamislili samo pokazuje s kakvim nedobrim mislima vi ulazite u vođenje države nedobrim za državu - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da sve što radi nova vlast reflektuje se i u društvu i u državi.

- A sve ovo što radite nažalost što se ovde dešava se reflektuje u društvu i državi. Ja sam vam to govorio i prvog dana zar je moguće da niko od vas ne vidi da nam gore gradovi gore kafići lokali restorani gore teretane tuku se ljudi dobijaju stotine ljudi preteče poruke je l' moguće da niko od vas to ne vidi da se dešava je l' moguće da vi to kažete to su neki vaši unutrašnji obračuni to se nas ne tiče je l' moguće da niko od vas nema potrebu da bar malo da sigurnosti građanima Srbije neću reći utehu nego sigurnost pa ljudi su vas birali da vodite državu a ne da se sklonite u stranu i da puštate da mafija radi to što radi. I da kažete nas se to ne tiče ne tiču vas se građani ne tiče vas se privreda ne tiče vas sigurnost života imovine pa šta vas se tiče vaše funkcije potpredsednička mesta mesta u odborima šta vas se tiče moguće da niko od vas gospodine Čupiću pa vi ste vršilac dužnosti predsednika republike pa zašto ne pozovete sve ljude koji su u lancu bezbednosti da pitate šta se to dešava u gradovima Srbije, ko to šalje preteće poruke ljudima? Ko sme da pošalje preteću poruku predsedniku Republike dva puta biranom ma ko može bilo kom građaninu da pošalje preteću poruku a da vi nama ovde pričate vi ćete da menjate zakon o radu vi ćete da pravite raspored odbora dajte molim vas čuj pričate napravili ste jednopartijski sistem odnosno jednopartijski sistem sa različitim vašim malim nijansama koje vidite hoćete da poništite sve druge stranke rekli ste da Ustav suštinski nije najvažniji nego ono što iznad Ustava neko odluči da Narodna skupština nije najvažnije telo da mi nemamo pravo ni da dišemo ni da glasamo ni da govorimo da ovi što su glasali za nas građani u stvari ni ne znaju šta su radili vi znate bolje od njih šta su trebali da rade e zato vam se ovo dešava i dok pričamo o gradovima Srbije je l' moguće da niko od vas nema potrebu da reaguje pa vi ste neko ko će da vodi državu - rekao je Vučević.

Miloš Vučević je uputio apel Čupiću da pozove državne organe da reaguju i zaštite narod.

- Apelujem na vas gospodine Čupiću pa pozovite policiju biju vojsku koga god treba ministarstvo pravde pravosuđe tužilaštvo zaštitite narod čujte. Narod pa taj narod očekuje to od vas a ne. Otimate potpredsednička mesta i da ne date mesta u odborima i da nam pričate o katarzama i organizovanim kriminalnim grupama dok vi ovde optužujete političku alternativu vama da je organizovana kriminalna grupa organizovana kriminalna grupa vam vodi državu tako je čekajući da se vi smilujete da formirate vladu i. Vas sramota uopšte da prećutite to bez bilo kakvog srama a i ako smo mi organizovana kriminalna grupa po najbolji naši su u vašim redovima. Hvala vam lepo - rekao je Vučević.

Brnabić ime reč

- Narodna poslanica Studentske liste je sve nas ovde nazvala mafijom. Vi niste našli za shodno da joj date opomenu.Ponovo ste ovde delili opomene levom i desnom rukom, kako vam je palo na pamet, ali zato nekom ko je nas nazvao mafijom niste se na to osvrnuli. Pre toga ste sami rekli za Radoja Zvicer da je 'diskutabilan'. Zvicer je diskutabilan, ali smo mi mafija", rekla je i upitala kada će "početi da poštuje Poslovnik. -

- I kad ćete početi da pokazujete minimum poštovanja prema poslaničkoj grupi 'Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje'? Zato što je ovo poslanička grupa za koju je glasalo 1.740.000 ljudi. Ne pokazujete vi nepoštovanje prema nama, nego prema njima. Sledeći put, molim vas da, kada nas neko nazove mafijom, kriminalcima ili organizovanom kriminalnom grupom, molim vas, i ako vas je plenum očigledno sankcionisao i disciplinovao i rekao da ne smete da date ni jednu jedinu opomenu 'Studentskoj listi' više ikada, da ipak to uradite - navela je.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Prekinuta sednica zbog neprimerenog dobacivanja

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić dao je reč poslanici SNS-a Vjerici Radeti, međutim njeno izlaganje prekinuto je neprimerenim komentarima

- Ne volim što moram da odgovaram, ali ja ovde vidim i moje studente sa saobraćajnog fakulteta, ne znam kako. Reč ima Vjerica Radeta, narodna poslanica. Molim vas, molim vas, ja ne mogu da čujem od silnog dobacivanja ko dobacuje, zaista ne mogu da identifikujem. Molim, ako je neko dobacivao, iz publike da to ne radi. Ja zaista nisam čuo. Da završimo priču - rekao je Čupić.

Vučić je dobio reč

Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Vučić dobio je reč.

- Nažalost, Srbija nije pobedila - pobedila je mafija. Da vam odgovorim odmah: nisam se ja video tog dana. Da se ne mučite, nisam se ja video tog dana. Video sam se mnogo pre toga, i rekao ljudima u običnom razgovoru: najobičnijem, kao što sam i kao opozicioni lider vodio sa svim komandantima područnih policijskih jedinica i svih drugih. Da li nam je namera da pravimo nasilje? Da li nam je namera da idemo ovom ulicom ili onom ulicom? Rekao: gubimo li izbore? Ja podnosim istog sekunda izveštaj narodu: izgubili smo izbore i priznajem rezultate. Pobedimo li? Jedino što od vas očekujemo je da se sačuva red i mir, i to bez ikakvog mešanja vojske. Tek toliko da imate u vidu. Napravili ste film u svojoj glavi, ne biste li našli nešto. A što sam Oliver Ivanović? A što ne Cvijan? A što ne Jovanjica? A što ne Sarajevo Safari? Što ne "zvuči top"? Što ne sve ono što ste lagali u prethodne 2 godine? Lagali, lagali, i besramno ste lagali. A što ne Vi mislite da možete da izmislite Zvučni Top? Pa ne možete da izmislite "zvučni top". Da ga pronađete. Vi mislite da možete da pronađete nekoga Aleksandra Vučića ili negde u Jovanjici ili negde, i kod Olivera Ivanovića ili Cvijana? Pa ne možete. Dosta je bilo vaših laži i vaših besmislenih pretnji. Dosta! Preko glave! Preko glave! A vi, gospođo, da vas samo obavestim: još jednog našeg kadra ste uzeli na listu. Pa i vi, gospođo, ste deo tog bivšeg režima koji kritikujete. Vreme. Član radne grupe, da završim rečenicu. Za izradu nacionalne strategije za mlade kao koordinator grupe za bezbednost mladih od 14 do 15 i radne grupe za pisanje akcionog plana nacionalne strategije za mlade. Živeo taj režim u kome ste dobili - rekao je Vučić.

Ana Brnabić ima reč

- Izvinite što se smejem, ne znam više...možemo ovde da se smejemo ili da plačemo, a bolje da se smejemo. Vi ste ljudi član 107, za vas član 107, za vas koji sedite na ušima. Tako da, ako treba da molim povredu člana 107. Dakle, ovako: Vi ste, poštovani predsedniče Narodne skupštine, rekli za Radoja Zvicera da je diskutabilan, Radoje Zvicer je diskutabilan, za vas sa Studentske liste. Ali smo mi organizovana kriminalna grupa i mafija, a on je diskutabilan - rekla je Brnabić.

- Pa vi ste carevi. Da. Pa vi ste bogovi, ljudi. Majke mi. Vi ste bogovi. Čoveče, pa vi ne smete za Radoja Zvicera da kažete da je kriminalac, ali zato smo mi ovđe kriminalci. Pa vi ste šou, svaka vam čast, bravo - rekla je Ana Brnabić.

Poslanik SNS-a Samir Tandir je dobio reč

- Poštovani predsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani, ko prvi postavi giljotinu, neka zna da će zadnji na njoj da završi. Ko meni ne vjeruje, neka pita Robespijera. Vrlo smo danas često čuli od predstavnika režima da se opstruiše ova sjednica. Ja hoću zbog istine, zbog svih građanki i građana koji nas gledaju, da kažem da je velika većina narodnih poslanika koja dolazi iz unutrašnjosti, iz rubnih opština naše zemlje, u 3 i u 4 jutros krenula da bi na vrijeme stigla ovde na sjednicu Skupštine, a da predsednik 6 potpredsednika i njegov generalni sekretar nisu pripremili sjednicu i da smo zato kasnili. Sat i po vremena. Toliko što se tiče opstrukcije i toliko kako se ozbiljno doživljava ovaj dom najveće predstavničko zakonodavno telo u Republici Srbiji - rekao je Tandir.

- Takođe, čuli smo od predstavnika režima da se sjednica opstruiše tako što imamo dijalog zato što imamo razmjenu argumenata i pošto to ne ide onako kako su oni planirali, oni to smatraju nekakvom opstrukcijom, pa čak i na tribinama imamo navijače koji očigledno nekom treba da čuvaju strah. A ja hoću predstavnicima režima da kažem da je ovo narodna skupština Republike Srbije, ne plenum Aleksandra Maršavelskog, ne hrvatski sabor, ne bilo kakva redakcija Jutarnjeg i Večernjeg lista; ovo je narodna skupština Republike Srbije gđe milion i sedamsto hiljada— Nas je glasalo milion, preko milion i sedamsto hiljada ljudi da čuvamo našu zemlju, državu Srbiju, da čuvamo sve građanke i građane i da čuvamo naš teritorijalni integritet. I mi nikada od toga nećemo odustati, bez obzira da li bili potpredsednici Skupštine, da li bili u odborima, da li bili u ovoj sali, ili ako nas izbacite, bili ovde na ulicu. Ostaćemo do kraja, branićemo ovu zemlju, odbranićemo je, i ponovo ćemo Srbiju učiniti velikom, liderom u ovom dijelu Evrope. Što se tiče kandidata za odbore, potpredsednica Narodne skupštine Sara Valentik nije dostojna da bude potpredsednica Skupštine, niti je dostojna da bude član ili zamenik člana odbora za spoljne poslove. Poštovana koleginice, ono što ste vi uradili, ono što ste vi kazali, sa punom odgovornošću tvrdim da nikad niko sa vaše pozicije nije uradio da je izrekao takav govor mržnje, da je uvrijedio milion i sedamsto hiljada građanki i građana koji su glasali za jednu političku opciju, javno ih žigosao i pozvao na linč. A zašto poštovane koleginice i kolege krstare horde kriminalaca po Srbiji, reketiraju najuspješnije privrednike, pa ako potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije kaže da određena grupa od milion i sedamsto hiljada ljudi nema nikakva prava, ako se kažnjavaju brutalno narodni poslanici, a šta neka građanka i građanin u Boru, u Novoj Varoši, u Prijepolju, u Varvarinu, u Svrljigu, može da očekuje? Što se tiče odbora. Za ljudska i manjinska prava, poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, očekujem da ga ukinete. Šta će vam odbor za ljudska i manjinska prava kad nijednog predstavnika manjinskih stranaka niste stavili za potpredsednike Narodne skupštine? Što se tiče ljudskih prava, o tome apsolutno nema šta ni da govorimo. Jednostavno, u prve tri rečenice ja sam dobio dve opomene. Moje koleginice i kolege se brutalno kažnjavaju. Zašto? Onog trenutka kada kažemo istinu, kada ukažemo na problem, kada ukažemo na brutalno kršenje Ustava, zakona i osnovnih demokratskih normi i ljudskih prava, mi smo kažnjavani. Tako da ovaj odbor, u vašem sistemu vrijednosti, ne u mom, ne u demokratskom, je potpuno nepotreban bacanje para i predlažem da ga ukinete. Što se tiče odbora za odbranu i unutrašnje poslove, čudi me da najkompetentnije "ljude" udarne pesnice vaše studentske liste, kao što su Radoje Zvicer, kao što su ljudi Veljka Belivuka.

- Da li ste predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, Aleksandru Vučiću i dojučerašnjoj predsednici parlamenta i njenom sinu, Ani Brnabić, jeste reagovali na to? Jesam li ja to izmislio ili je to posledica delovanja Zvicera i Belivuka? Seje se velika mržnja. Vi ste najodgovorniji. Niste vi samo prvi među jednakima, vi ste predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Morate da pošaljete jasnu poruku: onog trenutka kada se pošalje jasna poruka kriminalcima gđe im je mjesto, kada institucije počnu da reaguju za koje ste vi odgovorni, neće horde kriminalaca ići od privrednika do privrednika i reketirati ih. Ti privrednici, pune budžet, od tih privrednika zavise plate i penzije, i između ostalog i za nas koji živimo od plata i penzija, a ne letujemo u Kaliforniji i drugim egzotičnim dijelovima svijeta. Što se tiče odbora za kontrolu službi bezbednosti, takođe po vašem sistemu vrijednosti predlažem da ga ukinete. Zašto? Zato što poštovane građanke i građani, govorio sam o vjerskim i ljudskim slobodama na prošloj sjednici, ali kao što se dobro sjećate ukinuti bezbednosno-informativnu agenciju i vojne službe bezbednosti. A ja pitam sve građanke i građane: je li to u interesu Srbiji ili nekoj susednoj zemlji ili nekim drugim zemljama? Da li se— Da li možete poštovane koleginice i kolege, poštovane građanke i građani, da zamislite da u jednoj Sjedinjenim Američkim Državama velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Rusiji, neko pobedi na izborima i kaže: "Ukinuću službu državne bezbjednosti"? Može da se zamijeni čelni čovjek, ali služba državne bezbjednosti jedne države toj državi treba, ako je to normalno društvo, normalna vlast, i ako je to— ako su na čelu države ljudi koji vode računa o toj zemlji. Ujedinjena Srbija će da pobjedi, za nas predaja nikad nije bila opcija, hvala vam.

Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Vučić je dobio reč

- Dame i gospodo, narodni poslanici, ovo je za mene bio veoma važan istup. Nemam problem sa tim što je govornik morao da pročita to što mu je napisano, sve je u redu. Nešto drugo je meni ovde mnogo važnije: da ne ulazim u te priče Amovi i ko su konji i osedlani, neosedlani, ovakvi ili onakvi, i ko se kako ponašao. Ovde imam ideološki velike primedbe i ovo mi pokazuje kako će te zemlju da vodite u smislu samoupravnog socijalizma i razaranja svih vrednosti, i poštovanja prema modernim poslodavcima, prema razvoju naše privrede, i ovo će nas dovesti do ivice kolapsa i do ivice gladi - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je minimalac danas 600 evra za razliku od pre 14 godina kad je bio 140 evra.

