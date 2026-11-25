OPOMENE, gašenje mikrofona, međusobne optužbe predstavnika većinske "Studentske liste" i opozicione "Srbija pobeđuje" da su organizovana kriminalna grupa i odluka poslanika SNS da bojkotuju učešće u skupštinskim radnim telima obeležili su jučerašnji nastavak konstitutivne sednice 15. saziva parlamenta.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Rasprava o raspodeli mesta u odborima Skupštine i stalnim delegacijama u međunarodnim organizacijama pretvorila se u novi front sukoba dva vodeća bloka, uz međusobna prebacivanja odgovornosti za urušavanje institucija, ali i lične obračune, pretnje pravnim posledicama i pokušajima da se politički protivnik diskvalifikuje i van skupštinskih klupa. Skupština Srbije sinoć je većinom glasova usvojila odluku o članovima i zamenicima članova 20 skupštinskih odbora, a većina izabranih su poslanici Studentske liste. Za odluku je glasalo 133, protiv je bilo 93, troje nije glasalo, od 229 poslanika u sali. Poslanici su jučerašnji dan započeli - pauzom, koja je proglašena samo osam minuta nakon što su se okupili, jer materijali nisu bili spremni. Pre toga je na zahtev liste naprednjaka održan minut ćutanja za preminulog mitropolita bačkog Irineja, a predsednik Skupštine Aleksandar Čupić pozvao je poslanike da aplauzom pozdrave oko 60 studenata koji su sednicu pratili sa galerije.

Čupićevo obraćanje u kojem se zahvalio akademcima kao "simbolu promena, stradanja i vaskrsnuća" izazvalo je reakciju poslanice SNS Ane Brnabić, koja je uzvratila da su "simbol stradanja kragujevački mučenici koji su sa časa odvedeni i streljani tokom Drugom svetskom rata". Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić rekao je da, uprkos parlamentarnoj praksi, preporukama Saveta Evrope, Interparlamentarne unije i Venecijanske komisije, opoziciji nije dato nijedno predsedničko mesto u odborima, zbog čega su jednoglasno odlučili da ne učestvuju u njihovom radu.

Vučić je ispričao i da je bačena bomba na kuću jednog čoveka u Ubu, ukazujući da je "širom Srbije građanima ugrožena bezbednost". Incidente je povezao sa, kako je rekao, "vračarskim klanom". Ukazao je i da je "poslanica Ljubica Oparnica kao oparena izašla iz sale" kada je rečeno da će biti minut ćutanja za mitropolita Irineja. Rekao je i da nije slučajno da se ime poslanika Adema Mavrića pominje kao prvo na spisku za Odbor za spoljne poslove, na šta je Čupić dao objašnjenje da redosled nema veze sa funkcijama koje će dobiti u odborima. Umesto da se rasprava zadrži na raspodeli mesta u radnim telima, vrlo brzo je skrenula na teren međusobnih optužbi. Atmosfera je dodatno uzavrela kada je predsednik parlamenta Čupić izrekao opomenu Brnabićevoj zbog obraćanja bez dobijene reči, a nešto kasnije je Vučiću isključio mikrofon nakon što mu je isteklo vreme za repliku. Čupić je insistirao da će se ograničenje od dva minuta primenjivati na sve poslanike, bez obzira na njihovu funkciju i političku težinu.

Najžešći deo polemike odigrao se između Vučića i Jova Bakića, šefa poslaničke grupe "Studentska lista", o tome ko kontroliše MUP i tužilaštva u Srbiji, a povodom informacija o kriminalnom delovanju pripadnika "vračarskog klana". Rasprava je počela tako što je Bakić rekao da 1.700.000 ljudi koji su glasali za SNS zaslužuju svako poštovanje, ali da će, kako je naveo, "pripadnici organizovane kriminalne grupe biti gonjeni". Vučić je na to poručio Bakiću da on nije "nikakav organ gonjenja ni danas, kao i da neće biti ni sutra, na kojoj god funkciji da bude", dodajući da je Bakić opet govorio o poslanicima opozicije kao o organizovanoj kriminalnoj grupi: - Vi ste organizovana kriminalna grupa, vas je vodio i Maršavelski i mnogi drugi za rušenje ove države i odgovaraćete - istakao je Vučić.

