MESAROVIĆ I SELAKOVIĆ PODNELI OSTAVKE: Napuštaju resore privrede i kulture
NIKOLA Selaković podneo je ostavku na mesto ministra kulture, dok je Adrijana Mesarović podnela ostavku na mesto ministarke privrede i potpredsednice Vlade.
Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić, konstatovao je na današnjoj konstitutivnoj sednici njihove ostavke jer su izabrani za narodne poslanike.
- Narodna skupština konstatuje da je Adrijana Mesarović 17. novembra 2022. godine podnela ostavku na funkciju potpredsednika Vlade i ministra privrede, i da je Nikola Selaković 17. novembra 2022. godine podneo ostavku na funkciju ministra kulture. Danom potvrđivanja mandata narodnim poslanicima Adrijani Mesarović i Nikoli Selakoviću prestaje mandat članova Vlade - rekao je Čupić.
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