- Pričate o radnicima, koji su imali 140 evra minimalac pre samo 14 godina, a danas je minimalac 600 evra. Uvek smo se trudili da zaštitimo najsiromašnije radnike i najsiromašnije građane. Da li može sve da bude potaman? Da li je sve idealno? Naravno da nije sve idealno, i uvek je bilo problema. I na PP poslovima, i na mnogim drugim razlikama, razlikama između pro-tenta i kolubare, i zašto su ljudi jurili da rade u kolubari umesto u pro-tentu, i sve ja to razumem. Samo, ova politika, menjaćemo zakon o radu, menjaćemo zakon o štrajku, i biće sve lepo onako kako radnici zamišljaju. To nas vodi u potpunu propast, apsolutnu propast. To nas vodi dotle da nećemo imati zaposlene, i da ćete vrlo brzo preći 10% nezaposlenih, a spustili smo se na 7,2%. Ovo vam govorim kao neko ko se borio da donese zakon o radu 2014. godine, koji nije lagan, koji nije idealan, ali nam je omogućio najveće investicije i omogućio nam da zemlju obnovimo. Budete li radili ovo na ovakav način, brzina propadanja je neuporedivo brža nego što iko o njoj mogao da sanja, te vas molim da dobro razmislite i da ovakve stvari koje pominja gospodin Milovanović nikada ne uradite, jer neće postojati ni kolubara, ni Lazarevac, ni Srbija, ako to budete uradili. Hvala vam. Zahvaljujem - rekao je Vučić.

Vjerica Radeta ima reč

- Narodni poslanik sam bila u više skupštinskih saziva, svaki put birana sa liste Srpska radikalna stranka, a ovaj put sam bila ponosni kandidat liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, zato što je Ujedinjena Srbija moj politički ideal. I zato što će taj politički ideal ostvariti lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Džaba vam vaše priče, džaba vam izmišljotine, laži, džaba vam to "mi smo nekakva istorija" i tako dalje, vi kad odete u istoriju nikada se vratiti nećete, a mi hoćemo i to veoma brzo. Ovo što režimska većina u ovom sazivu Skupštine radi ovo svet nije video. Zaista. I vi koji mislite da ste kao nešto demokratični ili pokušavate da takav utisak ostavite kod ljudi koji nas gledaju, nemojte da se zanosite, pametan je naš narod i dobro vidi ko ste i kakvi ste, a dobro vide i oni koji su glasali za vas. Naravno, ima još uvek onih koji su zabludeli, koji misle da ćete da ćete sve probleme u državi rešiti kad kažemo "uhapsićemo ovoga", "ubićemo onoga", "zatvorićemo ovo", "zapalićemo ono" i to radite dobrim delom, ali sve više ljudi pogotovo ljudi koji su intelektualci, koji dan ne želim da vređam one koji to nisu, ali jednostavno takvo je stanje, koji se pitaju šta im bi da glasaju za ovako nešto još kad slušaju koliko je vas pa stvarno ne zna čovek da li da se smeje ili da plače, koliko vas je samo Aleksandar Vučić ova tri dana prozvao, odnosno koliko vas koliko je novca državnog rekao da ste potrošili, koliko ste državnih funkcija obavljali, sve u tom režimu koje ste one gore prevarili pa ih umesto da sede ovde posadili gore, njih ste prevarili i ubedili ih da ste vi svi čisti, da vi nikada niste imali ništa sa nekom bivšom bivšom bilo kojom vlašću i tako dalje. A svi ste bili ili skoro svi ste bili članovi aktivni članovi ili Demokratske stranke ili ste kao takvi koristili resurse ove vlasti na čijem čelu je bila Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić. Kada govorimo o ovom što je danas dnevni red, a to su odbori, skupštinski odbori.

- Kada govorimo o ovom što je danas dnevni red, a to su odbori, skupštinski odbori, kao radna tela, neću ja govoriti sad čuli smo dosta i čućete još i od ostalih kolega šta to znači da ostavite 103 narodna poslanika bez mogućnosti da učestvuju u radu skupštinskog odbora, čućete to i od ovih vaših što ste im biciklirali do njih prošle godine i oni će vas povući za uši zbog toga, ali to je već vaš problem. Ali ovo što vi što vi radite znate ovako mali Perica zamišlja državu i ovako mali Perica zamišlja narodnu skupštinu. Vi možete sve vi možete da kažete šta hoćete možete da uradite šta god hoćete i onda mi pade na pamet da je jedan poslanik to je ovaj što suprotno kodeksu dolazi u patikama i džemperiću na sednice on je govorio o odboru za administrativno budžetska i mandatsko imunitetska pitanja i evo ja sad kažem čim usvojite ovo molim da se taj odbor hitno sazove i da nadam se da ovo što mi radimo prati i tužilaštvo i očekujem da će tužilaštvo da se obrati administrativnom odboru da skine imunitet za dva potpredsednika narodne skupštine. Prvi je Adem Mavrić. Ali Adem Mavrić je izazivao nacionalnu rasnu i versku mržnju u konkretnom slučaju versku, ali to je znate sve isti član pa moram sve da pročitam, to vam je član 317 krivičnog zakonika. Zato što je uvredio ne samo Crkvu odnosno pripadnike Crkve koju je uvredio, već je uvredio i muslimanske vernike. E ali Adem Mavrić je izazivao nacionalnu rasnu i versku mržnju u konkretnom slučaju versku, ali to je znate sve isti član pa moram sve da pročitam, to vam je član 317 krivičnog zakonika. Zato što je uvredio ne samo Crkvu odnosno pripadnike Crkve koju je uvredio, već je uvredio i muslimanske vernike, zato što je rekao da Crkva ima dva minareta, je l' tako dragi Samire? Jeste naravno, zna čovek. Dalje, ovaj član kaže dakle i verska i versku mržnju i netrpeljivost. Netrpeljivost je iskazala gospođa Sara Valentik. Da. Ona se pojavila u narodnoj skupštini onako namrštena značajna stala tamo ispred novinara i sad će ona da nam kaže ko zna šta i šta reče? Reče da Srpska napredna stranka nema pravo na poslanike nema pravo da govori dakle za nju milion i 740.000 ljudi u Srbiji ne postoji još samo kako još kakvo je facu napravila. Ja samo očekivala reći će poslanici liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje uza zid. Samo je to falilo. Tako je izgledala znate.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Selaković je dobio reč

Poslanik SNS-a Nikola Selaković je dobio reč.

- Šta je istina o generalštabu, a ne to utvrđuje sud? I pored svih vaših medijskih pritisaka i pored 1.680 negativnih medijskih objava pre nego što je i počelo suđenje, i pored čitave one skojevske atmosfere koja se odigrava pred tim sudom, ono što je tačno jeste da je 2005. godine doneta odluka da se ruševina proglasi spomenikom kulture od značaja za državu. Ruševina? A u toj odluci napisano da je zgrada cela. Tek toliko o tome koliko to veze nema ni sa kulturom, ni sa zaštitom kulturnog nasleđa. Što se tiče Narodne biblioteke Srbije, zaboravili ste nešto: Odluka o gradnji javne garaže na Svetosavskom platou pored zgrade Narodne biblioteke doneli su vaši politički prethodnici 2002. godine, kada je najveći broj vaših koleginica i kolega iz klupa koje delite bio u Demokratskoj stranci, pa ste se sad preobukli i upisali na neku drugu listu, i pomislili da tako možete da prevarite građane - rekao je Selaković.

Selaković je pomenuo i stanje u kulturi.

- Stanje u kulturi najbolje svedoči činjenica da možete da radite u pozorištu, da godinama ne dolazite na posao, i da zato neometano primate platu. Godinama deceniju deceniju i po i za kraj: imali smo mi mnogo grešaka u kulturi, ali nikada nismo zatvorili na 10 godina Narodni muzej, nego smo ga otvorili. Nikada nismo zatvorili muzej savremene umetnosti na više od jedne decenije, nego smo ga otvorili. Doneli smo zakon o Hilandaru, doneli smo zakon o Sremskim Karlovcima, i vodili brigu o kulturnom nasleđu Srbije na način da će se o tome govoriti decenijama - rekao je Selaković.

Vučić ima reč

Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Vučić ima reč.

- Dame i gospodo, Narodni poslanici najpre dve reči sam mislio oko poslovnika, ali ću iskoristiti za repliku. Vi drage moje kolege se strašno uzbuđujete na njihove gluposti oko istražnih organa. Niti on poznaje zakon, niti išta o tome zna. Ništa. Tabula rasa. Nego to služi ljudima koji nemaju dovoljno kuraži, da pronađu dovoljan razlog zašto su se uplašili njihovih gluposti. Jeste, i sledbenici pola pota, voleli biste da budete komunisti, ali nemate nikakve ideale u glavnom, volite da lažete. I to vam je ono što je najvažnije. Kao što ste lagali malopre i za generalštab, kao što ste lagali danas i za nadstrešnicu, setili ste se svih 6 stvari koje niste uradili, samo jedne koju ste imali dužnost da uradite: niste se setili. To što govorite o slobodi medija, a posle 15 dana gasite televizije, to što nam govorite o tome kako nam vi dajete pravo da mi govorimo, ne, to nam daje Ustav, zakon, i poslovnik. Čak ni vi tirani niste u stanju da nam zapušite usta i da nam zabranite da govorimo. Čak i vaši navijači to nisu u stanju da urade. Ne može niko slobodnom čoveku da zabrani da govori. I zato ćemo mi slobodni građani Srbije pobediti tu tiraniju i pokazati vam da vas uopšte nismo uplašili - rekao je Vučić.

On je istakao da će Srbija prećiveti i najgore u svojoj istoriji.

- A što se tiče istražnih organa, u vašem slučaju zadatak će biti jasan: Videli smo i Maršavelskog, videli smo i čuli mnoge kriminalce pre nekoliko dana šta misle o čemu misle, i kako misle, i biće im veoma lak zadatak i ne morate da odgovarate satima i danima. Dovoljno će biti u nekoliko rečenica da se zaključak donese. Ali to nije moj posao, nego pravih nadležnih organa, a vaš je još manje, jer o svemu tome nemate pojma. Živeće Srbija, preživeće, i vas i najgore u svojoj istoriji - rekao je Vučić.

Jovo Bakić se javio za repliku

Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić dobio je reč.

- Replika, uvredljivi izrazi o poslaničkoj grupi. Prošle nedelje smo slušali da smo komunisti, sledbenici pola pota, danas slušamo da smo fašisti, diktatori, da uvodimo totalitarizam. I sve to mirno slušamo. Dakle, da je totalitarizam, da je fašizam, da je nešto drugo, pa vi ne biste sedeli tu? Dakle, sedite i imate svo vreme ovoga sveta da govorite. Mi vam uopšte to ne branimo. Međutim, pogledajte, pogledajte ovo: oni ljudi kažu "mi smo vam dali pare", "vi ste paraziti". Pa ko ste vi? Vi ste samo u jednom trenutku bili, nažalost, niste bili. Mislili ste da ste gospodari države, a treba da budete sluge. E, mi smo sluge države. I to je razlika među nama. Svo vreme ovoga sveta ima da govorite, a istražni organi da vas istražuju - rekao je Bakić.

Vučić ima reč

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" dobio je reč.

- Gospođa Radeta, nije izgovorila ništa približno loše i teško kao što je vaš poslanik, kojem ne znam ime, koji je kreštao i vrištao na mene tokom mog izlaganja, u kojem nikoga nisam vređao. Nije dobio nikakvu opomenu. Onda ste mene prekinuli. Nije važno, naučili smo. Ovo je nama 12., 13. opomena, drugima nećete ništa da govorite. Niste prekinuli ni prethodnog govornika, kojem je govorila najteža reč od izdaje, lagala o povećanju nasilja - kazao je Vučić.

- Imamo pad nasilja bukvalno u svakoj sferi, osim tamo gde ste vi učestvovali u nasilju na svojim ilegalnim i kriminalnim skupovima koje ste organizovali u prethodne 2 godine. Dakle, i to ste lagali, i to ste obmanjivali. Govorili ste ovde o nekakvim soliterima, izvinite za solitere, ovde imate stručnjake; ja nisam soliter ni na 3 sprata, ni na 4 sprata, stručan pa se to obratite nekim drugim ljudima. Rekli ste nam ovde, govorili ste nam ovde o obnovi institucija i o tome kako ćete da ustanovljavate odgovornost bivših, kao što ste uporedili sa pitanjem trgovine nekakve odbore. Ovde nema nikakve trgovine. Ovde ima bestialnog otimanja onoga što nekome pripada. A što se tiče utvrđivanja odgovornosti, niste vi koji ćete da utvrđujete bilo kakvu odgovornost, već neki drugi organi. Ali ste sebi dali za pravo zato što ste urušili institucije zato što ste uništili pravni poredak uništili pravnu državu u potpunosti. I još nešto, kako taj pravni poredak užasno funkcioniše i taj diktatorski režim Aleksandra Vučića, i ja se pitam zašto u kulturi niste ništa do sada uradili kad ste 2013. godine od strane tog zločinca iz Likovca zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije i za ovih 13, 14 godina baš ništa ne uradiste - rekao je Vučić.

On je istakao da poslanici Studentske liste konstantno dobacuju ali ne dobijaju upozorenja zbog toga.

- Samo ću u jednoj rečenici, ako mi dozvolite. Znate, ovaj čovek mi je 15 puta danas dobacivao. To što ga vi niste upozorili, ne znači da on to nije radio. Ali to valjda govori o demokratičnosti naših institucija. Nema potrebe da, kad god ste nervozni, povišavate svoje decibele. Kad ne znate šta da odgovorite, kad ne znate šta da kažete, onda decibeli odoše u nebo. Pričate o platou, ispred Hrama Svetog Save. Da, to je onaj plato koji niste hteli da uredite za 12 godina svoje vlasti, pa je neko drugi krenuo da ga uređuje, kao i sam Hram Svetog Save, i uložio najveći novac u svojoj istoriji. Kao što je neko čuvao i Narodnu biblioteku, pa čak i vas, kao člana plenuma Narodne biblioteke Srbije, čuvao na tom mestu da možete slobodno 13 godina da govorite šta vam je na pameti, da pričate neistine, da pričate laži, da pričate gluposti, i da vas opet neko čuva i hrani, i to nećete verovati pošto pričate o radnicima i radnicima, radnicima i radnicama, najvećom platom u istoriji Narodne biblioteke Srbije i najvećom platom nikada nije bila veća u istoriji. Vi mi recite datum kada je to bila veća, nemojte da se smejete, nego činjenice na sto. Činjenice: knjige, a ne zvona i praporci. Dakle, činjenice na sto, pa mi kažite kad je bila veća. Kad je bila veća onome koji 15 godina gore iznad vas nije ušao u pozorište, 15 godina u pozorište nije ušao, a svakog meseca prima veliku platu. Kad su miliondžije što su snimale kamiondžije, kako vam se zvao, Teatrijum, Teatrijum u Kapetan Mišinom zdanju, koliko para dobijali najviše u istoriji? Najviše zarađujete u svojoj istoriji samo znate da izmišljate. Samo ste naučili da te petparačke priče u kojima ste uvek vi žrtve, heroji, junaci, a neko vas je mučio. I sve vreme ste kao najgori paraziti na državnoj grbači, i samo od države primate pare - rekao je Vučić.

