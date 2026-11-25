KUBA i Srbija decenijama neguju posebno prijateljstvo, zasnovano na poštovanju, solidarnosti i vezi naših naroda.

foto: NIURKA BARROSO / AFP / Profimedia

Fidel Kastro je osećao posebnu naklonost prema srpskom narodu, njegovoj istoriji i sposobnosti da savlada nedaće.

Danas zahvaljujemo svima koji su očuvali to prijateljstvo, bili uz Kubu u teškim trenucima, govorili protiv blokade i branili naše pravo na suverenitet, izjavio je ambasador Kube u Srbiji Pavel Orensio Dijaz Ernandez.

Na svečanosti povodom deset godina od smrti Fidela Kastra, Ernandez je kazao da sećanje na velikog kubanskog revolucionara živi u istoriji Kube i sveta, u razgovorima onih koji su ga poznavali i među novim generacijama koje proučavaju njegov život i ideje.

- Najbolji omaž Kastru nije samo prisećanje na njegove reči. To je odgovorno suočavanje sa izazovima našeg vremena, odbrana mira, rad za dobrobit naroda i očuvanje prava Kube da bira sopstveni put - rekao je ambasador.

Foto: Iz knjige B. Lalića "Fidel Kastro - Jedan čovek jedna revolucija"

Kako je istakao, Kastrov život obeležile su borba, velike odluke, pobede i nedaće, kao i naizgled neumorna volja. Ali, Fidel je bio i čovek izuzetne osećajnosti: umeo je satima da sluša, da brine o patnji jedne porodice, da ga nepravda duboko pogodi i da solidarnost pretvori u nerazdvojni princip svog ponašanja.

Ističe da Kuba danas prolazi kroz izuzetno teške okolnosti, jer se narod suočava sa posledicama više od šest decenija duge američke ekonomske, trgovinske i finansijske blokade, dodatno otežane novim ograničenjima u snabdevanju gorivom.

- Nestašica energije pogađa domove, bolnice, škole, saobraćaj i proizvodnju hrane. Iz svakog nestanka struje stoje porodice, deca, stariji, lekari i radnici koji svakodnevno podnose žrtve. Energetska kriza nije samo apstrakcija. To je majka koja čeka struju da pripremi hranu, lekar kome je potrebna struja da spase život, radnik koji se posle teškog dana vraća u mračan dom - rekao je Ernandez.

Ipak, kubanski narod nastavlja da traži rešenje, radi i brani svoje pravo da živi u miru, kazao je Ernandez napominjući da nijedan spoljni pritisak ne sme da bude odlučujući za sudbinu nacije.

- U ovim okolnostima Fidelove pouke imaju poseban značaj, kao što su njegovo poverenje u narod, poziv da učimo, radimo, ispravljamo greške i pronalazimo sopstvena rešenja, njegovo uverenje da su suverenitet i nacionalno dostojanstvo vrednosti o kojima se ne može pregovarati - rekao je ambasador Kube.

Istakao je da postoje razdaljine koje geografija stvara, ali osećanja brišu. Solidarnost Srbije za Kubu ima vrednost koju nijedna brojka ne može izmeriti.

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- Kada narod prolazi kroz teškoće, shvata da se pravo prijateljstvo ne pokazuje samo rečima u srećnim danima, već pre svega onda kada je najpotrebnije - rekao je Ernandez i napomenuo da će u saradnji sa Društvom srpsko-kubanskog prijateljstva biti priređena knjiga svedočenja srpskih i nekadašnjih jugoslovenskih prijatelja i ličnosti koje su se sretale sa kubanskim komandantom i učestvovale u toj dragocenoj istoriji.

Predsednik Društva srpsko-kubanskog prijateljstva Sveto Dobrijević rekao je da je Fidel Kastro svojim životom i delom bio inspiracija za ceo svet, za Globalni jug i Latinsku Ameriku.

- Metaforično rečeno, ovo je možda jedina slobodna teritorija na planeti - rekao je Dobrijević na svečanosti u ambasadi Kube.

Predsednik Mreže za odbranu čovečanstva – ogranak za Srbiju Ratko Krsmanović ocenio je da je vizija Fidela Kastra danas potrebnija više nego ikada, ističući da je, decenijama pre nego što je multipolarnost postala glavna reč savremene geopolitike, Fidel svojim prkosom udario temelje multicentričnog sveta.

- Kastrovo nasleđe stoji kao večna opomena – sloboda se ne dobija na poklon, ona se osvaja i brani hrabrošću da se kaže 'ne' diktatu i sili - rekao je Krsmanović.

Napominje da je temeljni princip danas na najtežem ispitu – pravo svakog naroda da izabere svoj put razvoja bez spoljnih blokada, pretnji i ucena.

- Niko taj princip nije branio dostojanstvenije i skuplje od Fidela Kastra i kubanskog naroda - rekao je Krsmanović.

Uprkos velikom pritisku koji traje decenijama, umesto da poklekne, Kuba je, kaže Krsmanović, svetu održala lekciju iz humanosti i pokazala da suverenitet nije prazna pravna fraza, već najdublja ljudska potreba da budeš svoj na svome i da pružiš ruku drugome u nevolji.

Istakao je da nepokornost Kube decenijama sija kao putokaz svim slobodoljubivim narodima, a da taj plamen posebno greje i narod u Srbiji.

- Nikada nećemo zaboraviti da je Fidelova Kuba bila uz Srbiju u našim najtežim danima braneći naš suverenitet i međunarodno pravo kada su mnogi ćutali. Znamo šta znače sankcije, medijska satanizacija - napomenuo je.

Govoreći o značaju Kubanske revolucije po pitanju prava žena širom sveta, u ime udruženja "Ženska snaga i napredak – CESLAJA" Svetlana Proševski kazala je da je na zahtev Fidela Kastra napravljen zakon o ravnopravnosti žena u društvu koji je i danas biblija ženskih prava, nezavisna od feminizma.

- Žena može da bude slobodna, da radi, privređuje, čuva porodicu, a da ne bude feministkinja - rekla je Proševski.

(RT Balkan)

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