Izvinjenje Valentikove i negodovanje SNS POTPREDSEDNICA Skupštine Sara Valentik (SL) izvinila se narodnim poslanicima grupe "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kao i svim građanima koji su glasali za listu naprednjaka zbog izjave prošle nedelje da je "SNS kriminalna organizacija i da zato ne treba da ima pravo govora, kao ni potpredsednike parlamenta i poslanike". - Nisam mislila da ikome treba uskratiti pravo izražavanja mišljenja, to je ustavno zagarantovano pravo svakog građanina Srbije. Svako ima pravo na govor i da izrazi svoje mišljenje, to je nešto što se nikad ne sme dovesti u pitanje i izvinjavam se što sam svojom izjavom ostavila drugačiji utisak. Želela sam da kažem, ne da nemaju pravo, nego da nije pravedno da sede u Skupštini svi oni koji su ovoj zemlji naneli neprocenjivu štetu u poslednjih 14 godina. Svako ko je radio protivustavno i protivno zakonu treba da odgovara i odgovaraće za svoje postupke - rekla je Valentikova. Naprednjaci su negodovali, rekavši da je sramotno da je Valentikova potpresednica parlamenta i da je ona tokom "izvinjenja" ponovo uvredila sve koji su glasali za tim oko naprednjaka.

Bakić je izneo stav da su tzv. vračarci "ljudi bivšeg režima iz ćacistana koji su se otrgli kontroli i sada reketiraju one koji su ih finansirali" i da SL trenutno nema poluge moći da reaguje:

- Ne možemo da vas zaštitimo. Vi kontrolišete MUP, zaštitite se, a ja obećavam, kada dođemo, da ćemo neke od vas štititi, a neke od vas goniti. Na to je Vučić uzvratio da "Bakić laže" i da policijom i tužilaštvima upravlja "Studentska lista", a predsedavajući Čupić ga je upozorio, rekavši da može da koristi reč "neistina".

- On može da kaže da smo kriminalci, a ja ne smem da kažem da laže - rekao je Vučić. Ni druge teme nisu ostale po strani. U raspravi su se otvorila pitanja pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, projekta "Jadar" i odnosa prema kompaniji "Rio Tinto". Vučić je prozivao pojedine poslanike zbog njihovih ranijih profesionalnih angažmana i veza sa projektom, dok su oni odbacivali njegove tvrdnje i pokušavali da odgovornost vrate na tadašnje državne odluke i institucije. Čupić je tokom prepirki izrekao i opomenu poslanici Nini Kuburović, uz upozorenje da se poslanici moraju držati teme i da nije dozvoljeno upiranje prstom u kolege.

Student zbog skandala udaljen iz parlamenta JEDAN od studenata koji su jučerašnjoj sednici prisustvovali kao gosti na galeriji, na društvenim mrežama je objavio fotografiju iz glavne sale i pisao uvredljive komentare na račun parlamenta, na šta je poslanik SNS Aleksandar Mirković upozorio predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, koji je posle pauze rekao da je ta osoba identifikovana, udaljena iz zdanja parlamenta i da joj je ubuduće zabranjen ulaz. Kako se moglo videti na "Iksu", student je objavio fotografiju sa galerije, ispod koje mu je neko napisao: "Joj, kakva pozicija za kašljanje", na šta je akademac odgovorio: "Za pi*anje". Radikalka Vjerica Radeta kazala je kako je srela studente kako puše u skupštinskim salama i hodnicima, što je zabranjeno, a naprednjak Vladimir Đukanović tražio je da mu se objasni ko ih je pozvao i dodao da su oni aktivisti, a ne visokoškolci. Šef parlamenta Čupić je objasnio da dopis postoji i da su prisustvo odobrili on i generalni sekretar.

Poslanik SL Zoran Đajić je ukazao da odbori u prethodnom sazivu nisu radili kako treba i da bi Odbor za finansije trebalo da ispita sva sredstva koja su utrošena za kupovinu diploma.

Govoreći o Administrativnom odboru, istakao je da je to najvažniji odbor koji, između ostalog, razmatra pitanja ukidanja imuniteta. - Mnogima ćemo uskoro ukidati imunitete. Kad god idem u parlament setim se pesme Bore Đorđevića "Neću da budem član mafije" - rekao je Đajić. Replicirao mu je Vučić, rekavši da Bora Đorđević ima još jednu lepu pesmu - "Kako je lepo biti glup". Istakao je da je Đajić govorio da Srbija ne treba da bude rudarska kolonija, a da se na 61. mestu SL nalazi Imre Krizmanić, čovek koji je radio za "Rio Tinto". Krizmanić je odgovorio da je kao profesor Biološkog fakulteta bio rukovodilac tima koji je radio istraživanja da li treba da se radi projekat i rekao izričito da ne treba.