Biljana Pantić ima reč

Poslanica poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Biljana Pantić iznela je oštru krtitku na račun Studentske liste.

- Poštovani građani Srbije, evo 7 dana otkako imamo ovaj novi parlament i shvatili smo da smo se vratili u jednopartijski sistem, da smo se vratili u diktaturu, i da imamo svojevrsne fašističke metode kojima režimska većina određuje kako ćemo mi da diskutujemo, na koji način, da li će naši govori da budu dovoljno dugački ili krat ki, da li ćemo mi da govorimo šta se njima sviđa ili ne. Pa ne može. Ne može, koliko god vi bili diktatori i pokušavali da nametnete jednoumlje, neće vam proći. Šta smo još saznali? Saznali smo da ste vi u stvari elitistička grupa neznalica. Predstavljali su se kao "nobelovci" i onda došli ovde i otvorili ljudima oči ovih 7 dana, i pitaju se koga su to birali i šta su to izabrali. Govorite nam kako mi hoćemo da imamo mesto potpredsednika parlamenta ili predsednika odbora, jer nam je stalo do funkcije. Vi nama koji ste izabrali 6 potpredsednika iz vaše političke grupacije. Vi nama nešto govorite? Naš šef poslaničke grupe vam je još jutros pročitao rezolucije usvojene u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope 2008. i 2024, i smernice Venecijanske komisije gde jasno piše: zabranjena je zloupotreba većine, poslanici opozicije moraju biti u mogućnosti da svoj mandat obavljaju u potpunosti i pod najmanje istim uslovima kao poslanici većine. Predsedavanje odborima mora biti raspoređeno među poslaničkim grupama na osnovu proporcionalne zastupljenosti.

- Znači, u rezoluciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope piše jasno, najmanje jednim odborom treba da predsedava član opozicije, proporcionalno zastupljena u parlamentu. To je ova opozicija od 103 poslanika. Dalje: spominjali ste demokratiju, institucije i Ustav. To vam je bilo glavno u kampanji. Za ovih 7 dana srušili institucije, pogazili Ustav, nema demokratije. I to smo dobili od vas. Saznali smo da smo mi vama davali subvencije šakom i kapom, a vi nama nećete ni odbore. Saznali smo da ste vi u stvari prave one poturice gore od Turčina. Zato što ja sam danas saznala da svi ovi koji su bili najostrašćeniji u svojim govorima, najviše para su dobili iz diktature Aleksandra Vučića. Pa kako vam to režim nije odgovarao, a dobijali 200. 000-300.000 evra? Što to niste govorili u kampanji, kako ste loše živeli, gradili zgrade, uzimali pare na osnovu projekata, a sve bilo namešteno u tom režimu Aleksandra Vučića? Ni stida, ni srama. Pa sad smo ih razotkrili, ali to je dobro, zato što narod vidi za koga je glasao. To je jako dobro, i onda treba malo da izađete, ono, kako ste spomenuli, nećemo da vodimo dijaloge kao na autobuskoj stanici i pijaci. Bolje je da prošetate, da vidite šta građani, čak i oni koji su glasali za vas, misle sada o vama dok vas gledaju i slušaju. O vama koji kažete: "Ne možete vodu da konzumirate u skupštinskoj sali", a ova pored nje jede, donela čitav lanč paket. Toliko o tome, videlo se, naravno. Pričate o efikasnosti? Pa šta ste radili danas? Što niste počeli u 10? Što ste počeli u pola 12 i odredili pauzu od sat vremena? A onda ste nam i dostavili predlog, vajni predlog odbora, pa ni to niste bili u stanju, vi Nobelovci, tako efikasni, da nam dostavite kako treba, pa ste nam onda uputili ispravku zato što ste u jednom odboru naveli istu osobu dva puta. Što se tiče još efikasnosti, pa šta onda čekate sa vladom?

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Govorila poslanica Marina Raguš

Narodna poslanica Srpske napredne stranke Marina Raguš ima reč.

"Trebalo je da reagujete kada se paušalno iznose neke ocene, da li je neko kvalifikovan da vodi ovaj ili onaj odbor. Da se razumemo: nama ne treba rukovođenje nijednim odborom, to smo do sada pokazali i dokazali. Daću vam jedan primer. Ja sam vodila odbor za spoljne poslove, i tokom mandata, koji je bio skraćen, održano je 52 sednice odbora za spoljne poslove, nikada više u istoriji ovoga odbora. Na kojima je razmatrano 39 predloga zakona o potvrđivanju sporazuma, 5 izveštaja ministarstava, zvali ministra da nam podnosi izveštaj. Obavljeni razgovori sa 30 ambasadora pre odlaska na diplomatsku dužnost. Razmotrio je 182 inicijative, usvojio 153 izveštaja. Imali 5 sednica na kojima su razgovarali sa 9 ambasadora akreditovanih u Beogradu. Nikad niste čuli za tu grupu, pa da vas uputim, MIKTA je grupa. Odbor je formirao 70 poslaničkih grupa prijateljstava. E, to je to bi trebalo da bude izbalansirani stav za koji ste vi dužni da podsećate, ne da opominjete, u duhu demokratije. Naša namera i naša intencija je bila svaki put samo da vas podsetimo da je ovo Narodna skupština. Ne moramo mi vama da se dopadamo", rekla je Raguš.

Foto: N. Skenderija

Đukanović dobio reč

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović dobio reč.

"Ovo je mesto gde se mora da poštuje demokratija. Vi ste bili dužni da opomenete čoveka koji govori za nas koji predstavljamo 1. 740. 000 birača, da bi bilo bizarno da dobijemo mesto potpredsednika. On je uvredio sve te ljude. On ne poštuje demokratiju. On nam govori šta je njihov sistem vrednosti, da bi mi morali to da prihvatimo, i nameće nam jednoumlje ovde. Kao predsednik parlamenta ste bili dužni da mu kažete da to ne sme da radi. To je drugo što on želi da ovde uvede Savez socijalističkih radnih Naroda", rekao je Đukanović.

Vučić o istupu Miloševića

- Dame i gospodo, svašta smo danas mogli da slušamo, svakojake ludosti, gluposti i besmislice, ali ovo je bilo nešto, pretpostavljam, uz još 2 govornika, najgore što smo mogli da čujemo. Prvo, nismo mi izlagači, niti je ovo sajam da vas neko nauči srpskom jeziku, pravopisu i stilistici. Sa druge strane, ovo je još jedan dokaz, ovaj čovek je još jedan fantastični dokaz kako su ljudi na studentskoj listi birani. Još jedan dokaz diktature u Srbiji. To je čovek kog smo mi 2023. godine postavili za programskog direktora Petnice. "Zlikovac i zločinac i diktator", Aleksandar Vučić i svi drugi, doneli su odluku da on bude na tom mestu. On vama ovde drži predavanja o "nezavisnim institucijama", a nezavisne institucije su one koje su podjarmljene jednoj političkoj stranci. On ne razume suštinu demokratije. Oni ne znaju šta je efikasnost. On govori o "korenitim sistemskim promenama", a te sistemske promene su iz višepartizma, iz demokratije: treba da uđemo, ili trebalo bi da uđemo, u jednopartijski sistem, ili unutar jedne partije...

-Vi niste ga prekinuli ni kada je rekao da bi bilo "bizarno" da je neko od naših ljudi izabran za potpredsednika. Ali ga niste prekinuli kada je još jedanput pretio nekakvim sudovima, a svako dete sa 6 godina, ili koje nije otišlo ili nije krenulo u osnovnu školu, zna da to nema pravo da radi, da je to posao nekih drugih ljudi. Nažalost, vi ste ovde postali i tužioci i kadije, i postali ste sve što je, po vašoj volji, zato što je to deo frustracije i kompleksa od ranije, sve ono što niste mogli kao mladi, sve ono što niste mogli...

- Vreme - prekinuo je Čupić Vučića.

-Da završim rečenicu. Sve ono što niste mogli da uradite u zrelo doba, rešili ste sada, a ja mislim da taj strah od jedne rečenice koju imam da izgovorim, od te jednog jedinog slova koje bih dodao, najbolje pokazuje u kakvom ste stanju danas i koliko ubedljivo gubite pred našim narodom - istakao je Vučić.

Poslanik Studentske liste, Stanislav Milošević ima reč

- Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, govoriću odborima u načelu, pošto smo se zaista u retkim trenucima zasedanja danas dotakli teme skupštinskih odbora. Naime, za tu temu vezuje se jedna tema demokratske prakse, demokratije i tako dalje, i slušali smo predavanje o tome šta je demokratija, kako se sprovodi demokratska praksa, šta je istorija parlamentarizma od '90. godine pa naovamo, i tako dalje. Dakle, postoje, naime, dva razloga zbog čega skupštinski odbori imaju sastav kakav imaju. Jedan razlog je trivijalan, a to je ono što smo mogli da vidimo u Skupštini od prošlog utorka pa do danas. Dakle, imali smo konstantno kršenje člana 107. poslovnika, koji govori o poštovanju Narodne skupštine, a u čemu se sagledalo to, dakle, to jest ogledalo to nepoštovanje? Naime, mnogi izlagači, to jest narodni poslanici iz najveće opozicione stranke, imali su veoma duge govore koji su sadržali vrlo nekoherentne celine, i imali su veoma skriven, i uspešno skriven, smisao tih govora, koji se obično završavao nekakvim zaključkom koji je bio dosta, onako, teatralan i koji nije počivao na nekom logičkom utemeljenju. Dakle, to je jedno implicitno nepoštovanje Narodne skupštine i građana, i trošenje vremena - rekao je on.

Ana Brnabić se javila za reč

Ana Brnabić reagovala je na istup poslanika Studentske liste i iznela kritiku rada predsednika Supuštine.

- Svaka vam čast. Stvarno, svaka vam čast na demokratičnosti i kako nekako nikako ne vidite i ne čujete šta rade ovi "oslobodioci" sa Studentske liste. Ali dobro, toliko o vama i o vašem... Toliko o vama i o vašem "fer" odnosu, kako ste pokušali da prevarite građane Republike Srbije.

-Dakle, bili ste dužni da prekinete narodnog poslanika kada je vređao, ne samo sve nas narodne poslanike, poslaničke grupe "Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje", već i čitav celokupni prethodni saziv parlamenta, za koji je rekao da "nismo imali nijedan problem i ništa nismo radili". Znate, usvojili smo, na primer, zakon roditelj-negovatelj, usvojili smo zakon o alimentacionom fondu, usvojili smo zakon koji obezbeđuje subvencionisane kredite za stanove za mlade, obezbedili smo dodatna izdvajanja za lečenje retkih bolesti, usvojili smo izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju, a koji najbolje govore o tome ko brine o studentima.

-Ne vi sa fakulteta. Ne vi, ni docenti, ni profesori, ni dekani, ni rektori. Ne. Zato što ste vi tada rekli da vas baš briga da umanjite školarine za 50% ovim studentima ovde. Već je, kao i ovim studentima ovde koji su naši narodni poslanici, već je tada država rekla: mi ćemo refundirati 50% školarina. A vi ste rekli: svaki dinar školarina ostavljamo za nas.

-Te ste sve ostavili za sebe, a onda mlade ljude naterali da direktno komuniciraju sa Vladom Republike Srbije, da prvo njihove porodice plate, a onda mi da im refundiramo. A onda ste im podigli te školarine. E, toliko o vašim znanjima i kompetencijama i koliko volite studente - rekla je Brnabić.

Foto: N. Skenderija

Aleksandar Vučić - replika

Aleksandar Vučić o istupu poslanika Draškovića.

- A mislim da smo se kao u ovih četiri ili pet dana malo kad naslušali ovoliko neistina i ovoliko gluposti. Pričali ste o opstrukcijama, a vi pojma nemate šta je opstrukcija. Ovde niko ništa nije opstruisao sve vreme, bili smo više nego korektni, više nego razumni, za razliku od vas koji ste koristili najgluplje metode korupcije. Korupcije, šta ćete. Gledam u njih i pomislim koliko su korumpirani, koliko su para uzeli, a pričao sam o opstrukciji.

-Pričate ovde o efikasnosti, nije vam skupština pitanje efikasnosti, već pitanje demokratičnosti. Nije vam ovde pitanje hoćete li nešto završiti za sekund i po, već da li ćete da završite uz poštovanje Ustava, zakona, poslovnika i svih drugih pravnih normi. Pričali ste nam ovde da vam je struka iznad politike, pa ste izabrali nekoga ko je mnogo manje stručan od onoga kojeg smo vam ponudili, koji je desetostruko stručniji od onog kojeg ste vi ponudili. Ali šta to vas briga, stručnost nije bila mnogo važna.

-Govorili ste nam ovde o tome kako je ovo bezmalo praznik demokratije, što ste nam ponudili da dobijemo taj broj članova odbora, samo ste zaboravili da kažete, kao i malopre kad ste pričali o penalnom populizmu, zaboravili ste da kažete na preporuke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da morate da nam date i potpredsednička mesta i mesta predsednika odbora. U tom slučaju vas Parlamentarna skupština i Savet Evrope ne interesuju, niti vas demokratija interesuje. Te vaše laži: "od 1 do 21 milijarde" kako su skočili troškovi EXPA, nemojte. Prekinite sebe da lažete. Nije problem što lažete nekog drugog, prekinite sebe da lažete.

-Jer je reč o tome da li je bio jedan deo projekta na samom sajtu EXPA, a ne EXPO koji se odnosi na celu Srbiju, koji podrazumeva sve od Smajlija do autoputa preko Prokuplja i Kuršumlije. I znate vi odlično da lažete, ali volite i uživate da lažete, jer ako prođe, prođe...

-On je rekao da ovde sede ljudi bez kompetencije, znanja, oni koji su samo uništavali ovu zemlju, a pri tome nam je čovek... To nam je rekao čovek koji je prepun znanja i kompetencije, i koji premijera trenutnog, aktuelnog, naziva "tekući premijer". Valjda se izlio kao voda negde, pa postao tekući, nije više u čvrstom ili gasnom stanju, pa je postao tekući. Toliko o vašim kompetencijama i vašim znanjima, samo sam vas citirao.

