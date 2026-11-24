NIKOLA Selaković podneo je ostavku na mesto ministra kulture, dok je Adrijana Mesarović podnela ostavku na mesto ministarke privrede i potpredsednice Vlade.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak/Jadranka Ilić

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić, konstatovao je na današnjoj konstitutivnoj sednici njihove ostavke jer su izabrani za narodne poslanike.

- Narodna skupština konstatuje da je Adrijana Mesarović 17. novembra 2022. godine podnela ostavku na funkciju potpredsednika Vlade i ministra privrede, i da je Nikola Selaković 17. novembra 2022. godine podneo ostavku na funkciju ministra kulture. Danom potvrđivanja mandata narodnim poslanicima Adrijani Mesarović i Nikoli Selakoviću prestaje mandat članova Vlade - rekao je Čupić.