-Uzgred, želim da vas obavestim samo o partijskom zapošljavanju. Sram vas bilo da vi o tome pričate. 50 ljudi koje ste zaposlili, što ovde, što u predsedništvu, što na drugom mestu, svi su članovi političkih stranaka. I svi su članovi, gotovo jedinstveno, članovi Demokratske stranke. Svi. Od prvog do poslednjeg. Niste imali nikakvog obzira, ništa po konkursu, ništa ni na koji način, sve iz Demokratske stranke.

-Uzgred, ono što želim da vam saopštim: i u Knjaževcu danas jedna kompanija je odlučila da zatvori svoj pogon sa 35 zaposlenih. Reč je o kompaniji "Gepard", koja veruje strašno u vaše kompetencije, u vaše znanje, stručnost onih koji govore o tekućem premijeru - rekao je Vučić.

Nikola Vukelić, poslanička grupa Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje, dobio reč

- Pozdravljam sve prisutne u sali, takođe i ljude koji nas prate u direktnom prenosu. U svoje ime i u ime Srpske stranke Zavetnici koristim priliku i da ljudima koji danas slave slavu Svetog kralja Stefana Dečanskog, sina kralja Milutina i oca cara Dušana, znam nekoliko ljudi koji slave, čestitam im slavu i želim im sve najbolje. Imao sam dobru volju i veru da učestvujem u odborima kada su me zvali iz protokola skupštinskog, rekao sam da bih se rado odazvao u Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Odbor za Kosovo i Metohiju, i eventualno Odbor za poljoprivredu, pošto se moji preci već generacijama, između ostalog, bave i poljoprivredom. Ali vidim da ta dobra parlamentarna praksa koja je postojala od 90-ih godina neće biti nastavljena, da imamo jednu demonstraciju moći, i da opozicija neće dobiti predsednike, a samim tim neće ni učestvovati u odborima. Kao što nisu vredeli argumenti prilikom izbora potpredsednika, i tu bih istakao diskusiju gospodina Balinta Pastora, koji je zaista iskreno i dobronamerno govorio o potrebi da nacionalna manjina ima svog predstavnika među potpredsednicima skupštine. Ali, iako sam na vašim licima pojedinih od vas video da shvatate da je u pravu i da je njegova argumentacija apsolutno ispravna, ostali ste dosledni da to ne dozvolite - rekao je Vukelić.

Milenko Jovanov dobio reč

Zamenik šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Milenko Jovanov dobio je reč.

- Dakle, gospodine predsedniče skupštine, ako niste obratili pažnju, desilo se ono što sam vas upozoravao da će da se desi kada ste dovodili u pitanje pravo, kada su neki ovde dovodili u pitanje pravo opozicije da sama odredi svoje predstavnike za odbore i tako dalje, kada je bilo rečeno da će neko drugi da bira među našim kandidatima ko može, a ko ne može nešto da radi. A sada smo došli dovde da poslanica, i na to ste morali da reagujete, ukažete da je to kršenje Ustava i da poziva na kršenje Ustava, još jedno kršenje Ustava, pored ovog svega o čemu smo čuli, da dovodi u pitanje pravo poslanika da predlaže zakon. U svom izlaganju ona se vrlo nepristojno izrazila o tome da su neki poslanici predlagali zakone. Ja vas samo podsećam da je po Ustavu Srbije pravo poslanika da predlaže zakon, dakle, i to na sledeći način definisano: član 107 Ustava. Pravo predlaganja zakona, drugi propisi i opšti akti imaju svaki narodni poslanik. Dakle, narodni poslanik je prvi naveden od ovlašćenih predlagača zakona. Prvi. I niko mu to pravo ne može oduzimati. Ja se plašim da smo ovde, dakle, od pretpostavke nevinosti koju gaze danima, a sada se na nju pozivaju, valjda - rekao je Jovanov.

Reč ima Vučić

- Ne znam tačno na šta je mislio Monteskje, ali ono čime se vi oduševljavate je Inkvizicija. Svašta smo čuli u ovom izlaganju, bukvalno svašta. Vi ste ovde zamislili da je uloga odbora otprilike kao u Američkom kongresu, nije ni po Ustavu ni po zakonima ove zemlje, ne liči jedno na drugo, nema veze jedno sa drugim. Ali ste se zaigrali i pomislili kako ćete da radite ono na šta inače nemate pravo da radite. Nama ste govorili o kršenju prezumpcije nevinosti, a ništa drugo ne radite ovde 4 dana. Napadate ljude protiv kojih inače ne postoji ništa, a vi ćete da izmislite nešto. Jer su bogovi došli, pali na teme, pa su rešili šta će da urade. I unapred znaju da je neko kriv, i unapred znaju da je taj neko najgori. Pričali ste o podeli vlasti, pa rušili ste svaku vrstu podele vlasti. Sva vlast je u rukama plenuma, a iz plenuma proizlazi vaša moć, a odatle proizlazi i vaša moć u odborima, pa ćete vi na odborima da radite nešto što odbori inače po Ustavu nemaju prava da rade. I nikada nisu imali prava da rade. Ovde ste, onako usput, valjda ste to negde pročitali na ovim tajkunskim medijima, pa da proverimo stanje javnog duga. I šta da proverite? Stanje javnog duga je danas negde oko 42% ukupnog bruto domaćeg proizvoda na današnji dan, a u vreme kada sam ja postao predsednik vlade bilo je 79%, ono što ste mi vi ostavili. Dakle, za 15 najtežih mogućih godina mi smo uspeli da skoro prepolovimo stopu javnog duga u odnosu na BDP i da budemo jedna od najniže zaduženih evropskih zemalja. Nego, to "ako prođe, prođe", to ćete onako usput da zakačite pa da niko ne primeti. Nego, što imam 2 minuta? Pričali ste o percepciji korupcije, o pokušaju kupovine glasova i tako dalje. A vi ste ih kupovali sve vreme, u svakoj instituciji, na svakom mestu, ogromnim novcem iz inostranstva. Ogromnim novcem. Na društvene mreže ste trošili dnevno koliko mi nismo potrošili u mesec dana kampanje. I sve je to neko plaćao spolja i baš vas je bilo briga. Nego što ste vi bogom dani da tužite i da sudite, a mi ne smemo valjda ništa ni da vam odgovorimo - kazao je Vučić.

Vučić - replika Sanji Fric

- Po ko zna koji put smo slušali ne samo besmislice, već i ogoljene laži o "otvaranju stanice", iako je bilo reči o obilasku radova, o najdirektnijem pritisku i na tužilačke i pravosudne organe, ali to je već manir i navika diktatorskog režima da sve provodi na takav način. Nešto drugo sam želeo da kažem, to ovo prvo i nije neka velika novost. Znam ja da vas ne interesuje Srbija. Znam ja da vas ne interesuje činjenica da je, na mestu gde je danas Beograd na vodi, bila močvara, šikara, najodvratnije mesto u našem prelepom gradu, gde su se skupljali, gde je bilo stecište narkomana, gde ništa "čisto" niste mogli da pronađete, a kamoli tako divno mesto za šetnju i da napravite jednu od najlepših promenada u Evropi. Znam ja da vam smeta taj uspeh, zato što nikada nećete umeti da uradite ništa slično. Nikada nećete umeti da izgradite ništa slično. Nećete moći da vam ponovim ni da okrečite one bele linije na putevima koje smo mi izgradili. I onda, kada to sve znate, i kada dobro znate da ništa od toga ne znate, onda vam jedino ostaje da pričate o tome kako ćete da vršite reviziju svega. Pa vršite, ko Boga vas molim. Samo ima jedan problem u svemu tome. Samo nemojte posle da se pravite naivni i da ne znate da objasnite ljudima zašto ste oterali sve investitore iz zemlje, i zašto sa vama niko živ neće nikada da radi. Naravno, smeta vam Beograd na vodi. Naravno, smeta vam Expo. Smeta vam i metro. Smeta vam sve ono što su najveći projekti koje nikada ne biste uradili. Ne biste uradili zato što nemate ni znanja, ni sposobnosti, ali najviše volite da dobijete novac od objekata kao pravi parazitski sloj od države, ali da nikada nijednu odluku ne donosite i da nikada ništa ne napravite - rekao je Vučić.

Reč ima Ana Brnabić

- Sada nakon prve nedelje ove konstitutivne sednice Narodne skupštine, ni za koga od građana Republike Srbije nije iznenađenje što pod diktatorskim režimom studentske liste nije dozvoljeno da opozicija, a ni legitimni predstavnici nacionalnih manjina, učestvu ju na bilo koji način u rukovođenju Narodne skupštine. Još jednom, da ne bude glupih zamena teza, ne zato što je bilo kome stalo da bude potpredsednik Narodne skupštine ili šef, odnosno predsednik nekog odbora, već zato što su to najosnovniji demokratski principi, i vi ste time pokazali da ste demokratiju u Skupštini Srbije, a samim tim, naravno, onda i u čitavoj Srbiji, ubili. Dobro, vaše pravo, pravo većine, samo da znate da je to prvi put u 35 godina. Vi ste u Narodnu skupštinu uveli apsolutno jednoumlje, i ajde da kažemo ni po jada, što ste time direktno uvredili 1. 740. 000 građana Republike Srbije, kojima ste rekli da nemaju nikakva prava. Vi ste time rekli da se čak usuđujete da cenite i ko su "podobni", a ko "nepodobni" pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srbiji. To takođe, kakva god vremena mi preživeli u Srbiji do sada, niko nikada nije uradio, osim vas Nobelovaca, oslobodilaca, a u stvari diktatora iz Studentske liste. Dakle, vama, legitimni pripadnici nacionalnih manjina, nisu po volji. Vi imate vaše pripadnike nacionalnih manjina, oni su tu da predstavljaju nacionalne manjine, a ne oni za koje same nacionalne manjine kažu da žele da ih predstavljaju - rekla je Brnabić.

- Sa ovom praksom se ovim izborom odbora samo nastavlja, i teror se cementira, i još jednom mislim da više nikoga u Srbiji ovo ne čudi. Mi smo u ovom domu koji je uvek do sada predstavljao sve građane Republike Srbije, sada to predstavljanje ne postoji, vi ste ga ukinuli. Doživeli smo takođe da imamo jednog potpredsednika Narodne skupštine koja i danas je rekla zastupa teoriju da 1. 740. 000 građana Republike Srbije nema pravo da izabere ko će da ih predstavlja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, već valjda ona sama sme da odlučuje o tome ko će te ljude da predstavlja i ko će da štiti i brani njihove interese. Ovo je protivustavno, ovo je govor mržnje. Ali, nažalost, ta osoba od predsednika Narodne skupštine za sve to nije dobila čak ni opomenu, i dalje zauzima mesto potpredsednika Narodne skupštine. Kao predsednik Narodne skupštine, niste se našli pozvani čak ni o tome da se izjasnite i da zaštitite interes 1. 740. 000 građana Republike Srbije. Razumemo, oni su za vas građani drugog reda. Zato što se, kao što to Studentska lista kaže i promoviše, mi i oni koji su za nas glasali za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" po fizionomiji razlikujemo od svih vas koji ste živo otelotvorenje antičke lepote. Mi smo ružni, a vi ste lepi. I tako da, samim tim, ni nemamo nikakva prava - kazala je poslanica.

- Imamo drugog potpredsednika Narodne skupštine koji je javno uvredio sve hrišćane ove zemlje, kako pravoslavne, tako i katoličke veroispovesti. Jednako uvredio milione građana ove zemlje kada je rekao da crkva ima dva minareta. Ni to nije predstavljao problem da ga vi sa studentske liste izaberete za potpredsednika Narodne skupštine. Šta ima veze lična, verska, tradicionalna osećanja više miliona građana ove zemlje? Nisu važna. Važna studentska lista? Važno je da ste vi oslobodioci, nobelovci, najlepši, najpametniji, a ostali građani ove zemlje nisu naročito ni bitni. Ni to nije smetalo predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, pa će taj čovek verovatno i voditi neke od skupštinskih odbora. Pa šta je onda, nakon svega ovoga, čudno što nastavljate da delite Srbiju na građane prvog i drugog reda? Jer to je ono što vi radite, i danas ste to pokazali. Vi šaljete svim građanima Republike Srbije poruku da, dok je na vlasti studentska lista, za najmanje 40% građana ove zemlje u ovoj zemlji nema mesta. Da oni nemaju nikakva prava. Da ćete vi da im određujete ko će njih da predstavlja i kako će njihovi interesi da budu zaštićeni, a na kraju krajeva, kao što smo čuli od ovde određenih narodnih poslanika studentske liste, da li će uopšte njihovi interesi biti zaštićeni. Zato što ćete vi birati čije interese ćete štititi, a koje građane apsolutno nećete štititi. Tako da smo i to danas čuli. A onda ni ne čudi što ste na galeriju pozvali ljude koji su rekli da će da "uriniraju" na predstavnike 1. 740. 000 građana Republike Srbije. Zato što za vas toliko su važni i bitni ti građani Republike Srbije? E sad, imamo nove momente u ovoj Narodnoj skupštini. Predsednik Narodne skupštine nam je u tom, pomalo patetičnom govoru, kojim je još jednom želeo da prevari sve građane Republike Srbije kada je preuzeo tu važnu funkciju, rekao da će "štititi dostojanstvo svakog narodnog poslanika", bez razlike, svi ste vi moji. Pa će biti da ipak nismo svi vaši. Neki od nas su zaslužili opomenu kad dignu glavu, a neki mogu da kažu da smo organizovana kriminalna grupa, da lažemo, da smo mafijaši i ostalo. Neki od vaših potpredsednika mogu da kažu da određeni građani Republike Srbije nemaju pravo na svoje narodne poslanike i ne zaslužuju čak ni opomenu. Ali ono što mnogo više brine od toga je što je šef naše poslaničke grupe, da vas podsetim, poslanička grupa se zove Aleksandar Vučić, "Srbija pobeđuje". Ono što vam je izuzetno teško da prevalite preko usta: "Srbija pobeđuje" - kaže Brnabić.

- Aleksandar Vučić, kao šef naše poslaničke grupe, je juče javno prijavio da je dobio najbrutalnije, najotvorenije pretnje smrću od strane Vračarskog klana. Niko nije reagovao. Nadležne institucije nisu reagovale, tužilaštvo nije reagovalo, policija nije reagovala, svi pod kontrolom studentske liste. Ali nije reagovao ni predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, pošto smo svi mi vaši, i čuvaćete dostojanstvo svakog od nas. Da li ste zvali Aleksandra Vučića da pitate da li kao predsednik Narodne skupštine nešto treba da uradite, nešto da preduzmete tim povodom? Kako će se time baviti određeni skupštinski odbor u kome mi nećemo učestvovati zato što ne pristajemo na vaša ponižavanja? Pa neće se baviti, kao što se ne bavite ni vi. Pa ako ga ubiju, što bi vi rekli, tim bolje, manje vode će da pije, a neće ni da koristi kiseonik, pošto ste i jedno i drugo hteli da mu oduzmete. Dakle, da ponovim: da li ste pitali za pomoć? Da li ste pitali da li je potrebna zaštita? Da li ste pitali da kao predsednik Narodne skupštine i vd predsednika republike treba nešto da uradite, šef poslaničke grupe, najveće opozicione poslaničke grupe? Ne. Prekjuče je meni stigla pretnja da će mi dete klati na Terazijama. Da će moje dete klati na Terazijama, zajedno sa decom. Vidim da vam je smešno, mnogima od vas, i to je posebno zanimljivo: koliko ljudskosti u vama nema. Ja razumem da mi je stigla pretnja da će klati mene na Terazijama, pa se smejete na to. U redu, reč ne bih rekla. Ali dete od 7 godina? I da se smejete na to? Čije god dete to bilo. I to vam je smešno. Pa kako vas je, bre, toliko pojela mržnja? Dakle, zajedno sa mojim detetom, koje će klati na Terazijama, će, rekli su, klati i decu Dragana Vučićevića. Znate, poštovani predsedniče Narodne skupštine, jedno od te dece je Vukašin, narodni poslanik. Da li ste me pozvali da me pitate da li mi treba zaštita, da li mi treba pomoć, kako se osećam? Ili da pitate Vukašina Vučićevića, koji je narodni poslanik u ovom sazivu koji vi vodite - rekla je Brnabić.

- Zato što postoji Srbija prvog i drugog reda. I to kažem politički korektno, zato što u stvari ne postoji ni to. Postoji samo Srbija studentske liste. Svi drugi, u ovoj zemlji, više nemaju nikakva prava. Nikakva. I to ste pokazali. Na najjasniji mogući način. Time što je ovih 6 potpredsedničkih mesta, 6 potpredsedničkih mesta, kojih ste vi prvi u 35 godina, dali samo i isključivo vama. Čak ni pripadnicima nacionalnih manjina, legitimnim pripadnicima nacionalnih manjina. I što ste rekli da nijedan jedini skupštinski odbor nećete dati da bilo ko drugi vodi, nego ćete sami sa sobom da vodite polemiku. I tako da štitite interese građana Republike Srbije, kao što ste zaštitili interes i život Aleksandra Vučića ili Vukašina Vučićevića. E, tako ćete štititi i njihove interese u tim "odborima". Dakle, to je to, dok je na vlasti studentska lista, postoje, nažalost, i važni su samo oni koji bespogovorno podržavaju studentsku listu. Čak i oni koji je podržavaju, a usude se nekada da pitaju nešto, odmah im prete otkazima. Vi kojima je sve meritokratija, vi koji nećete partijsko zapošljavanje, nego otkaz čim se neko usudi da vama, oslobodiocima, nobelovcima, postavi bilo kakvo pitanje. E, protiv toga ćemo se boriti, za slobodnu slobodarsku Srbiju, za Srbiju kakva je bila pre 25. oktobra ove godine, za Srbiju u kojoj politički protivnici i neistomišljenici imaju jednaka prava, nekad i veća prava. Kao što vidimo, ovde su svi bili ljudi koji su dobijali subvencije, dobijali novac iz projekata, i ne zato što su bili za Srpsku naprednu stranku, pošto očigledno nisu bili - kazala je Brnabić.

Čupić: Udaljena osoba koja je napravila fotografiju

- Pre nego što krenemo, imam informaciju. Dakle, osoba koja je slikala, odnosno napravila fotografiju, je identifikovana, odmah je udaljena. Dakle, to sam dobio kao informaciju. I pošto ne postoji druga sankcija za fotografisanje koje nije dozvoljeno, biće joj zabranjen pristup Narodnoj skupštini. Dakle, to je sve što ja mogu da izreknem u ovom slučaju. Ja se izvinjavam zbog propusta koji se tu desio - kazao je predsednik parlamenta.

Poslanici nastavili rad

Posle pauze poslanici nastavili rad.

Pauza sat vremena

Predsednik parlamenta odredio je jednosatnu pauzu.

Reč ima Vučić

- Samo želim da vam ukažem na neke činjenice. Ja sam rekao da mi nismo vodili taj odbor, i hvala vam što ste potvrdili da nismo vodili taj odbor, i nemam nikakav dalje problem. Ukazao bih vam, gospodine Čupiću, na nešto što sam uspeo da pronađem u svom telefonu: "Brele Šmele". To je upravo taj čovek što bi da urinira po nama. Ne znam kakve ste bezbednosne provere izvršili, dovoljno je bilo da pogledate samo na njegove društvene mreže od pre 2 dana. Tačnije, pre 3 dana. Okačio je sliku dečaka koji je uperio pištolj u svoju slepočnicu. Da vidite koliko je jezivo, uz potpis "Skupština Republike Srbije, dan 3". Da li bi da ubije nekoga, ili bi neko da se ubije, ne znam ni ja kako. Taj čovek nikako nije mogao da prođe bezbednosne provere, te sumnjam da ste ih dali nadležnim službama da te provere izvrše. Pošto znam kako se te stvari odvijaju, molio bih vas da ubuduće to učinite i ovakvim ljudima opasnim. Samo jedna važna stvar, mi smo danima, nedeljama i godinama slušali bajke i priče od vas kako su ovde svi kriminalci, bogataši, tajkuni. Na kraju smo videli šta vi sve raspolažete, čime vi sve raspolažete, šta sve imate. A kad pogledamo, od onih koji se bave glumom, a u pozorište 15 godina nisu ušli, a svakog meseca primaju platu, izračunajte, to je 180 plata primljeno za 0 sati radnog vremena. Računam da će to biti čudesno vreme kada preuzmete kompletnu vlast i vladu Republike Srbije, zemlje u kojoj niko ne mora ništa da radi, a svi će da imaju ogromna primanja. Ali mi je posebno drago, zbog mojih kolega, što sada možete da vidite kome ste davali stotine hiljada evra i milione evra. Svima njima ste davali stotine hiljada evra da bi iz Kalifornije mogli da viču "dole vlada", "dole diktator Vučić", i baš ih briga i da odgovore na šta su te pare - kaže Vučić.

Reč ima Aleksandar Mirković

- Ono o čemu smo govorili tiče se gostiju koji su bili na galeriji. Studenti, kako ste ih predstavili "naša mladost", "budućnost", "fini", "dobri ljudi" koji ne učestvuju u različitim incidentima. Čekamo odgovor za to jedno pitanje koje je Đukanović postavio, isto kao i predsednik Aleksandar Vučić. Ono što od vas momentalno očekujem, ali momentalno, je prvo izvinjenje, a onda i puno ime i prezime čoveka koji se na društvenim mrežama, tj. na društvenoj mreži Tviter ili Iks, predstavlja kao "Brele Šmele" koji je objavio sliku sa ove pozicije odavde, sa galerije. Kako god da se zove taj momak, od vas tražim odgovor. I napisao u komentarima: "Fenomenalna", neko mu je napisao: "Joj, kakva pozicija za kašljanje", a on je u komentaru odgovorio: "Za", pa grublji termin, "za uriniranje". To je vaš gost, student sa galerije, uputio odavde, sa ovog mesta, sa ove slike, pozvao na uriniranje po narodnim poslanicima, samo zato što ne pripadaju njegovoj poslaničkoj grupi. Ono što je još sramotnije, što je odmah nakon toga objavio sliku i sa nosiocem vaše liste, gle čuda, iz bifea. Od vas momentalno tražim da saznate ime i prezime tog tako divnog i vaspitanog mladića, izvinjenje i upozorenje da vam se nikad više ovako ne pon ovi. Nećete urinirati po nama - kazao je Mirković.

Vučić replika

- Naravno, opet ste promašili: odbor za zdravstvo nismo vodili mi, vodila ga je druga jedna politička stranka, ali to ste pobrkali zato što ste mislili da u naše vreme nije bilo demokratije kao što je nema u vaše, tako da neko drugi je vodio taj odbor, ne mi. Morate njih da pitate. Što se samog zdravstva tiče, kad već govorite o lečenju SMS porukama, to je vaša najveća laž iz izborne kampanje, moram da demantujem sledećim rečima. Naime, naše vlasti su pomogle lečenju u inostranstvu za 19 puta više dece nego što je to rađeno do 2012. godine. Za retke bolesti i za inovativne lekove uloženo je preko 800 miliona evra više nego u to vreme, odnosno za preko 1. 750% u odnosu na raniji period. Lagali ste sve vreme, nikakav vam problem nije bio ni danas. Što se tiče zagađenja u Deliblatu, o tome smo govorili, o tome sam i lično pričao. Neću da govorim o tome da pričate kako su tučeni u Valjevu kad ste nam saopštili da je dete ubijeno, stradalo, ili pred smrt u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu. Laž do laži. O zvučnom topu, rekao bih, ima veze sa zdravstvom, ali ima veze sa nekim specijalistima. Ja nisam od tih koji po tom pitanju može da pomogne, jer zvučnog topa nikada nije bilo. Što se tiče Holcima i svega drugog, ja mislim da je to odlična ideja za raspravu, ali morate ljudima da kažete da li će da rade ili neće da rade. Što se tiče rektora, smetao vam je rektor zato što vam nije dao da pravite izborne štabove po fakultetima, jer se ponašao u skladu sa Ustavom, za razliku od vas koje za Ustav nije bilo briga. I za kraj, hvala vam mnogo što poštujete institucije Republike Srbije. Vi ste, kao i jedan od malopre pomenutih kolega, a sa liste "Studenti pobeđuju", dobili 200. 000 od Fonda za nauku Republike Srbije. Čestitam vam na tome. I za još 3 projekta iz autonomne pokrajine Vojvodine, hvala vam na poverenju - kazao je Vučić.

Foto: N. Skenderija

Reč ima Marija Lesjak

- Osnovna funkcija skupštinskih odbora jeste da nadziru rad ministarstava i drugih organa izvršne vlasti s kojima su ekvivalentni. Znači, da predlažu zakone, da revidiraju stare zakone, da ukazuju na razne probleme, a isto tako i da nude rešenja. Zato hoću da kažem da to nisu protokolarna tela koja postoje da bi postojala, nego su osnovna poluga parlamentarne vlasti za kontrolu izvršne vlasti. Organizovana grupa sa moje leve strane toliko želi da učestvuje u tim odborima, a ja bih se osvrnula kako su učestvovali u odborima u poslednjem sazivu. Oni su u 14. sazivu zasedali Odborom za zdravstvo jednom za 14 meseci, dva puta Odborom za zaštitu životne sredine. Osnovna funkcija skupštinskih odbora jeste da nadziru rad ministarstava i drugih organa izvršne vlasti s kojima su ekvivalentni. Ja mislim da bi svaki građanin Republike Srbije sada, da ga zaustavite na ulici, imao bar 50 pitanja za ministra zdravlja šta sve ne valja u našoj državi. Takođe, deca su tučena na ulici u Valjevu, tučena je naša studentkinja Ana palicama na ulicama Novog Sada. Posle zvučnog topa, mnogi ljudi su prijavili da imaju razne zdravstvene probleme, a vođe tih, direktori tih zdravstvenih ustanova su minimalizovali njihove povrede, i to isto nije bilo bitno. E sad, idemo dalje. Što se tiče zasedanja Odbora za zaštitu životne sredine, bilo je 2 puta u poslednjih 14 meseci. Znači, mi smo država u kojoj je sve super: dišemo svež vazduh, čist vazduh, pijemo čistu vodu. A mi dobro znamo, a i građani Srbije dobro znaju, da je to potpuno suprotno istini. Znači, mi smo imali velike požare u Deliblatskoj peščari, imali smo deponije koje gore u Bačkoj Palanci i Priboju, i izlivanje zagađenih voda na deponiji kod Užica, izlivanje u zagađene reke kod Raške i kod Novog Pazara, i nikom ništa - kazala je Lesjak.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vučić - povreda Poslovnika

- Pošto ovde u ovom visokom domu postoji jedan neverovatan običaj, a to je, šta god da ih pitate i kako god da im kažete, vi mene pitate "jesi u državnoj vili", ja kažem "nisam". Idite, ušetajte se, radite šta hoćete, gde god hoćete.Šta god da me pitate, ja ću da vam kažem. Ovde, šta god vas neko pita i kako god da vam kaže, mi ćemo to da objavimo za mesec dana. A nismo vas to pitali. Ovde je bilo pitanje kolike su subvencije, a subvencije su, poštovani građani, ja ću vam to reći kad već nećete to da čujete precizno. Dakle, gospođa Kuburović je napravila veliku grešku. Nije u pitanju 5 miliona, u pitanju je 19. 952. 408,39 dinara.Ostvario je plan. Kome je to važno da ljudi znaju, dakle 200.000 evra? Šta je i gde je otišlo 200.000 evra, ne znam tačno, niti je to najvažnije.Ali mislim da je važno da dobijemo precizne odgovore, i mislim da je važno da ljudi više ne govore "dobićete za mesec dana informaciju" za imovinu, ili "nećete dobiti" - rekao je Vučić.

Replika Kokanović

Zlatko Kokanović imao je repliku na izlaganje poslanice Kuburović.

- Ja ću u zakonski predviđenom roku, da građani Srbije znaju zbog istine, predati Agenciji za sprečavanje korupcije moju imovinsku kartu, i to će biti javno dostupno svima, tako da svako može da proveri šta posedujem, šta sam kupio, koliko sam platio. I da me ne osuđuju, ja ne bih bio ovde da sam krivično osuđivan. A druga stvar, zamoliću je da se priseti da ona nije više voditeljka programa - rekao je Kokanović.

Foto: N. Skenderija

Reč ima Vučić

- Trebalo je da opomenete malopređašnjeg govornika, jer je uvredio jednu damu. Pa i kad govorite na tako sarkastičan, ironičan i odvratan način o nečijoj umnosti, i govorite o televiziji Informer. Bila je, odmah da vam kažem, mnogo umnija od 90% vaših poslanika, uključujući i vas, i nemam nikakav problem da vam to kažem. Jedino što ona nema silu, već ima borbenost. A da ste džentlmen pa da kažete: "U redu je, prvi je nastup, pa će da bude malo mirnija drugi ili treći put ili bilo kada", da to ohrabrite, da to pomognete, a ne da idete na najžešći mogući način. Jer sam ja bio popustljiv prema nekim od vaših govornika, veoma, trudeći se. Da dobro razumem da je to prvi ili drugi put, i zato što se tako časni ljudi, džentlmeni, ponašaju. Što se tiče umnosti onoga što je izgovorila, rekla je sve istinito. Ni reč nije slagala. Baš je rekla sve istinito. Što se tiče nečije energije, ja moram samo da se zapitam: odakle tolika mržnja prema jednom malom kablovskom mediju? Kad imate Radio-televiziju Srbije koja je najgora, ali apsolutno najgora medijska kanalizacija. Takva medijska kanalizacija kakva u Srbiji od vremena Slobodana Miloševića od 1987. godine nije postojala - kazao je Vučić, koji je zamoljen od strane predsednika Skupštine da ne govori uvredljive reči na račun javnog medijskog servisa.

- U pravu ste. To je vaš, to je vaša medijska kanalizacija - kaže Vučić.

Replika Jove Bakića

Replika Jove Bakića poslanici Kuburović.

- Samo bih želeo da ohrabrim gospođu Kuburović da se što češće javlja. Takve umnosti treba čuti, a istovremeno vidite kakav je nivo televizije Informer. On se upravo izlio u ovaj dom Narodne skupštine - kazao je Bakić.

Replika Vučić

- Slušali smo ovde o teškom i velikom trpljenju poslanika režimske većine i njihovih gostiju. Mi smo iznenađeni, te ćemo vas zamoliti, gospodine Čupiću, da nam dostavite spisak gostiju, zato što smo prepoznali jedno lice koje je učestvovalo u huliganskom napadu na Lidiju Vukićević prethodnog dana, gde je bilo i danas među gostima, te vas molimo da nam pružite sve te informacije da bismo znali zašto je to lice dobilo tu priliku. Što se tiče pljeskavica i svega, reč je bilo o najobičnijim šalama, ni o čemu posebnom, pri čemu sam ja to govorio sa svom zbiljom, jer sam u neverovatnom brzinu video kakav je desant izvršen i na restoran i na bife onog sekunda kada je pauza proglašena. Uzgred, nikome od vas nisam dobacio ništa tokom celog dana u ovoj sali. Dobacio sam još jednom gospodinu danas na ulazu, ali njemu redovno dobacujem, ali van ove sale. Poštujem sve što se ovde dešava, i uvek sam to radio. 500.000 ljudi je napustilo, nemojte da izmišljate, i nemojte da se gađate ciframa koje veze sa istinom nemaju. Napustilo je negde oko 110. 000 do 120. 000, a 500.000 je napustilo, računajući period između 2000. i 2012, u vreme kada su mnogi od vas bili na vlasti. Mnogo veći problem nam je nizak prirodni priraštaj. Želim da vam kažem da vi govorite ovde o nekom slučaju o kojem mi pojma nemamo. I da ne bih dužio, vi ste ti koji ste lešinarili i koji ste uveli protivzakonite stvari u škole. Vi ste uništili Filološku gimnaziju u Beogradu uvođenjem politike u tu gimnaziju. Ja nemam pojma šta se desilo u školi u Voždovcu, a što se tiče sunovrata i uništavanja institucija, pa prethodnih 4 dana više ste uništili našu predstavničku demokratiju i naše institucije nego bilo ko za prethodnih 35 godina - kazao je Vučić.

Reč ima Katarina Šćepanović

- Poštovani predsedavajući, uvažene kolege, želim pre svega da kažem da se nadam da je ovih 1. 700. 000 građana koji su dali svoj glas Srpskoj naprednoj stranci imalo prilike da čuje na koji se način njeni poslanici obraćaju našim mladim kolegama studentima. A ono što nisu mogli da čuju je dobacivanje, neprimereni komentari, pominjanje nekih "pljeskavica" koje se desilo tokom pauze, i tom dobacivanju su naše kolege bile izložene kada su izlazile iz ove skupštinske sale.Ovo ne samo što je neprimereno, ovo je ispod svakog nivoa u ovom visokom domu. Mi smo već navikli ovih nekoliko dana da trpimo identične stvari, ali zaista nije bilo primereno prema gostima Narodne skupštine. Međutim, ovo nije ništa čudno, jer način na koji se tretiraju mladi u ovoj zemlji o tome najbolje govori činjenica da je u poslednjih 11 godina 500. 000 građana napustilo Srbiju. Ja duboko žalim sve one koji mrze mladost i koji ne znaju šta znači budućnost. Ali da se vratimo na temu. Dok je prošle nedelje moja uvažena koleginica Sanja Belić govorila, i kada je izgovorila nešto što je daleko odjeknulo, a to je da deca nisu vlasništvo države, upravo u tim trenucima i satima odvijala se drama u jednoj školi na Voždovcu, gde je jedno dete, pred očima svojih nastavnika, uprave škole i svojih školskih drugara, nasilno oteto od oca. Ovo je tema, ne samo što je tema, nego ću vas podsetiti: slobodno dobacujte, žao mi je što građani to ne vide. Ovo ne samo što je tema, nego ovo je i naša obaveza, a to je da istinu, informacije od javnog značaja, ne skrivamo i da ne manipulišemo netačnim podacima, što vi radite iz dana u dan. Zašto govorim o ovom događaju? Ovaj događaj, koji je naneo neopisivu psihološku traumu ovom detetu, kao i njenim drugarima pred čijim se očima sve odvijalo, pokazao je da država koja treba da brine o dobrobiti dece i koja treba da zastupa takozvani "najbolji interes" deteta, pokazala je da nije dorasla ovom zadatku, da su institucije ne samo zakazale, nego su prekoračile svoja ovlašćenja i srozale se na nešto što bismo mogli nazvati institucionalnim nasiljem. Ono što posebno zabrinjava, osim što ovaj slučaj nije usamljen, je činjenica da se sve desilo u školi - kaže Šćepanović.

Foto: N. Skenderija

Povreda poslanika Ana Brnabić

- Ja razumem da vi, studentske liste, Nobelovci, takvi kakvi ste, ne možete da razumete i ne možete da zapamtite da se naša poslanička grupa zove poslanička grupa Aleksandar Vučić. I ono što je posebno teško, posebno teško, pada: "Srbija pobeđuje". Dakle, narodna poslanica je rekla "poslanička grupa Ujedinjena Srbija". Dakle, ajde, to su samo dve reči, ponavljajte za mnom tri puta.Dakle, ponavljajte za mnom tri puta i onda ćete možda zapamtiti: "Srbija pobeđuje, Srbija pobeđuje, Srbija pobeđuje" - kaže Ana Brnabić.

Replika Vučić

- Reč je o najgorim lažima, gospođo Fric. Bili ste član revizione komisije baš za taj projekat, gospođo Fric. Bili ste član revizione komisije, a ja se pominjem u pričama: "on je rekao da se ubrza". Pa za svaki projekat sam rekao da se ubrza. Za svaki projekat u Srbiji. Nema nijedan projekat za koji nisam rekao da se ubrza. Jer ja, za razliku od vas, sam želeo da Srbija gradi i radi, i da Srbija napreduje, i da sve bude mnogo brže nego što jeste. Ali to nema veze sa tim da se nešto ne uradi po zanatskim uzusima, po stručnim uzusima, po bilo čemu. Uvek sam tražio da se stvari ubrzavaju i da se stvari rade. I tako ću da radim i u budućnosti. U tome je razlika između efikasnih i neefikasnih ljudi. Što se vas tiče, ja sam srećan što znam da će bar jedan projekat da uspe. Sve ćete vi da ih pozatvarate. Sve ćete u Srbiji da uništite. Ali ja kad vidim da vi sad radite i Vožd Karađorđe, bar se nadam da će taj projekat moći da ide, bar jedan projekat da uspe. I dobro je da objasnite svojim kolegama da ničega protivzakonitog tu nema, da se lepo radi i da se lepo gradi. Dakle, vi niste imali pravo ni da joj date reč, jer nema replike na repliku. Samo da to imate u vidu. Kao što ni sada nemate pravo da joj date. Imali ste pravo meni da date. Uvek sam se zanimao za svaki projekat, i danas se zanimam, i nastaviću to da radim. Nikada nikakvu odgovornost, za razliku od vas, nisam imao. Ali ako vi mislite da imam, ja takođe nemam nikakav problem - kaže Vučić.

Foto: N. Skenderija

Replika Sanje Fric

- Zarad istine koja treba da se čuje u ovom domu. Ja nemam nikakve veze sa projektom Železničke pruge Novi Sad-Subotica. Ja nisam učestvovala u vršenju stručne kontrole na tom projektu. Na dokumentu kojim je mahao vaš poslanik nema ni mog imena ni mog potpisa. Ja nisam učestvovala ni u projektovanju, ni u izvođenju, ni u vršenju stručnog nadzora, ni u tehničkoj kontroli. Nisam bila ni investitor ni finansijer. Ja se bavim putevima, i vi to dobro znate. Međutim, mog imena nema, ali ima drugih imena. Ima imena šefa poslaničke grupe Ujedinjena Srbija. Ima imena njegovog šefa kabineta, Ivice Kojića. Ima imena njegove savetnice, Nataše Vukšić - kazala je Fric, kojoj je rečeno da ne pominje ljude koji nisu tu.

- Vi ste ubrzavali radove, pritiskali sve učesnike u projektu za dodatnih 65 miliona dolara koji su koštali građane Republike Srbije. Vi ste dva puta, 2022. godine i 2024. godine, otvorili železničku stanicu u Novom Sadu, iako je oba puta bila gradilište. Po zakonima Republike Srbije, građanima je boravak na gradilištu strogo zabranjen - kaže Fric.

Vučić replika

- Ima Bora Đorđević jednu još lepšu pesmu od te, "Kako je lepo biti glup", i ja je pevam svako jutro razmišljajući o nekome u Narodnoj skupštini. Vidite, ovde smo slušali svašta, i rekli ste "rudarska kolonija", pa stvarno nema smisla da postanemo rudarska kolonija. Izbacite odmah iz Narodne skupštine gospodina Krizmanovića, koji je bio 61. na vašoj listi, član Rio Tinta, radio sa Rio Tintom i bio uposlenik Rio Tinta. Odmah ga izbacite napolje i objasnite nam kako ide "rudarska kolonija", pošto ja to nikad nisam bio, a on jeste. Još jedna stvar - ovde, osim pretnji i svega drugog, naslušao sam se gluposti. Znate, o nadstrešnici pričate vi, gospođa Fric i ostali, koji ste radili na nadstrešnici. Ja nisam. Ja dajem, kao političar, izjave. I dao sam jednu izjavu koja je imala smisla: da kažem koliko mi je teško i koliko mi je žao što se tako nešto dogodilo. I ništa slagao nisam. A vi ste bili nadzornik za kamen, baš za nadstrešnicu. Primali pare za to. I nijednom niste rekli "izvinite" ili da ste vi krivi, da budete malo samokritični pa da za nadstrešnicu kažete da ste vi krivi. Ne, nego su svi drugi krivi, a vi pošteni. Pričate nam, 39 uputstava ste potpisali za nadstrešnicu. Ja nijedno. Mi krivi, vi niste krivi? Ma nemojte. I sve to tako može? I dokle to može? Dokle vi mislite da možete da sudite, kadija te tuži, kadija ti sudi? Govorili ste o robi nekoliko puta skupljoj nego u svetu: "teraćete Zi Đin". Ma oteraćete vi sve. Uništićete vi zemlju neverovatnom brzinom. Neverovatnom brzinom. Ali ja vas samo molim nešto drugo, ono što vi možete da uradite: hapsite, tucite, ubijajte, sve to radite. Sve je to u redu. Samo nemojte da dolazite u patikama u Narodnu skupštinu, ovo vam je četvrti dan, ili bar promenite te patike - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Reč ima Vučić

- Trebalo bi da naučite nešto, gospodine Bakiću. Niste vi nikakav organ gonjenja danas, nećete biti ni sutra, šta god da budete. Naučite nešto, to su mogla i ova deca da vas nauče, to bi trebalo da znate. Što se tiče "vračaraca", pokušao sam nešto da vam objasnim, ali ne vredi, vi volite više da slušate gluposti i čapraz divane. Što se tiče njih, i kada je bio uhapšen Vušović na Dominikani, jedna velika zapadna obaveštajna služba ga je pustila na slobodu sat i po vremena ranije nego što je trebalo da bude isporučen Srbiji. Došli su naslednici, različiti, ovde nikada nijednog nisam video, niti čuo za njega, osim što mi je to ime poznato iz različitih dopisa. Tek toliko da imate u vidu. I nemojte da lažete, i nemojte da obmanjujete javnost. Ministarstvom unutrašnjih poslova upravljate vi, kao što upravljate i tužilaštvima. I nemojte da obmanjujete javnost. Kao što nije smeo da se javi niko da pomogne Draganu J. Vučićeviću u Informeru, kada je zamalo linčovan. Da ne biste vi bili uvređeni i povređeni, jer je dozvoljeno takve ljude goniti, smejte se vi, vama je smešno, meni ništa. A da ne pričam o tužilaštvima sa kojima ste imali po 2 sastanka, a i u policiji Srbije 2 sastanka najmanje, da biste rekli da sve mora da bude pod vašom komandom. I to je bilo pre, a i posle vašeg naredbodavnog istupa iz parka, Pionirskog parka, kada ste rekli kako i na koji način mora da se upravlja stvarima u Srbiji. Dakle, svim stvarima u Srbiji od 25. oktobra upravljate vi, i to ljudi u Srbiji treba da znaju. Što se tiče zaštite, vi morate da pružite zaštitu svakom građaninu, i da pozovete vaše pristalice da ne rade to što rade. Svaki od njih je izrazio svoje oduševljenje mojim porazom 25. oktobra. I Zvicer, i Belivuk, i mnogi drugi. I ja sam srećan što je to tako, jer to govori mnogo o meni, a pomalo, bogami i o vama - kaže Vučić.

Reč ima Bakić

- Što se tiče ovih "vračaraca" o kojima govorite, to su vaši besprizornici iz Ćaćistana koji su se otrgli kontroli i sada reketiraju ljude koji vas finansiraju, i dolazi do velikih problema, naravno. E sad, mi nemamo poluge moći da reagujemo, ne možemo da vas zaštitimo. Vi kontrolišete Ministarstvo unutrašnjih poslova, zaštitite se, a ja obećavam, kada dođemo, da ćemo neke od vas štititi, a neke od vas goniti - rekao je Bakić.

Reč ima Vučić

- Javio sam se, javio sam se da ne bih zloupotrebljavao poslovnik, pošto je govorio o celoj poslaničkoj grupi. Gospodin Bakić nije imao pravo na repliku, ali mi nemamo problem. Neću ja postavljati to formalno pitanje da li jeste ili nije, jer ne mislim da je loše da se čuje nešto. I ovo ste tačno rekli: dobili bismo obojica opomene, ali niste rekli da sam ja samo odgovarao. Nisam bio taj koji je to prouzrokovao, već odgovarao. Danas ste opet govorili o organizovanoj kriminalnoj grupi i koga ćete da gonite. Ne gonite vi, već gone tužioci koji jesu upregnuti u vaš sistem i rade ono što vi želite, i dobro je da to naglašavate. Samo moram da vam kažem, sada, pošto njega niste opomenuli, ja ću vama da kažem: vi ste organizovana kriminalna grupa, vas je vodio i Maršavelski i mnogi drugi za rušenje ove države, i odgovaraćete, zapamtite šta sam vam rekao. Odgovaraćete, kako ćete odgovarati. Gospodine, to nije lični stav, to nije važno, i to je lična uvreda. Tako je, ali čujte, moram da kažem da je tačno. A što se tih pretnji tiče svakoga dana, ne biste li zaplašili svakoga u Srbiji, ne biste li svakome u Srbiji ko bi da podigne glavu i nešto da vam kaže, rekli: "Ne, ne, sedi dole", pa ne smeš više ništa da izgovoriš. S nekim funkcioniše, s nekim ne funkcioniše. Neko prihvati, neko ne prihvati. E, vidite, ima i onih koji se nisu naročito uplašili, koji nisu naročito fascinirani ni vašim znanjem, ni vašim legalizmom, ni vašom hrabrošću. I zato je moja poruka: imali ste lepu sednicu. A što se nas tiče, nemojte da se sekirate mnogo. Odbranili smo se od mnogo opakijih, mnogo opasnijih, kao što se i danas štitimo i čuvamo od klanova koji su vaše narko-oružano krilo, i nastavićemo to da radimo. Iz Srbije - kaže Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Reč ima Jovo Bakić

- Samo kratko, moje reči su pogrešno protumačene. 1. 700. 000 ljudi zaslužuju svako poštovanje i većina vas zaslužuje svako poštovanje, ali pripadnici organizovane kriminalne grupe će biti gonjeni - rekao je Jovo Bakić.

Opomena Ani Brnabić

Čupić je izrekao opomenu Ani Brnabić.

- Izričem vam opomenu zato što uporno govorite bez date reči - kaže Čupić.

Povreda Poslovnika Ana Brnabić

- Zbog povrede reda na sednici, predsednik Narodne skupštine može da izrekne meru opomenu, mere opomene, oduzimanje reči, udaljenje sa sednice. Ovo što smo čuli od vaše potpredsednice Narodne skupštine je sramotno, što je takva osoba uopšte potpredsednik ovog časnog i dostojanstvenog doma. A to je ne samo uvreda za nas ovde, narodne poslanike, ne za poslaničku grupu "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje". Ne, ona je ponovo uvredila predsednika Narodne skupštine 1.740.000 građana Republike Srbije koji su izrazili svojom slobodnom voljom ko žele da budu njihovi narodni poslanici. Nama potpredsednica Narodne skupštine Sara Valentić kaže da ti ljudi nemaju pravo, i da ne- nemaju oni pravo da biraju ko će da brani i zastupa njihove interese, nego će ona da im odredi ko će da brani i zastupa njihove interese. Da ovo nije zaslužilo čak ni opomenu, je vaše pljuvanje u lice 1. 740. 000 građana Republike Srbije, za koje ste i vi i ta vaša Sara Valentić rekli da su građani drugog reda u ovoj zemlji. Sram bilo vas, Saru Valentić, i svu ovu, ovu prevaru zvanu Studentska lista - kaže Brnabić.

Foto: N. Skenderija

Milenko Jovanov - povreda Poslovnika

- Morali ste da vodite računa o dostojanstvu Narodne skupštine. Niste vodili računa o dostojanstvu Narodne skupštine ni sada, ni u prošloj sednici, i ja ću reagovati svaki put kada to budete radili, pošto predstavnici liste koji su vas predložili izglasali za predsednika Narodne skupštine na svakoj sednici imaju potrebu svojim govorima da krše Ustav Republike Srbije. Strašnije je kad to uradi potpredsednica Narodne skupštine, bilo u plenumu, bilo u izjavi za medije, a to radi i vaš šef poslaničke grupe. Dakle, član 2 Ustava Republike Srbije: suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Vi tim predstavnicima kažete da treba oduzeti reč i da nemaju pravo da sede, iako su i građani izabrani na izborima. Zato što to tako neko misli, i vi ne reagujete. Član 5 Ustava Republike Srbije jamči i priznaje ulogu političkih stranaka u demokratskom oblikovanju političke volje građana. Vi jednoj političkoj stranci branite da sedi u parlamentu? A imali ste i širu priču vašeg šefa poslaničke grupe koji kaže: Ne jedna politička stranka, nego sve političke stranke treba da nestanu. Vi kršite Ustav, vaša poslanička grupa gazi Ustav, a vi na to kao predsednik Skupštine ćutite, i to dok predsedavate sednicu. Mislim da na to treba da obratite pažnju. Što se člana 27 tiče, vi upravljate sednicom. Dakle, 6 sekundi, i osetilo se u govoru da predsednik naše poslaničke grupe završava svoj govor. Nije bilo razloga da to prekinete. Nije bilo razloga za 5 sekundi ili 6 sekundi - kaže Milenko Jovanov.

Replika Vučić

- Pokušao sam da izađem, da budem iskren, nešto se ne osećam najbolje, a onda sam pomislio da ću da se obradujem nečemu. A onda sam shvatio da je u pitanju još jedan pokvareni trik, za koji je zaslužila ne opomenu već isključenje sa sednice, gospođa Valentik. Ona je u stvari, na najgori mogući način, na najgori mogući način, govorila o nekome, i pri tome nemam ništa protiv. Vidite, za razliku od nje, koja misli da je neko uništavao, ja znam da onaj ko je podigao bruto domaći proizvod sa 30 milijardi na 100 milijardi, da je onaj ko je spustio nivo nezaposlenosti sa 25,9, u čemu su mnogi od vas ovde učestvovali, stručnjaci, na 7,2, da je onaj ko je podigao plate za više nego 3 puta, sa 329 evra na 1.050 evra, da je onaj ko je podigao penzije sa 202 evra na 520 evra, da je onaj ko je izgradio više kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina, da je taj izgradio zemlju i uradio mnogo toga dobrog za zemlju. Gospođa koja se javila, ona nije provela u ovoj zemlji vreme. Ona je provodila u jednoj drugoj zemlji vreme, mnogo dugo, i ona verovatno priča možda o toj drugoj zemlji, ne priča o Srbiji. Srbija izgleda potpuno drugačije, Srbija je promenila svoje lice, Srbija danas je neuporedivo bogatija, a ta vrsta trikova u kojima ćete protivnike da ponižavate, u stvari, mi ćemo formalno, kao da vam izreknemo izvinjenje. I videli ste moju reakciju: bila je više nego fer. Iako su mnogi bili iznenađeni, ja sam rekao: "Bravo" i čestitam, pomislivši da će stvarno nešto pristojno da kaže. A onda sam se šokirao, razumevajući da je "pristojnost" strana reč, izraz, iliti tuđica u rečniku gospođe Valentik - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin RTS2

Reč ima Sara Valentik

- Narodnim poslanicima liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, takođe i svim građanima koji su glasali za nju, izvinjavam se povodom moje izjave od četvrtka, 19. 11. Nisam mislila da ikome treba uskratiti pravo izražavanja mišljenja; to je ustavno zagarantovano pravo svakog građanina Republike Srbije. Svako ima pravo na govor i da izrazi svoje mišljenje, to je nešto što se nikad ne sme dovesti u pitanje, i izvinjavam se što sam svojom izjavom ostavila drugačiji utisak. Mojom izjavom želela sam da kažem ne da nemaju pravo, nego da nije pravedno da sede u Skupštini svi oni koji su ovoj zemlji naneli neprocenjivu štetu u poslednjih 14 godina. Svako ko je radio protivustavno i protivzakonu treba da odgovara i odgovaraće za svoje postupke. Hvala - rekla je Valentik.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bs

Reč ima Aleksandar Vučić

- Shvatili smo da ni sat vremena više nije što je nekad bilo, i ja ću se vratiti ili doći na temu iako mislim da ste grubo povredili poslovnik, ali to je nešto na šta smo naučili. Želim da pozdravim sve vaše simpatizere, navijače, kontrolore, kako god hoćete, koji su ovde danas sa nama bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda i nemam nikakav problem sa tim. Do sada su se u ovoj sali ponašali pristojno, uveren sam da će imati mnogo toga da nauče, da način na koji upravljate Skupštinom nije ono za šta su se zalagali. I bilo bi dobro da sledeći put pitate i nas, jer se radi o atmosferi u ovom visokom domu i mi ćemo vam se uvek saglasiti. Kao što verujem da kada i mi budemo tražili, jer ste vi doveli svoje opštinske odbore ovde, da kada i mi budemo tražili ljude iz opštinskih odbora da dođu, da ćete ih pustiti, i da ćete ih jednako lepo pozdraviti kao i ove ljude ovde. Hvala vam i dobrodošli još jedanput. Mi smo juče imali konsultacije, reč je na današnjoj sednici o radnim telima u Narodnoj skupštini i imali smo konsultacije koje su bile kratke, jezgrovite i potpuno jasne. Na tim konsultacijama želim zbog građana Srbije da kažem da, po prvi put u istoriji od uspostavljanja višestranačkog sistema, poslanička grupa koja ima više od 100 narodnih poslanika neće imati ne samo potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije, već neće imati ni predsednike i zamenike predsednika u odborima, od ukupno 20 odbora, 19 odbora je onih koji se biraju, jedan je po Ustavu i poslovniku određen za predsednika Narodne skupštine, to je Odbor za prava deteta. Mi smo dobili od predstavnika režimske većine ponudu koja je bila srazmerna broju narodnih poslanika, dakle 181 prema 134. Međutim, na pitanje koliko odbora možemo da vodimo, odgovor je bio, naravno, nijedan. I mi razumemo i to stavljanje žute trake nama oko ruke, i dođu takva vremena, svako misli da to može i da je to dozvoljeno, i na kraju krajeva nemamo ništa protiv - kazao je Vučić.

- Mi smo jutros na sednici poslaničke grupe, verujem, jednoglasno doneli odluku da ne prihvatimo samoponižavanje, da ne prihvatimo urušavanje parlamentarne tradicije, parlamentarne prakse, urušavanje svega demokratskog što je u ovoj zemlji postojalo, i doneli smo odluku da ne učestvujemo u radu odbora. Verujem da ćete vi pronaći neke koji će da vam prave. Bilo kakav alibi za to što ste uradili, ali ću vam ja pročitati nekoliko važnih odluka i međunarodnih dokumenata koji govore o tome šta ste vi uradili, direktno vezanim za temu, ne morate uopšte da vodite računa. Međunarodna dokumenta koja pozivaju na učešće opozicije u rukovođenju parlamentima. Dakle, pod 1 Parlamentarna skupština Saveta Evrope, smernice o pravima i odgovornostima opozicije u demokratskom parlamentu, rezolucija 1601, još iz 2008. godine. Ja vam neću pročitati sve detalje, posebno vezane za potpredsednička mesta, ali u tački 2, tačka 1, stav 1, pripadnici opozicije imaju pravo da učestvuju u upravljanju parlamentarnim poslovima. Oni imaju pristup funkcijama potpredsednika i drugim odgovornim položajima u parlamentu. Sastav rukovodećih tela parlamenta, to su upravo odbori, dakle, sastav rukovodećih tela parlamenta mora poštovati načelo srazmerne zastupljenosti i odražavati politički sastav parlamenta ili doma. Pod 2 smernice Interparlamentarne unije o pravima i dužnostima opozicije u parlamentu. Prilikom formiranja rukovodećeg tela parlamenta, rukovodstva, potrebno je nastojati da se odrazi politički sastav Skupštine. Ukoliko postoje potpredsednici, određeni deo tih funkcija mora biti dodeljen poslanicima opozicije, koji će naizmenično sa poslanicima većine predsedavati sednicama Skupštine. Ne moram da vam govorim kako je brutalno prekršeno i ovo o čemu govori IPU, dakle Interparlamentarna unija, i ovo o čemu govori Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Venecijanska komisija, parametri odnosa između parlamentarne većine i opozicije u demokratiji, naravno, ovde je naglasak na ovome "u demokratiji" koje ovde nema. Kontrolna lista koja je usvojena od strane Venecijanske komisije na svom 119. plenarnom zasedanju i koju je podržao Komitet ministara 5. februara 2020. godine. Imenovanja na odgovorne funkcije u parlamentu - kako se raspoređuju odgovorne funkcije. Da vas ne bih gnjavio, Venecijanska komisija podržava princip srazmerne zastupljenosti prilikom raspodele odgovornih funkcija, smatrajući ga važnim instrumentom za osiguravanje prava opozicije. U najvažnijim odborima, na primer onima koji su nadležni za budžet ili za nadzor nad bezbednosnim službama, preporučuje se da se određena mesta rezervišu rukovodećim za opoziciju, čak i u većem broju nego što odgovara njenoj stvarnoj zastupljenosti u parlamentu, ili da se opoziciji dodele mesta direktno predsedavajućih. Takođe se preporučuje primena načela srazmerne zastupljenosti prilikom sastavljanja delegacija nacionalnih parlamenata u međunarodnim parlamentarnim asocijacijama i drugim sličnim telima, i jedino je ta sitnica poštovana. Ja ću vam sada pročitati, zarad javnosti, ne zbog vas. Znam ja da vi sve ovo znate. Odlično, ovo zna i vaš generalni sekretar. Ona je tu još iz perioda Saveza komunista, pa je naučila sve. Nikada ni ona ovo nije doživela, niti je bilo ko ovo doživeo od '91. godine, od uspostavljanja višestranačja. Naime, 2012. godine, predsednici i politička pripadnost: Odbor za evropske integracije Milica Delević, Demokratska stranka; Odbor za spoljne poslove Miloš Aligrudić, Demokratska stranka Srbije; Odbor za zaštitu životne sredine, ne znam baš ko je, ali Milica Vojić, Marković, DSS. Odbor za kulturu i informisanje Vesna Marjanović, Demokratska stranka; Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić; Odbor za obrazovanje ISPO-a; Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Miodrag Stojković, DS; Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Dušan Petrović; Odbor za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević, DS. Svi su bili, to je 8 odbora, na čijem čelu su bili predstavnici opozicionih stranaka. Osam odbora. I nismo ulazili u to koga će da postave, kako će da postave, zašto će da postave, i u to šta su sve Srbi učinili. 2014. godine, 4 odbora, ponovo Vesna Marjanović, uvek su navalili bili na Odbor za kulturu i informisanje, ponovo dobili predsedničko mesto. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, Aleksandra Jerkov iz DS-a. Odbor za evropske integracije, Aleksandar Senić, NDS, ne znam šta je to. To je Boris Tadić. Dobro. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Jankov Veselinović, tad je bio Tadić, verovatno je posle prešao kod Đilasa. 2016. godine, Odbor za evropske integracije, Marinika Tepić, LSV, Zelena stranka, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Ivan Kostić, Dveri. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, Muamer Zukorlić. 2022. godine, Miloš Jovanović, Nada, Novi pokret, Novi DSS, POKS, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Nećete verovati, Odbor za spoljne poslove, Borko Stefanović. Odbor za kulturu i informisanje, Siniša Kovačević, Narodna stranka. Odbor za zaštitu životne sredine, Aleksandar Jovanović, Ćuta, Moramo zajedno. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, tada u opoziciji, Milica Đurđević Stamenkovski - naveo je Vučić.

- U ovom poslednjem delu, kada je najveći deo njih odbio da bude u članstvu odbora i odbio da predsedava odborima, upravo zbog zahteva plenuma i svega drugog, Dragan Stanojević, mi glas iz naroda, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Bogdana Grbić Koljević, mi glas iz naroda, profesor dr Branislav Nestorović. Ovo sam pročitao zarad javnosti, da bi ljudi znali koliko ste nam doneli demokratije i koliko ste nam doneli institucije i poboljšanje u radu institucije u odnosu na to što se nekada zbivalo. Naime, sve ono o čemu se govorilo, urađeno je uvek sve suprotno, jer jedino što postoji, to je kako i na koji način, što bi neki naši ljudi pogrešno rekli, nekome da se revanširate ili svetite, nemate vi za šta da se revanširate i svetite, kao što su dobro primetili ljudi. A ja ću vam navesti jedan primer kad pričate o simbolu stradanja: simbol stradanja je onaj koji je primio 2 metka. Primio je 2 metka od svojih političkih protivnika, Milan Bogdanović danas je suđenje, baš danas, pogodio se dan. Milan Bogdanović, koji je ovde, ispred ove Narodne skupštine, bio kriv samo zato što je ćutao. Dobio je 2 metka u svoje telo i danas je kao oštećeni na tom suđenju. Ne znam za nekog drugog, posebno od onih koje ste naveli kao simbole stradanja, da im se to dogodilo. Želim da vas obavestim da, osim strašne pucnjave i, nadam se, bez smrtnih slučajeva u Kragujevcu, dogodilo se još nešto na šta sam upozoravao pre neki dan, i molio bih vas ni o kome neću da govorim, samo o nečemu što se zbiva u Srbiji. Jutros u 04.20 bačena je bomba na kuću Nebojše Živanovića, zvanog Živan, u Ubu. Zamolio sam vas i upozorio pre nekoliko dana da je tom čoveku bačen molotovljev koktel na garažu i da su mu pretili, prijavio je policiji, i ono što se čudno dogodilo, on je dobio noćas ponovljene pretnje za njega i za izvesnog gospodina Šoleta, da moraju da isplate 50. 000 i 100. 000 evra. Pošto nisu odgovarali na to, u potpisu su bili "drugovi iz Crne Gore" i "Srbije", što je simbol za vračarski klan. Želim da vam ispričam, a vi, pošto ja mislim da je reč o veoma važnoj stvari, u 04:15, pošto je prijavio policiji, zanimljivo je, do 04:15 policajci su bili ispred njegove kuće. U 04:20 je bačena bomba na njegovu kuću.Do, ali istovremeno kod ovog drugog čoveka, kod Šoleta, bili su do 6:20 i tamo se ništa nije desilo. Nisam ja ovo govorio zato što je van teme, nego baš zato što je u temi. Zato što se time stvara ovakva atmosfera. Kada sam govorio, smejali ste mi se. Govorili ste: "Neće takve stvari da se događaju", i događaju se. Sa ove govornice sam vam govorio. Govorio sam vam - nemojte da proizvodite atmosferu linča u Srbiji, dogodiće se strašne stvari, i događaju se strašne stvari. Atmosfera linča je u Srbiji, i ono zbog čega vi saopštavate da ne možemo da dobijemo potpredsednička mesta, ili zbog čega ih nismo dobili, zbog čega ne možemo da dobijemo da rukovodimo radnim telima u Narodnoj skupštini. Dakle, potpuno je u temi. Ja ne moram više u ovom slučaju da vam govorim, rekao sam vam šta se dogodilo. Ja se ovde ne žalim ni na šta. Ne žalim se na to što ne poštujete demokratiju, samo ukazujem ljudima na to, ali se žalim na to što je ljudima širom Srbije ugrožena bezbednost i što lete bombe po dvorištima ljudi, po kućama u Srbiji, ni krivim ni dužnim. Mali privrednici prvo su vam ubacili na pelet u garaži, zatim na kuću pravu pravcatu granatu. Dakle, to je ono što sam želeo da kažem - kaže Vučić.

- Što se tiče medija i svega što ste malopre pomenuli, ja vas samo molim još jedanput da, zarad demokratskih pravila za koja sam siguran da su se makar i formalno, ovi mladi ljudi, čiji smisao dolaska danas nisam razumeo, a bilo je dobro da i nas obaveste, onda ne bi bilo baš nikakvih problema oko svega toga, a zahvalan na tome što nas ne ometaju. Dakle, samo želim, samo želim da vam kažem da je mnogo važnije od toga hoće li, i kako će, i na koji način, bilo ko od nas nešto da protumači, jeste šta ćemo da ostavimo iza nas. I kao što sam ja ponosan na puteve, pruge koje ste obilato koristili da dolazite na proteste, ponosan na bolnice, kliničke centre koje smo izgradili, ponosan na hiljade stvari koje smo napravili, tako bih vas zamolio da razmislite o tome na šta ćete moći da budete ponosni kao rezultat svog nedemokratskog upravljanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Neću ni da govorim o tome da vam je poslanik Ljubica Oparnica kao oparena napustila Narodnu skupštinu kada ste rekli da se "oda pošta i minut ćutanja" vladiki ili mitropolitu Bačkom Irineju; to govori o nečijoj pristojnosti, i ništa više. Ali ću da vam ukažem na još nešto, kada niste znali da li smo, dok niste znali hoćemo li da prihvatimo sopstveno poniženje i da učestvujemo u radu odbora bez da imamo mogućnost, bez da imamo mogućnost da vodimo neki od odbora, vi ste nam saopštili da u Odboru za spoljne poslove, pod rednim brojem 1 za člana i zamenika, da ste izabrali gospodina Mavrića i Saru Valentik. Je l' to namerno? Je l' to namerno zbog nepoštovanja hrišćanstva? Ili je to namerno zbog toga što neko izgovara "SNS mafija ne sme da ima ni poslanike"? Da bismo mogli da pronađemo još neki Leibnicov dovoljan razlog zbog čega ne možemo da učestvujemo u radu takvih odbora. Ili mislite da poniženjima nikada kraja, pa možete to da nastavite dokle hoćete? Mi smo ovde ljudi koji imamo svoj ponos i svoje dostojanstvo. Nije nam potrebno da imamo ni odbore, nije nam potrebno da imamo ni potpredsednička mesta, ni vaše limuzine, niti bilo šta drugo. Sve uzmite za sebe. A uzgred, da ne biste dobacivali, da ne biste dobacivali: ja vam ne tražim baš ništa. Ne tražim vam čak ni to kada dođete u vladu da mi dajete obezbeđenje kao što smo mi davali Tadiću 14 godina, niti bilo šta. Vi procenite. Baš vas briga. Nikakav problem sa tim nemamo. I niko vas ni za šta neće moliti, niko vam ništa tražiti neće. Mi ćemo ovde da se borimo za svoje ideje, borićemo se za svoje ideale, borićemo se za svoju politiku. Sve ono što vi nemate i što ne možete da razumete. I nastavićemo da to radimo hrabro i dostojanstveno, zato sam se javio. Uvaženi predsedavajući, i svi ostali za tim radnim stolom, da bih prekinuo niz poslovničkih primedbi, da bismo prešli na dnevni red, da bismo mogli da govorimo o onome što je na dnevnom redu. A ja mislim da nam činite veliko dobro, i mnogo vam hvala što pokazujete svoje antidemokratsko opredeljenje, što pokazujete da nemate nikoga sa kim biste mogli da se uporedite u prethodnih 35 godina. I ja znam da ima ljudi koji će da budu srećni. Samo nemojte da smetnete s uma da je tih ljudi negde do 300.000, do 500. 000, ne više od toga, koji žele nečije glave, a ne demokratiju. A ovi svi drugi će jednog dana reći: "Mi nismo bili za to, mi smo hteli nešto drugačije", ali znate, ekstremisti su nas vodili, pa su oni to uradili. Vaša stvar. Uradite kako god hoćete, vi imate priliku da donesete drugačiju odluku tokom vašeg mandata, kada god hoćete. Možete to da uradite i za mesec dana, i za 2 meseca, i za 3 meseca, kada budete razumeli da se. Drugačijim odnosima postižu bolji rezultati, da se drugačijom atmosferom postižu bolji rezultati, i kada budete prestali da potcenjujete i ocenjujete na način na koji ste to već do sada radili one koji od vas drugačije misle. Ja sam srećan što sam danas na čelu poslaničke grupe koja se ne bori za svoja prava.Ovo nije stvar nas poslanika ovde. Ovo mi za ovo niti dobijamo nešto, niti gubimo nešto. Ovim gube građani Srbije, gube građani Srbije, jer neće imati bolju atmosferu, nećete moći da budete na bolji način posvećeni radu, posvećeni ne samo razvoju demokratije, već i delanju u nekim drugim sferama društvenog života. Odvodiće nas to do krajnjih granica netrpeljivosti, tenzija i svega drugog što nije dobro za naše društvo. Pomenuli ste vaskrsnuće u društvu. Toliko je teško stanje i toliko je loše stanje u našem društvu. Ako vi danas vidite "dobro raspoloženje" među ljudima, onda se krećete u uskom krugu ljudi, ograničenom broju ljudi, ili samo krugu istomišljenika. Danas u Srbiji vladaju i strah i teror, a ja sam srećan što predvodim ljude koji smeju da govore otvoreno i koji smeju tome da se suprotstave. Vama hvala na ponudi na kojoj, koju nije dobila nijedna opoziciona stranka u prethodnih 35 godina, i to one koje su imale, nećete verovati, ovde vam govorim o strankama koje su imale 8, 9 i 11 poslanika, a ne neka koja je imala 103 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nikada niko takvu besmislenu i ponižavajuću ponudu nije dobio u prethodnih 35 godina. Mi vam kažemo hvala, ne prihvatamo je. Ovde sede ponosni ljudi, i ne samo kakvi su ljudi ovde, ovde sede ljudi koji predstavljaju 1.740.000 građana Srbije. Naša je obaveza da njih zastupamo na dostojanstven i ponosit način, i zato takvu ponudu sa indignacijom odbijamo, a mi ćemo nastaviti da radimo. U redu. Nastavićemo da radimo kao pristojni ljudi, poštovati ovaj visoki dom, i uraditi sve što je u našoj moći da u nekom trenutku se institucije vrate sebi, da se demokratija vrati u naše institucije, i da konačno imamo sistem koji funkcioniše, a ne onaj koji i posle toliko dana pauze nije u stanju da funkcioniše - izjavio je Vučić.

Reč ima Ana Brnabić

Narodna poslanica Ana Brnabić ima reč, povreda poslanika.

- Zahvaljujem se na vašoj beskrajnoj ljubaznosti, zaista. Dakle, član 107, poštovanje Narodne skupštine, treba da se stidite i da vas je sram što ste u ovom domu izrekli da su ovi studenti simbol stradanja, simbol stradanja u ovoj zemlji koja nije počela od vas, ali postoji velika šansa da ćete je vi dokrajčiti ukoliko se mi ne borimo dovoljno. Dakle, simbol stradanja u ovoj zemlji, nar- poštovani narodni poslanici i predsedniče Narodne skupštine, su kragujevački mučenici, učenici koji su direktno iz školskih klupa izvedeni na streljanje. Simbol stradanja i žrtve u ovoj zemlji je Miloje Pavlović, direktor muške gimnazije iz Kragujevca, koji je odbio ponudu da mu sačuvaju život, uz čuvene reči pucajte, ja i dalje držim čas. Nasuprot tome, simbol stradanja ne mogu biti ni nastavnici, ni profesori, ni docenti koji su ponavljali reči: Neću da držim čas dok se ne dokopam poslaničke ili ministarske fotelje, kao što simbol stradanja u ovoj zemlji ne mogu biti plenumi koji su bili primorani, svaki do jednog, da kupuju mašine za brojanje novca zbog neverovatnih suma novca koje su dobijali, a nisu pitali ni odakle, ni od koga, ni zašto. Kao predsednik Narodne skupštine, dugujete izvinjenje kragujevačkim mučenicima. Živela Srbija - rekla je Ana Brnabić.

Poslanici nastavili rad

Poslanici su nastavili rad posle pauze.

- Nastavljamo rad i prelazimo na razmatranje pete tačke dnevnog reda, izbor članova radnih tela Narodne skupštine - rekao je Čupić.

Brnabić: Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo

Narodna poslanica parlamentarne grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić prokomentarisala je jednočasovnu pauzu koju je predsednik paralmenta Aleksandar Čupić proglasio na početku današnje sednice.

- Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo - izjavila je Brnabić. Više o tome OVDE

Poslanica Ljubica Oparnica napustila salu dok je trajao minut ćutanja

Poslanica Ljubica Oparnica (Studentska lista) napustila je salu Skupštine, dok je trajao minut ćutanja za preminulog mitropolita bačkog Irineja Bulovića. Više o tome OVDE

Vučić i poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ostali u skupštinskim klupama

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i svi poslanici ove grupe ostali su u skupštinskim klupama.

Pauza sat vremena

Predsednik Skupštine proglasio je pauzu od sat vremena.

- S obzirom da još uvek nisu spremni materijali za nastavak sednice i za raspravu, da su konsultacije sa manjinskim grupama završene pre nepunih pola sata, proglašavam pauzu od sat vremena - kazao je Aleksandar Čupić.

Studenti prisustvuju sednici

Predsednik Skupštine saopštio je da sednici prisustvuju studenti. Čupić pozvao da se aplauzom pozdrave studenti.

Minut ćutanja za mitropolita Irineja

Poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom mitropolitu Irineju bačkom.

Nastavljena konstitutivna sednica

Nastavljena je konstitutivna sednica Narodne skupštine. Sednici prisustvuju 202 poslanika.

Balać: Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali

- Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali Narodne skupštine - saopštio je Vladimir Balać, poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Vučić i Jovanov stigli u Skupštinu

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i Milenko Jovanov stigli su u Skupštinu Srbije.

Nastavak konstitutivne sednice

Uoči nastavka sednice, u parlamentu su u ponedeljak održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sednice.

Posle sastanka kome su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će sutra doneti odluku da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je, posle konsultacija, da su poslanici nacionalnih manjina informisani od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića na koji način će se konstituisati skupštinski odbori i dodao da još nije došlo do dogovora.

Naveo je da je rok do danas do sednice da se izjasne o predlozima koje su dobili i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da uzmu učešće.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.